Компания Canyon разбирается в причинах поломки руля велосипеда Матье ван дер Пула

Компания Canyon призвала владельцев не пользоваться моделями Aeroad CF SLX и CFR

После инцидента с поломкой руля, случившегося во время классики Le Samyn-2021 с велосипедом Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix), компания – производитель велосипедов Canyon выпустила пресс-релиз, призвав владельцев моделей Canyon Aeroad CF SLX и CFR, на которых поставлены рули CP0018 и CP0015, прекратить пользоваться этими велосипедами.

Mathieu van der Poel a terminé le #samyn ⁦@GPSamyn⁩ avec un guidon cassé pic.twitter.com/MbCGKgl2mf — Seba Close (@SebaClose) March 2, 2021

Во время гонки, за 1,6 км до финиша, в то время как Матье ван дер Пул возглавлял группу, с его велосипеда отлетела нижняя часть руля. Пока точная причина поломки не выяснена.

В пресс-релизе компании Canyon говорится: «Во вторник, 2 марта, на одной из открывающих сезон классик “Le Samyn” часть руля велосипеда велогонщика команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пула сломалась, и это было ясно видно. Эксперты отдела качества и развития Canyon немедленно приступили к анализу и тестированию, чтобы найти причину инцидента. Подобные кокпиты (CP0018 и CP0015) были поставлены только на моделях Aeroad CF SLX и CFR. Модель Aeroad CF SL не затронута этой проблемой.

Также было решено, что все профессиональные велокоманды перейдут на использование других велосипедов с немедленным эффектом. До дальнейшего уведомления профессиональные велогонщики будут пользоваться предыдущими моделями Aeroad или моделью Ultimate».

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Роман Арнольд (Roman Arnold), основатель Canyon Bicycles: «Матье, к счастью, не упал. Мы хотим обеспечить полную гарантию, что никто больше не пострадает, пока мы разбираемся, в чём основная причина».

Исполнительный директор компании Canyon Армин Ландграф (Armin Landgraf): «Мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее оснастить модели Aeroad кокпитом, отвечающим требованиям качества и полной безопасности».