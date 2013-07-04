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Мерхави Кудус подписал контракт с велокомандой EF Education – Nippo

Мерхави Кудус переходит в велокоманду EF Education - Nippo

Мерхави Кудус подписал контракт с велокомандой EF Education – Nippo

 

 

 

  27-летний эритрейский велогонщик Мерхави Кудус (Merhawi Kudus) подписал контракт с велокомандой EF Education – Nippo, куда переходит после трёх лет выступления в команде Astana.  Родившись в столице Эритреи, городе Асмара, который находится на высоте более 2000 м над уровнем моря, Мерхави Кудус хорошо чувствует себя в горах.

 

В 14 лет Кудус пришёл в школьную команду по маунтинбайку, в 2014 году подписал первый профессиональный контракт с командой MTN-Qhubeka. За свою карьеру Мерхави Кудус одержал пять побед, он является действующим чемпионом Эритреи в разделке. Кудус принял участие в 7 Гранд-турах.  В 2017 году на Вуэльте Испании Мерхави Кудус финишировал вторым на 5-м этапе.

 

  Мерхави Кудус: «Я горняк. Могу сам бороться за генеральную классификацию или помогать команде, но я точно горняк. Мне нравится выступать, потому что велосипед очень популярен в моей родной стране, для нас ездить на велосипеде - само собой разумеется. Мой двоюродный брат – местный велогонщик-любитель. Я поехал посмотреть, как он выступает в гонках, я им восхищался и хотел брать с него пример.

 

  Думаю, команда EF Education – Nippo – та, где смогу раскрыть свой потенциал полностью. В одиночку достичь этого не получится, я смогу добиться большего вместе с командой. Командная работа поможет пойти дальше, чем мог представить. Я видел, как слаженно всегда работает команда EF. Мне нравится, что в команде работают люди разных культур.  Я люблю выступать, упорно тренироваться, мне нравится всё, что связано с моей работой. Но также люблю радость и путешествия, которые приносит велоспорт.

 

  Хочу помогать команде, но также добиваться своих целей. Победа на этапе Тур де Франс – самая большая мечта».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education – Nippo: «Я давно искал такого гонщика, теперь всё сошлось. Очень рад, что он присоединится к нашей команде. Он очень хотел у нас выступать. А для меня очень много значит, когда кто-то говорит мне, что хочет стать гонщиком команды, потому что считает, что здесь работают ребята, с которыми он сможет пойти ещё дальше в своей карьере. Для моих ушей эти слова как музыка, особенно, когда их говорит такой парень как он, у которого был нелёгкий путь в велоспорт.

 

  Считаю, что он сфокусируется на борьбе за горные майки и победы на этапах. Он также сможет хорошо выступать на недельных гонках, он станет великолепным помощником ребятам, которые будут бороться за генеральную классификацию. Он из тех гонщиков, которые могут помогать капитану в горах в ключевой группе из 20 – 30 гонщиков».

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Теги к статье: Мерхави Кудус Merhawi Kudus EF Education - Nippo

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:29 | Регистрация: 30.06.2017

    Я в шоке от этого эфиопа. Видите ли ему Астана мешала раскрыться на протяжении трех лет. Он может тока побеждать на турах в Африке и все.Это тот редиска, который в этом году отнял победу у сокомандника , в горах , подтащив испанца с проконти к лидировавшему Пронскому на финише . И сам не взял и у Пронского украл победу, подарив сопернику. "Бабе с воза кобыле легче" . Избавляться от баластов нужно Астане. Тем более таких не скромных. Лучше уж молчал бы этот бочковоз.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Вчера, 22:19 | Регистрация: 17.05.2015

      100%

    2. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:00 | Регистрация: 4.07.2013

      Это было, кажется, на Туре Турции?

  2. Имя: Богдан

    Bogdan

    Вчера, 22:48 | Регистрация: 11.07.2018

    Культур-мультур. Он точно не гей еще и в хорошем смьісле?

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:59 | Регистрация: 4.07.2013

    Неплохой горняк и мотор. Звезд с неба не хватал, сам ничего не пытался 
    и не помню, чтобы видел его в качестве помощника. 

    EF берет его, видимо, потому что нужен темнокожий для отчетности. 
    Для их спонсора это важно.


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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Британии-2021. Этап 6 (38)
    VeloVelo-Фото

    Слушая комментарии Курдюкова в последних гонках, сложилось ощущение, что но уже пару-тройку месяцев (как минимум) живет в Италии, и оттуда и комментит.

    Кто-нибудь в курсе, так ли это или мне померещилось? )

  • VeloVelo
    Мерхави Кудус подписал контрак ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Это было, кажется, на Туре Турции?

  • VeloVelo
    Мерхави Кудус подписал контрак ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Неплохой горняк и мотор. Звезд с неба не хватал, сам ничего не пытался 
    и не помню, чтобы видел его в качестве помощника. 

    EF берет его, видимо, потому что нужен темнокожий для отчетности. 
    Для их спонсора это важно.


  • Earl57
    Тур Люксембурга-2021. Этап 1 (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Nathan
    Переходите на британскую версию и не будет никаких проблем.

    Проблем и так не было. С интершумом гонка прекрасно смотрелась.

    Просто посмеялись, что Никита появился только чтобы сказать "Пока пока!"

  • Ice
    Тур Люксембурга-2021. Этап 1 (13)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Дык Кэв помоложе Нибали.
    Болезный Пино вообще в десятке финишировал. Уж его-то молодые дарования должны были как стоячего объезжать))

    Возраст - это цифры, на каждого влияет по-своему, кто-то к 35 уже на излете, а у кого-то самый расцвет. А люди, делающие выводы по возрасту... Черт знает, как их даже охарактеризовать. А комментатор... Алмедия, Шампусин. За что нам это?

  • Bogdan
    Мерхави Кудус подписал контрак ... (5)
    Bogdan-Фото
    Культур-мультур. Он точно не гей еще и в хорошем смьісле?
  • Nathan
    Тур Люксембурга-2021. Этап 1 (13)
    Nathan-Фото
    Переходите на британскую версию и не будет никаких проблем.
  • Адриен
    Мерхави Кудус подписал контрак ... (5)
    Адриен-Фото
    100%
  • Astanaforever
    Мерхави Кудус подписал контрак ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Я в шоке от этого эфиопа. Видите ли ему Астана мешала раскрыться на протяжении трех лет. Он может тока побеждать на турах в Африке и все.Это тот редиска, который в этом году отнял победу у сокомандника , в горах , подтащив испанца с проконти к лидировавшему Пронскому на финише . И сам не взял и у Пронского украл победу, подарив сопернику. "Бабе с воза кобыле легче" . Избавляться от баластов нужно Астане. Тем более таких не скромных. Лучше уж молчал бы этот бочковоз.
  • Camel
    Ремко Эвенепул – серебряный пр ... (14)
    Camel-Фото

    Цитата: AmaAma
    ...Мезгец* (не могу произвести фамилию верно) 

    Вы и по "Могоричу" промахнулись. Так только СК произносит, считая, что так звучит больше по-английски, хотя Мохорич в Англии был только на гонках.



    Цитата: старт-шоссе 82
    ...Ремко лучший гонщик на ЧЕ...

    Лучшим гонщиком во все времена считался победитель. Тот, кто собрал больше медалей считался самым активным.

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