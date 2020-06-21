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Бенуа Коснефруа продлил контракт с командой AG2R La Mondiale на три года

Команда AG2R La Mondiale продлила контракт с Бенуа Коснефруа до конца 2023 года

 

 

  24-летний французский велогонщик Бенуа Коснефруа (Benoît Cosnefroy) продлил контракт с командой AG2R La Mondiale до конца 2023 года. В этой команде Коснефруа выступает с момента начала профессиональной карьеры в 2017 году. Он принёс команде 8 побед, две из которых одержал в этом году на  Grand Prix Cycliste la Marseillaise и Etoile de Bessèges.

 

Бенуа Коснефруа продлил контракт с командой AG2R La Mondiale на три года

 

  Бенуа Коснефруа: «Продление контракта с AG2R La Mondiale означает, что я выбираю продолжение и амбиции. Трёхлетний контракт – знак, что мне доверяет руководство команды и их партнёры. Весь проект мотивирует. Вижу, со мной связывают ожидания. Это ответственность, но она  радует и придаёт решительности.

 

  У меня со всеми в команде сложились хорошие отношения, что важно теперь, когда изменилась перспектива. Хочу выиграть классику Мирового тура, а моя мечта – одержать победу на Арденнской классике. С нетерпением жду возобновления сезона.

 

  При мысли о том, что все гонки пройдут за несколько месяцев, чувствую восторг, потому что впереди большие цели. Очень хочется снова поднять руки в победном жесте».

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Мы очень рады продлить контракт с Бенуа Коснефруа на три года. Это было для нас важной целью. Он – талантливый гонщик, уроженец нашего региона, начинал в  Chambéry Cyclisme Formation. Он не боится объявлять, чего хочет достичь. Мы готовы работать с ним и помогать ему в достижении его целей».

 

  Бенуа Коснефруа стал шестым гонщиком, продлившим контракт с командой AG2R La Mondiale за последнее время. Также, как и Коснефруа, на 3 года контракт продлил Оливер Насен. На 2 года контракты продлили Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard), Дориан Годон (Dorian Godon), Орельен Паре Пантр (Aurélien Paret Peintre), на 1 год – Алексис Вийермоз (Alexis Vuillermoz).

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Теги к статье: Бенуа Коснефруа Benoit Cosnefroy Ag2r La Mondiale

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Комментарии

  • Alya
    Патрик Лефевр: “Не стал бы инв ... (11)
    Alya-Фото

    Какой противный дед

  • Earl57
    Чемпионат Словении. Групповая ... (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Роглич монстр. Зря время не терял во время пандемии. Погачар еще молод пока.

    Роглич в начале августа должен встретиться в гонках с Кинтаной и Берналем. Тогда и будет видно, кто монстр, а кто и не очень... А тут кроме Погачара и Мохорича реальных соперников у него не было.

  • Адриен
    Чемпионат Словении. Групповая ... (7)
    Адриен-Фото

    Наверное, если бы перед чемпионатом провели конкурс прогнозов, именно так  у большинства выглядела тройка призеров - один в один.

  • Astanaforever
    Чемпионат Словении. Групповая ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Роглич монстр. Зря время не терял во время пандемии. Погачар еще молод пока.
    Брайкович старик, но есть еще порох.
  • Гонщик
    Чемпионат Словении. Групповая ... (7)
    Гонщик-Фото

    Роглич в поряде , тяжело Фрумми придётся , шутки в сторону .

  • paindoc
    Патрик Лефевр: “Не стал бы инв ... (11)
    paindoc-Фото

    Лефевр просто высказал свое мнение

    Можно с ним не согласиться или согласиться

    Как называть команду , ЛЬВЫ или ВОЛЧЬЯ СТАЯ, это ему решать

    И конечно, советы "занимайя своим делом", непонятно от кого, ему точно не нужны

    Есть люди, которые делают дело, и те, которые советуют

    Учитесь уже увжать чужое мнение, эксперты диванные....

  • Student
    Патрик Лефевр: “Не стал бы инв ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Адриен
    А зачем Лефевру мастера типа Фрума, Контадора, Нибали и т.п. ? Образно выражаясь, это - ЛЬВЫ, а ему нужны волки... Кстати , понятие "волчья стая", wolfpack лично у меня ассоциируется с действиями подводников фашистской Kriegsmarine во второй мировой... Назвать так спортивный коллектив даже неформально - на мой взгляд - цинично и непорядочно.
    Вот здесь даже согласен...
  • AzaKonta
    Чемпионат Словении. Групповая ... (7)
    AzaKonta-Фото
    Первая тройка звучит. Брайковичу респект!
  • SportSpirit
    Чемпионат Словении. Групповая ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Долгожданное обновление в разделе VELOresults) 

  • Earl57
    Чемпионат Словении. Групповая ... (7)
    Earl57-Фото

    Интересно, на Туре Роглич и Погачар тоже парой ездить будут? Погачар возит, потом Роглич за 500 м до финиша атакует...

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