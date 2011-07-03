UAE Team Emirates подписала контракт с 19-летним велогонщиком команды Jumbo-Visma Development

19-летний Финн Фишер-Блек – новый велогонщик команды UAE Team Emirates

Велокоманда UAE Team Emirates подписала контракт с 19-летним новозеландским велогонщиком, действующим чемпионом Новой Зеландии в разделке среди андеров, Финном Фишером-Блеком (Finn Fisher-Black). Контракт, который будет действовать до конца 2024 года, вступает в силу немедленно. Финн Фишер-Блек дебютирует в качестве гонщика команды UAE Team Emirates уже 25 июля, на классике “Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika”.

Финн Фишер-Блек до подписания контракта с командой Мирового тура UAE Team Emirates с 2020 года был гонщиком развивающей континентальной команды Jumbo-Visma Development Team, а в этом сезоне, благодаря правилу UCI, позволяющему гонщикам из любительской дочерней команды выступать в профессиональной команде, руководящей проектом, в качестве приглашённого гонщика, принял участие в Туре Бельгии-2021, где занял 4-е место в общем зачёте, на 2-м этапе в разделке Финн Фишер-Блек проиграл только Ремко Эвенепулу и Иву Лампарту.

А в начале сезона новозеландский велогонщик выиграл генеральную классификацию «Istarsko Proljeće - Istrian Spring Trophy».

Финн Фишер-Блек: «Я очень счастлив присоединиться к семье команды UAE Team Emirates. Такая многоплановая группа гонщиков и персонала создаёт особенную атмосферу, в которой смогу добиться успеха. Переход на уровень Мирового тура, поиск своей ниши и ритма займёт время, но я надеюсь внести свой вклад и помогать лидерам команды, и в то же время попробовать самому одержать несколько побед».

Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Финн – очень молодой гонщик с огромным талантом. Не секрет, что наша цель – развивать молодые таланты, как у нас получилось с Погачаром, Бьергом, Макналти, Хирши, Айюзо и другими. Мы строим команду в настоящем, но смотрим в будущее».