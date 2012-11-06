Андрей Пономарь подписал контракт с велокомандой Androni Giocattoli – Sidermec

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 13:28
18-летний украинский велогонщик Андрей Пономарь переходит в профессионалы
18-летний украинский велогонщик Андрей Пономарь (Andrii Ponomar) переходит из юниоров сразу в профессионалы. С 7 февраля 2021 года он начнёт профессиональную карьеру в итальянской проконтинентальной велокоманде Androni Giocattoli – Sidermec под руководством Джанни Савио. Он станет 21-м велогонщиком команды. Андрей Пономарь подписал двухлетний контракт.
В 2020 году Андрей Пономарь выступал в любительской велокоманде Team Franco Ballerini Due C и одержал пять побед, в том числе победу в общем зачёте и на этапе швейцарской велогонки Grand Prix Rüebliland. В 2019 году украинский велогонщик стал чемпионом Европы в групповой гонке среди юниоров, а также чемпионом Украины среди юниоров в разделке и групповой гонке.
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