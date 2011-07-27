Рафал Майка подписал контракт с велокомандой UAE Team Emirates

Рафал Майка переходит в велокоманду UAE Team Emirates

31-летний польский велогонщик Рафал Майка подписал двухлетний контракт с велокомандой UAE Team Emirates, куда переходит после четырёх лет выступления в команде Bora-hansgrohe. Горняк из Кракова укрепит состав команды, возглавляемой Мауро Джанетти.

Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Рафал усилит нашу группу горняков. Мы уверены, что он станет надёжным помощником Тадея Погачара, а также сможет ставить свои личные цели и получит свободу действий».

Рафал Майка: «Очень рад, что в этот момент карьеры мне представилась такая возможность. Буду работать на Погачара, когда это необходимо, но также, где смогу, постараюсь использовать свой шанс. Какой? Например, на Тиррено-Адриатико, Туре Швейцарии, а также на Вуэльте Испании, где обычно я нахожусь в хорошей форме. В этом смысле я не типичный польский гонщик – люблю жару.

О каком результате мечтаю? К олимпийской медали (бронза на Олимпиаде-2016) добавить медаль чемпионата мира».