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У компании Colnago новый владелец

Эрнесто Кольнаго продал контрольный пакет акций компании Colnago инвестиционному фонду из ОАЭ

 

 

  У компании по производству велосипедов Colnago новый владелец. 88-летний  Эрнесто Кольнаго, основавший компанию в 1954 году, продал контрольный пакет акций инвестиционной компании  Chimera Investments LLC, базирующейся в Абу-Даби (ОАЭ). Производство и персонал останутся в итальянском Камбьяго, а стратегией развития будет заниматься инвестиционный фонд.

 

 

 

  Велосипеды Эрнесто Кольнаго прошли путь от стальных до карбоновых, а в 2019 году была запущена новая модель – монокок Colnago V3Rs, вес которого для размера 50s составил 790 г, а также модель Colnago G3X для гравийных гонок.

 

 TuttobiciWeb процитировал слова Эрнесто Кольнаго: «Поддержка фонда Chimera даёт нам уникальную возможность – гарантию, что мы продолжим и в будущем производить лучшие в мире велосипеды».

 

  В заявлении новых владельцев компании Colnago говорится: «От лица всех фанатов Colnago мы хотим поблагодарить мастера дизайна и изобретателя великолепных велосипедов Эрнесто Кольнаго. Мы бы хотели продолжать его дело и вести Colnago к яркому будущему, какого не было ещё ни у одной компании. Господин Кольнаго всегда будет вдохновителем и движущей силой развития компании».

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Теги к статье: Эрнесто Кольнаго Colnago

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Комментарии

  • jerzyk
    Велогонщики команды CCC выступ ... (12)
    jerzyk-Фото
    Помню у Тинькова были идеи по этому поводу. Футбол на себя зарабатывает? Значит нужно менять(ломать) систему!
  • jerzyk
    Велогонщики команды CCC выступ ... (12)
    jerzyk-Фото
    Прям взяли и обкакали ф-цию велоспорта Польши...Нехорошо. Пишите о своей федерации, мы здесь без вас разберемся! По поводу спонсора. Г-н Милк хотел из своего офиса руководить...даже при помощи министра спорта ему это не удалось. А тренер неравнодушный к своим совершеннолетним воспитанницам сидит. Смотри в зеркало и не гадь на других.
  • Rokka
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    Rokka-Фото
    Похоже пора покупать второй телевизор))
  • uran
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    uran-Фото
    Так Европу вроде как перенесли на 21? Или это не та европа?
  • Колёсник
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    Колёсник-Фото
    Все классики потренируются на Туре и коллективно забьют на Джиро :)
  • sashaney
    Велогонщики команды CCC выступ ... (12)
    sashaney-Фото
    Велоспорт ДОЛЖЕН начать зарабатывать САМ.
    Тут вряд ли кто то будет спорить. Реалии же показывают то, что не одна команда не смогла этого добиться. Я не приму аргумент того, что вело команда поднимает в стоимости химическин концерн.
    Тут то и загвоздка. Понимаю, что ты имел ввиду велоспорт вообще, а не команду.
    Но, весь велоспорт смог пока что родить только одну идею: попилить деньги единственного сумевшего выстроить ответсвенную денежную систему - АСО, то бишь.
    1) Сам АСО, конечно, этому не рад и добровольно на это не пойдёт 2) маловато идей для всего сообщества. Больше похоже на "всё взять и поделить" (с) Это не работает.
  • Sezar
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    Sezar-Фото

    Ну если Макрона угомонят, чтобы не звонил всем с просьбами не проводить никаких соревнований, то все должно срастись. 

  • Nesh
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    Nesh-Фото

    Можно было б и с июля начать.

  • Николай Н.
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    Николай Н.-Фото

    Практически и оддохнуть негде. А как смотреть всё это, будут накладки. Придется все дни сидеть дома.

  • AlGalgalim
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    AlGalgalim-Фото
    Однодневки идут с такой плотностью, что практически переходят многодневку)

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