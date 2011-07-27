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Рафал Майка подписал контракт с велокомандой UAE Team Emirates

Рафал Майка переходит в велокоманду UAE Team Emirates

 

 

  31-летний польский велогонщик Рафал Майка подписал двухлетний контракт с велокомандой UAE Team Emirates, куда переходит после четырёх лет выступления в команде Bora-hansgrohe. Горняк из Кракова укрепит состав команды, возглавляемой Мауро Джанетти.

 

Рафал Майка подписал контракт с велокомандой UAE Team Emirates

 

 

  Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Рафал усилит нашу группу горняков. Мы уверены, что он станет надёжным помощником Тадея Погачара, а также сможет ставить свои личные цели и получит свободу действий».

 

  Рафал Майка: «Очень рад, что в этот момент карьеры мне представилась такая возможность. Буду работать на Погачара, когда это необходимо, но также, где смогу, постараюсь использовать свой шанс. Какой? Например, на Тиррено-Адриатико, Туре Швейцарии, а также на Вуэльте Испании, где обычно я нахожусь в хорошей форме. В этом смысле я не типичный польский гонщик – люблю жару.

 

  О каком результате мечтаю? К олимпийской медали (бронза на Олимпиаде-2016) добавить медаль чемпионата мира».

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Теги к статье: Рафал Майка Rafal Majka UAE Team Emirates

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 15:55 | Регистрация: 20.06.2019

    Тадею начинают адекватных горняков подтягивать, это хорошо для него)

    1. Имя: Михаил

      velodoctor

      Сегодня, 16:03 | Регистрация: 22.05.2013

      Не знаю про адекватность, Контадора он возил поскольку-постольку, о себе думал часто, за горох боролся и этапы. У меня такое впечатление сложилось тогда.

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 16:37 | Регистрация: 27.07.2011

    Погачару не нужны помощники...

    Главное не упускать колеса Роглича а потом разделать того под орех на разделках

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:08 | Регистрация: 30.06.2017

    Погачар на все грантуры не поедет..поэтому Майке дадут прокапитанить на одном из них. Тем более Ару нагонят из команды..я думаю. Эмираты становится топовой командой. У шейхов бабла немеренно. Кого надо, того и подпишут.

    Вся жизнь это гонка.
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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Белая ма ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото
    Компания молодых впечатляет. 3 капитана, 2 со_капитана и 1 Никлас "темная лошадка" Эг. поСтавлю на Энрика, поскольку самый опытный среди всей молодежи + домашний ГТ всегда мотивирует.
  • aksbor
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (4)
    aksbor-Фото

    Экстремальная Вуэльта в экстремальном сезоне. Тем интереснее...

  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (4)
    rude_rider-Фото
    Сразу в бой.
  • Бакеша
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (4)
    Бакеша-Фото
    Интересно, и тут будут свои "альмейды" и "ганны"?)
  • motte
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (4)
    motte-Фото

    Красота!

    Вуэльта будет забойной, это точно!

  • Astanaforever
    Рафал Майка подписал контракт ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Погачар на все грантуры не поедет..поэтому Майке дадут прокапитанить на одном из них. Тем более Ару нагонят из команды..я думаю. Эмираты становится топовой командой. У шейхов бабла немеренно. Кого надо, того и подпишут.
  • rude_rider
    Рафал Майка подписал контракт ... (4)
    rude_rider-Фото

    Погачару не нужны помощники...

    Главное не упускать колеса Роглича а потом разделать того под орех на разделках

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Красная ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вангую что Рогличь, но хотелось чтобы Карапаз Пино; в душе же буду за Фрума...впервые реально и до конца. Главное чтобы "корона" не вмешивалась и погода иже с ней, а то так хочется увидеть Турмале и Англиру, с Фарапоной и Коватильей...ПОЛНОСТЬЮ.

    Самый урожайный на очки максимум 45 очков - этап под номером 6, королевский горный этап в Пиренеях, но возможны изменения из-за погодных условий..

    Вроде бы Вуэльта всегда была архи-горной, а такие скудные очки в зачёт горянцкой майки. Даже на Чима Коппи Фернадес победитель получит только 20 баллов. По сравнению с Джиро, где за гору 1-й категории сразу 40 очков в копилку тут горняков обидели.

    Вероятнее всего, зелёная майка лучшего в классификации по очкам достанется как бонус победителю Вуэльты Испании-2020, как в прошлом году, или одному из генеральщиков

    Давно пора ЛИДЕРскую майку Вуэльты сделать красно-зелёной (илихотя бы с изумрудными вставками), а то так и получается лучший спринтерВуэльты в итоге - горняк или же победитель всего ГТ. Но посмотрим на Беннета и Акермана...в зелёном одеяние пару этапчиков))

  • motte
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (5)
    motte-Фото

    Цитата: Альоша Шац
    2-й день отдыха для Алмейды. Надеюсь это ему поможет. Уж очень не хотелось победы Вилки,сидячий стиль которого не перевариваю.

    Сдается мне, что молодой португалец капнет.

  • velodoctor
    Рафал Майка подписал контракт ... (4)
    velodoctor-Фото

    Не знаю про адекватность, Контадора он возил поскольку-постольку, о себе думал часто, за горох боролся и этапы. У меня такое впечатление сложилось тогда.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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