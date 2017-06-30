Эстебан Чавес переходит в команду EF Education – Nippo

Эстебан Чавес подписал контракт с командой EF Education - Nippo

31-летний колумбийский велогонщик Эстебан Чавес (Esteban Chaves) подписал контракт на 2022 год с американской велокомандой EF Education–NIPPO, куда переходит после 8 лет работы в австралийской команде BikeExchange (Orica GreenEDGE/Mitchelton Scott).

Photo (c) EF Education - Nippo Team

Эстебан Чавес пришёл в профессиональный шоссейный велоспорт в 2011 году, начав выступать в проконтинентальной колумбийской команде Cafe de Colombia - Colombia Es Pasion, с 2014 года выступает в команде Мирового тура.

За это время Чавес одержал 16 побед, в том числе на этапах Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, стал победителем классики Монумента Ломбардия (2016). Он принял участие в 13 Гранд-турах, был призёром Джиро д’Италия-2016 и Вуэльты Испании-2016, в этом году финишировал 13-м в генеральной классификации Тур де Франс.

Эстебан Чавес родился и вырос в Боготе, столице Колумбии. Начал выступать на велосипеде с 14 лет, когда отец записал его в дуатлон и одолжил велосипед. Эстебан Чавес влюбился в спорт и вскоре купил свой первый велосипед. Свой первый контракт с командой Мирового тура он заключил после победы на престижной гонке Тур де л’Авенир, которую называют Тур де Франс для андеров.

Для колумбийского гонщика путь в профессиональном велоспорте не был лёгким. Развитие его карьеры прерывали травмы и падения. Перед подписанием первого контракта с командой Мирового тура в 22 года ему пришлось бороться с последствиями тяжёлого падения. В 2018 году ему диагностировали вирус Эпштейна – Барра и хронический синусит, болезни. Но, несмотря на это, он вернулся, выиграл этап Джиро д’Италия в 2019, а в этом сезоне одержал победу на Вуэльте Каталонии.

Эстебан Чавес: «Я захотел присоединиться к EF Pro Cycling по нескольким причинам. Прежде всего, со стороны команда напоминает большую семью, где всех объединяет страсть к велоспорту. К тому же, один из директоров команды – велогонщик, которым я восхищался, когда только начинал выступать, - Хуанма Гарате. И, наконец, мне хотелось, чтобы у меня в товарищах по команде были колумбийцы. Но самое важное, - велоформа, она правда крутая.

Мне нравится чувство свободы, которое даёт велосипед, ощущаю гордость, когда доезжаю до вершины горы или финиширую в гонке. Я люблю велоспорт, потому что им можно заниматься с друзьями и семьёй. Больше всего мне нравится сила велоспорта – он показывает, что если упорно работать, можно исполнить свои мечты.

Я рад всему! Новому велосипеду, новой форме, новым товарищам по команде, новому шлему, новым гонкам, новым вызовам. Снова чувствую себя как нео-про!

Моя сильная сторона – боевой дух. Я не сдаюсь и борюсь до конца».

Карьера Эстебана Чавеса значит для него больше, чем все результаты. 6 лет назад он основал организацию, которую назвал «FUN Chaves», цель которой дать детям и подросткам Колумбии шанс воплотить свою мечту благодаря велосипеду: «Мы основали развивающую велокоманду, с помощью которой ищем талантливых велосипедистов, поддерживаем их в профессиональном и личном росте. Потом мы ежегодно стали организовывать велогонку Clásica Esteban Chaves, 4-дневную гонку для участников до 16 лет, юниоров и женщин, чтобы поощрить здоровое соревнование в этих категориях. И, наконец, в 2018 году мы создали медицинскую программу по улучшению качества жизни детей, которым требуется помощь ортопеда (операции и лечение)».

Генеральный менеджер команды Джонатан Воутерс: «С нашей точки зрения, у Эстебана впереди несколько великолепных лет. Он преодолел проблемы со здоровьем, в этом году проявил стабильность. Мы думаем, что он готов к прорыву и превращению стабильности в победы. Он прекрасно впишется в команду, мы превыше всего ценим человеческие качества каждого гонщика».