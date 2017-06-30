VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Эстебан Чавес переходит в команду EF Education – Nippo

Эстебан Чавес подписал контракт с командой EF Education - Nippo

 

 

  31-летний колумбийский велогонщик Эстебан Чавес (Esteban Chaves) подписал контракт на 2022 год с американской велокомандой EF Education–NIPPO, куда переходит после 8 лет работы в австралийской команде BikeExchange (Orica GreenEDGE/Mitchelton Scott).

 

Эстебан Чавес переходит в команду EF Education – Nippo

Photo (c) EF Education - Nippo Team

 

 

  Эстебан Чавес пришёл в профессиональный шоссейный велоспорт в 2011 году, начав выступать в проконтинентальной колумбийской команде  Cafe de Colombia - Colombia Es Pasion, с 2014 года выступает в команде Мирового тура.

 

За это время Чавес одержал 16 побед, в том числе на этапах Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, стал победителем классики Монумента Ломбардия (2016). Он принял участие в 13 Гранд-турах, был призёром Джиро д’Италия-2016 и Вуэльты Испании-2016, в этом году финишировал 13-м в генеральной классификации Тур де Франс.

 

  Эстебан Чавес родился и вырос в Боготе, столице Колумбии. Начал выступать на велосипеде с 14 лет, когда отец записал его в дуатлон и одолжил велосипед. Эстебан Чавес влюбился в спорт и вскоре купил свой первый велосипед. Свой первый контракт с командой Мирового тура он заключил после победы на престижной гонке Тур де л’Авенир, которую называют Тур де Франс для андеров.

 

  Для колумбийского гонщика путь в профессиональном велоспорте не был лёгким. Развитие его карьеры прерывали травмы и падения. Перед подписанием первого контракта с командой Мирового тура в 22 года ему пришлось бороться с последствиями тяжёлого падения. В 2018 году ему диагностировали вирус Эпштейна – Барра и хронический синусит, болезни. Но, несмотря на это, он вернулся, выиграл этап Джиро д’Италия в 2019, а в этом сезоне одержал победу на Вуэльте Каталонии.

 

  Эстебан Чавес: «Я захотел присоединиться к EF Pro Cycling по нескольким причинам. Прежде всего, со стороны команда напоминает большую семью, где всех объединяет страсть к велоспорту. К тому же, один из директоров команды – велогонщик, которым я восхищался, когда только начинал выступать, - Хуанма Гарате. И, наконец, мне хотелось, чтобы у меня в товарищах по команде были колумбийцы. Но самое важное, -  велоформа, она правда крутая.

 

Мне нравится чувство свободы, которое даёт велосипед, ощущаю гордость, когда доезжаю до вершины горы или финиширую в гонке. Я люблю велоспорт, потому что им можно заниматься с друзьями и семьёй. Больше всего мне нравится сила велоспорта – он показывает, что если упорно работать, можно исполнить свои мечты.

 

Я рад всему! Новому велосипеду, новой форме, новым товарищам по команде, новому шлему, новым гонкам, новым вызовам. Снова чувствую себя как нео-про!

 

Моя сильная сторона – боевой дух. Я не сдаюсь и борюсь до конца».

 

  Карьера Эстебана Чавеса значит для него больше, чем все результаты. 6 лет назад он основал организацию, которую назвал «FUN Chaves», цель которой дать детям и подросткам Колумбии шанс воплотить свою мечту благодаря велосипеду: «Мы основали развивающую велокоманду, с помощью которой ищем талантливых велосипедистов, поддерживаем их в профессиональном и личном росте. Потом мы ежегодно стали организовывать велогонку Clásica Esteban Chaves, 4-дневную гонку для участников до 16 лет, юниоров и женщин, чтобы поощрить здоровое соревнование в этих категориях. И, наконец, в 2018 году мы создали медицинскую программу по улучшению качества жизни детей, которым требуется помощь ортопеда (операции и лечение)».

 

  Генеральный менеджер команды Джонатан Воутерс: «С нашей точки зрения, у Эстебана впереди несколько великолепных лет. Он преодолел проблемы со здоровьем, в этом году проявил стабильность. Мы думаем, что он готов к прорыву и превращению стабильности в победы.  Он прекрасно впишется в команду, мы превыше всего ценим человеческие качества каждого гонщика».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Эстебан Чавес Esteban Chaves EF Education - Nippo

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 23:36 | Регистрация: 30.06.2017

    Эстебан Чавес: «Я захотел присоединиться к EF Pro Cycling по нескольким причинам. Прежде всего, со стороны команда напоминает большую семью, где всех объединяет страсть к велоспорту. /////////))))))////////////// Понятно теперь что в австралийской команде оказывается не любили велоспорт никак, а просто зарабатывали деньги, пиля бюджет. Сдал их Чавито по полной. Хаха!))))

    Вот честно. Иногда гонщики несут такую пургу когда переходят из команды в другую, смешно от их нелепых дифирамбов будущих команд.

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

9 - 15 августа 2021

Tour de Pologne

10 - 14 августа 2021

Tour of Denmark

13 - 22 августа 2021

Tour de l'Avenir

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Понравился ли вам Тур де Франс-2021?

Комментарии

  • Astanaforever
    Эстебан Чавес переходит в кома ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Эстебан Чавес: «Я захотел присоединиться к EF Pro Cycling по нескольким причинам. Прежде всего, со стороны команда напоминает большую семью, где всех объединяет страсть к велоспорту. /////////))))))////////////// Понятно теперь что в австралийской команде оказывается не любили велоспорт никак, а просто зарабатывали деньги, пиля бюджет. Сдал их Чавито по полной. Хаха!))))

    Вот честно. Иногда гонщики несут такую пургу когда переходят из команды в другую, смешно от их нелепых дифирамбов будущих команд.
  • MVDP
    Альваро Ходж переходит в коман ... (3)
    MVDP-Фото
    Поднадоела эта АУЕ
  • Владимир__BLR
    Александр Кристофф и Свен Эрик ... (4)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: Astanaforever
    И чем же она его покорила?

    Он же ответил: "CUBE Litening C:68X"...locny

  • Ice
    Тур Польши-2021. Этап 1 (2)
    Ice-Фото

    Цитата: close2you
    Ну что за финиш смешной )) подъезд в холм по брусчатке, никакого зрелища ??Баухаус такой просвет выспринтовал, мощь.

    Танк, что тут скажешь, нечасто он может вот так - во всю мощь давить, в силу разных обстоятельств. Но когда получается, то получается на славу)

  • Ice
    Марк Солер подписал двухлетний ... (16)
    Ice-Фото

    Цитата: shoooster
    Солер скорей вольный стрелок, чем слуга

    Этот вольный стрелок тащит лучше бОльшей части стуг, сколько раз это доказывал. Мне импонирует его честность, в памятных событиях, когда скользкий Вальверде с мувиками пытался заработать преимущество в не самых честных условиях, Солер откровенно спорил и не хотел участвовать в этой грязи. Репутация - дело такое, раз вляпался и не отстираешь.

  • Astanaforever
    Альваро Ходж переходит в коман ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Эмираты решили весь цвет пелотона скупить. Шейхи раздухарились не на шутку, а на все бабки, на карманные расходы. И правильно. Но не только же единолично Инеосу колотить понты.
  • tds
    Альваро Ходж переходит в коман ... (3)
    tds-Фото
    Кто же будет возить всех этих звёзд?
  • Victor
    Предварительные составы команд ... (9)
    Victor-Фото

    Очень хотелось бы увидеть красивый этап в исполнении Падуна

  • nightbuster33
    Опытный состав гонщиков Astana ... (5)
    nightbuster33-Фото
    Автор статьи:"....Крути педали,пока не дали."точно знает:Кто,куда уходит.Можете верить.
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Ineos Grena ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Ну и, что из этого? Все равно Пидкоку майку не взять на первом этапе . Как

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 августа

Eduard Prades (Delko)

10 августа

Dayer Quintana (Team Arkea - Samsic)

Soren Kragh Andersen (Team DSM)

Remi Cavagna (Deceuninck - Quick Step)

11 августа

Winner Anacona (Team Arkea - Samsic)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2021 (52)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)