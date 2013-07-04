Мерхави Кудус подписал контракт с велокомандой EF Education – Nippo

Мерхави Кудус переходит в велокоманду EF Education - Nippo

27-летний эритрейский велогонщик Мерхави Кудус (Merhawi Kudus) подписал контракт с велокомандой EF Education – Nippo, куда переходит после трёх лет выступления в команде Astana. Родившись в столице Эритреи, городе Асмара, который находится на высоте более 2000 м над уровнем моря, Мерхави Кудус хорошо чувствует себя в горах.

В 14 лет Кудус пришёл в школьную команду по маунтинбайку, в 2014 году подписал первый профессиональный контракт с командой MTN-Qhubeka. За свою карьеру Мерхави Кудус одержал пять побед, он является действующим чемпионом Эритреи в разделке. Кудус принял участие в 7 Гранд-турах. В 2017 году на Вуэльте Испании Мерхави Кудус финишировал вторым на 5-м этапе.

Мерхави Кудус: «Я горняк. Могу сам бороться за генеральную классификацию или помогать команде, но я точно горняк. Мне нравится выступать, потому что велосипед очень популярен в моей родной стране, для нас ездить на велосипеде - само собой разумеется. Мой двоюродный брат – местный велогонщик-любитель. Я поехал посмотреть, как он выступает в гонках, я им восхищался и хотел брать с него пример.

Думаю, команда EF Education – Nippo – та, где смогу раскрыть свой потенциал полностью. В одиночку достичь этого не получится, я смогу добиться большего вместе с командой. Командная работа поможет пойти дальше, чем мог представить. Я видел, как слаженно всегда работает команда EF. Мне нравится, что в команде работают люди разных культур. Я люблю выступать, упорно тренироваться, мне нравится всё, что связано с моей работой. Но также люблю радость и путешествия, которые приносит велоспорт.

Хочу помогать команде, но также добиваться своих целей. Победа на этапе Тур де Франс – самая большая мечта».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education – Nippo: «Я давно искал такого гонщика, теперь всё сошлось. Очень рад, что он присоединится к нашей команде. Он очень хотел у нас выступать. А для меня очень много значит, когда кто-то говорит мне, что хочет стать гонщиком команды, потому что считает, что здесь работают ребята, с которыми он сможет пойти ещё дальше в своей карьере. Для моих ушей эти слова как музыка, особенно, когда их говорит такой парень как он, у которого был нелёгкий путь в велоспорт.

Считаю, что он сфокусируется на борьбе за горные майки и победы на этапах. Он также сможет хорошо выступать на недельных гонках, он станет великолепным помощником ребятам, которые будут бороться за генеральную классификацию. Он из тех гонщиков, которые могут помогать капитану в горах в ключевой группе из 20 – 30 гонщиков».