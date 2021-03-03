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Компания Canyon разбирается в причинах поломки руля велосипеда Матье ван дер Пула

Компания Canyon призвала владельцев не пользоваться моделями Aeroad CF SLX и CFR

 

 

 

  После инцидента с поломкой руля, случившегося во время классики Le Samyn-2021 с велосипедом Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix), компания – производитель велосипедов Canyon выпустила пресс-релиз, призвав владельцев моделей Canyon Aeroad CF SLX и CFR, на которых поставлены рули CP0018 и  CP0015,  прекратить пользоваться этими велосипедами.

 

 

 

 

  Во время гонки, за 1,6 км до финиша, в то время как Матье ван дер Пул возглавлял группу, с его велосипеда отлетела нижняя часть руля. Пока точная причина поломки не выяснена. 

 

  В пресс-релизе компании Canyon говорится: «Во вторник, 2 марта, на одной из открывающих сезон классик “Le Samyn” часть руля велосипеда велогонщика команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пула сломалась, и это было ясно видно. Эксперты отдела качества и развития Canyon немедленно приступили к анализу и тестированию, чтобы найти причину инцидента. Подобные кокпиты (CP0018 и  CP0015) были поставлены только на моделях Aeroad CF SLX и CFR. Модель Aeroad CF SL не затронута этой проблемой.

 

  Также было решено, что все профессиональные велокоманды перейдут на использование других велосипедов с немедленным эффектом. До дальнейшего уведомления профессиональные велогонщики будут пользоваться предыдущими моделями Aeroad или моделью Ultimate».

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  Роман Арнольд (Roman Arnold), основатель Canyon Bicycles: «Матье, к счастью, не упал. Мы хотим обеспечить полную гарантию, что никто больше не пострадает, пока мы разбираемся, в чём основная причина».

 

  Исполнительный директор компании Canyon Армин Ландграф (Armin Landgraf): «Мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее оснастить модели Aeroad кокпитом, отвечающим требованиям качества и полной безопасности».

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Теги к статье: Canyon Матье ван дер Пул

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Комментарии

  • motte
    Trofeo Laigueglia-2021 (8)
    motte-Фото
    Неоднократно пробовал, но так и не могу принять Фредо... Именно зёрна
  • jerzyk
    Trofeo Laigueglia-2021 (8)
    jerzyk-Фото

    На тему молодёжи - Ребелин и единственный доехавший из России:


    48 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-RusVelo
    49 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane'
    50 Davide Rebellin (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek

     

  • SportSpirit
    Trofeo Laigueglia-2021 (8)
    SportSpirit-Фото

    Немного вечернего оффтопа)

     

    Я кофейный гурман, но вот как-то бренд Segafredo всегда обходила стороной. Куплю, подегустирую) за бомбическое начало сезона старой гвардии.

     

    На CN забавная игра слов: "Introducing: Champoussin". Шампусин посмаковать в принципе тоже можно, к выходным beach

  • Astanaforever
    Trofeo Laigueglia-2021 (8)
    Astanaforever-Фото
    Кинтаныч с Акулой ваще плохи.
  • Astanaforever
    Велокоманда Astana – Premier T ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Да уж. Надеемся. Но конкуренция зашкаливает своими серьезными амбициями в составах команд. В прошедших гонках видно было, что Фульс не добрал кондиций...не хватало его рывков в крутяки. По сравнению с ним Аранбуру и Власов доминировали сполна. У Фульса в этом сезоне акцент на СБ..ЛБЛ. МСР. и конечно его любимый КДФ. Увидим. Будем болеть.
  • close2you
    Алехандро Вальверде может прод ... (4)
    close2you-Фото
    Легенда. Но, Ребелина не перекатает))
  • sashaney
    Тадей Погачар продлил контракт ... (4)
    sashaney-Фото

    Интересно, насколько я помню, Ворлд Тур лицензия вместе с банковскими гарантиями годна на 3 года. Т.е. после 2024 все контракты могут превратиться в бумажки. Как уже было в истории не однажды.

  • Sezar
    Trofeo Laigueglia-2021 (8)
    Sezar-Фото

    И опять Трек, гляди ка. Да, Берналь, прям порадовал.

  • Earl57
    Trofeo Laigueglia-2021 (8)
    Earl57-Фото
    У товарища из Франции повадки не менее волчьи оказались)) Надо бы понаблюдать за этим Шампуссеном.
    Берналь оживает потихоньку.
  • Freejazz
    Trofeo Laigueglia-2021 (8)
    Freejazz-Фото

    Как и на Ломбардии пару лет назад. Никто не хочет догонять и все смотрят друг на друга. А тут ещё Чикконе и товарищ из Квикстепа с волчьими повадками. 

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