Бенуа Коснефруа продлил контракт с командой AG2R La Mondiale на три года

Команда AG2R La Mondiale продлила контракт с Бенуа Коснефруа до конца 2023 года

24-летний французский велогонщик Бенуа Коснефруа (Benoît Cosnefroy) продлил контракт с командой AG2R La Mondiale до конца 2023 года. В этой команде Коснефруа выступает с момента начала профессиональной карьеры в 2017 году. Он принёс команде 8 побед, две из которых одержал в этом году на Grand Prix Cycliste la Marseillaise и Etoile de Bessèges.

Бенуа Коснефруа: «Продление контракта с AG2R La Mondiale означает, что я выбираю продолжение и амбиции. Трёхлетний контракт – знак, что мне доверяет руководство команды и их партнёры. Весь проект мотивирует. Вижу, со мной связывают ожидания. Это ответственность, но она радует и придаёт решительности.

У меня со всеми в команде сложились хорошие отношения, что важно теперь, когда изменилась перспектива. Хочу выиграть классику Мирового тура, а моя мечта – одержать победу на Арденнской классике. С нетерпением жду возобновления сезона.

При мысли о том, что все гонки пройдут за несколько месяцев, чувствую восторг, потому что впереди большие цели. Очень хочется снова поднять руки в победном жесте».

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Мы очень рады продлить контракт с Бенуа Коснефруа на три года. Это было для нас важной целью. Он – талантливый гонщик, уроженец нашего региона, начинал в Chambéry Cyclisme Formation. Он не боится объявлять, чего хочет достичь. Мы готовы работать с ним и помогать ему в достижении его целей».

Бенуа Коснефруа стал шестым гонщиком, продлившим контракт с командой AG2R La Mondiale за последнее время. Также, как и Коснефруа, на 3 года контракт продлил Оливер Насен. На 2 года контракты продлили Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard), Дориан Годон (Dorian Godon), Орельен Паре Пантр (Aurélien Paret Peintre), на 1 год – Алексис Вийермоз (Alexis Vuillermoz).