Андрей Пономарь подписал контракт с велокомандой Androni Giocattoli – Sidermec

RVL,

Тут ещё такой ракурс: на профи смотрят дети и воспринимается это уже как должное, технический элемент, обязательный к исполнению. Это не так. Нельзя всех полунасилно пихать туда. Об этом надо помнить. Так же как , извините , писать на ходу. Не умеешь - даже на национальный уровень не расчитывай. Не все станут профи, ненадо и нельзы отсеивать детей/юношей из зт того, что им не комфортно делать какие то "новомодные" вещи.

Нужно , мне кажется, думать ещё и об эстетической стороне дела. Ну что это за шоу писающих мальчиков, сидящих на раме в раскоряку?

Кто на это должен запасть? Из тех, кто ещё не на крючке.

И в заключении. Квято профи и топ. Тут нет разговоров. К нему и ему подобным обязательно нужно прислушиваться в том, что касается безопасности. В конце концов, это буквально их жизнь. Не знаю кто в наше время готов смотреть бой гладиаторов. Даже в ММА вроде не убивают. Могу ошибаться - не смотрю. Но ... прислушиваться это одно, арешать - немного другое. Квято, как человек изнутри, не может быть нейтральным и будет искать выгоду себе. Федерация должна принимать решения учитывая интересы как можно больше заинтересованных сторон. Зрителей, в том числе. Это ведь шоу, развлечение. Нет?

Почему технические ограничения не вызывают подобной реакции? А то давай, отменим и их. Езжайте ребята на любых рамах, любой геометрии. Вы же профи - вам виднее.