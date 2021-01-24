Из головного офиса компании Specialized украли велосипеды

Похищены велосипеды из штаб-квартиры Specialized

Из штаб-квартиры компании Specialized в Морган-Хилл (Калифорния) днём 13 декабря были похищены 16 велосипедов общей стоимостью 160 000 долларов. Большинство велосипедов находилось в музее при головном офисе, некоторые из украденных – личные велосипеды владельца компании Майка Синьярда (Mike Sinyard), а также прототипы велосипедов.

Среди похищенных велосипеды Петера Сагана - S-Works, на котором он выиграл Париж-Рубэ-2018, и S-Works Venge, на котором он проехал Тур де Франс-2019; жёлтый велосипед S-Works Tarmac Фабиана Канчеллары, на котором он выступал во время Тур де Франс-2010, когда надевал жёлтую майку лидера; велосипед S-Works Shiv Тони Мартина, на котором он завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне.

Воры увезли также два горных велосипеда Stumpjumpers, принадлежавших основателю компании Майку Синьярду.

Как сообщает CyclingWeekly, подозреваемые приехали на двух автомобилях – красно-коричневой Toyota 4Runner и белом фургоне, которые засняла система видеонаблюдения. Воры положили велосипеды в белый фургон и уехали. Позже брошенная «Тойота» была обнаружена.

Представитель компании Specialized в интервью CyclingTips сказал, что количество персонала было ограничено в связи с пандемией Covid-19, никто из персонала кражи не видел.