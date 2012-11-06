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Андрей Пономарь подписал контракт с велокомандой Androni Giocattoli – Sidermec

18-летний украинский велогонщик Андрей Пономарь переходит в профессионалы

 

Андрей Пономарь подписал контракт с велокомандой Androni Giocattoli – Sidermec

Андрей Пономарь подписал контракт с велокомандой Androni Giocattoli – Sidermec

 

 

 

 

  18-летний украинский велогонщик Андрей Пономарь (Andrii Ponomar) переходит из юниоров сразу в профессионалы. С 7 февраля 2021 года он начнёт профессиональную карьеру в итальянской проконтинентальной велокоманде Androni Giocattoli – Sidermec под руководством Джанни Савио. Он станет 21-м велогонщиком команды. Андрей Пономарь подписал двухлетний контракт.

 

  В 2020 году Андрей Пономарь выступал в любительской велокоманде Team Franco Ballerini Due C и одержал пять побед, в том числе победу в общем зачёте и на этапе швейцарской велогонки Grand Prix Rüebliland. В 2019 году украинский велогонщик стал чемпионом Европы в групповой гонке среди юниоров, а также чемпионом Украины среди юниоров в разделке и групповой гонке.

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Теги к статье: Андрей Пономарь Androni Giocattoli – Sidermec Andrii Ponomar

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  1. close2you

    Сегодня, 14:11 | Регистрация: 22.07.2017

    Савио - итальянский Лефевр) Андрюха вперёд!

  2. Имя: Слава Україні

    ROSt

    Сегодня, 17:21 | Регистрация: 6.11.2012

    Тільки ВПЕРЕД !!!

    Міцного здоровячка !!!!!

    Легкого ходу на важкій передачі !!!!!!!

    ukr

    good

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Серж
    UCI вводит новые меры безопасн ... (3)
    Серж-Фото

    UCI ужесточает правила, касающиеся потенциально опасного поведения велогонщиков, в том числе выбрасывание бачков на дорогу или внутри пелотона, что создаёт риск для едущих сзади велогонщиков.

    давно пора. Вспомним, как Томас приземлился на 3-м этапе последней Джиро

  • EL-Fenomeno
    UCI вводит новые меры безопасн ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ситуация напоминает немного эффект бумеранга

    Вводят новые "правила-регламенты", они же запреты (читай меры безопасности) кому и где что можно, а что нельзя. Значит где то, кто то и попадётся. Последуют штрафы, потом и наказания, а значит и не согласия (со стороны привинившихся), следственно и апеляции, протесты. Если будет повторяться потом возможно пойдут (под натиском общественности в пелотоне, так сказать) переглядки, "шаг(и) назад от органов выше_стоящих, может даже и отмены некоторых решений/правил, то что сами ввели. 

    Короче получается почти замкнутый круг, где каждая сторона будет доказывать свою правоту. А вся эта шума (в будущем) не скажется благоприятно ни на сам орган ЮСиАй, ни на атмосферу в пелотоне.

    но Механизм запущен, посмотрим как будет работать в действии и оправдает(ся) ли.  

  • Ice
    Цели велокоманды Alpecin-Fenix ... (2)
    Ice-Фото

    Разделка у ван Арта может и лучше, но у ван дер Пула есть совершенно безумный кусок километров в 10, что для выигрыша этапов является ценным скиллом.

  • ROSt
    Андрей Пономарь подписал контр ... (2)
    ROSt-Фото

    Тільки ВПЕРЕД !!!

    Міцного здоровячка !!!!!

    Легкого ходу на важкій передачі !!!!!!!

    ukr

    good

  • Виктор Сироткин
    Цели велокоманды Alpecin-Fenix ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    а после первой недели Ван дер Пул сходит ради МТБ на Олимпиаде

  • close2you
    Андрей Пономарь подписал контр ... (2)
    close2you-Фото
    Савио - итальянский Лефевр) Андрюха вперёд!
  • Альоша Шац
    Положительный тест на Covid-19 ... (3)
    Альоша Шац-Фото
    Приходят значит допинг офицеры,а ты на самоизоляции)
  • sashaney
    UCI в виде исключения увеличит ... (5)
    sashaney-Фото

    Эта мера напрашивалась. Весь прошлый год организаторы ГТ говорили об этом. Это НЕ пробезопасность, а про выживание команд в эпоху массового отмена гонок. Не до жиру - быть бы живу !!!

  • sashaney
    Михал Квятковски о новых мерах ... (9)
    sashaney-Фото

    RVL,

    Тут ещё такой ракурс: на профи смотрят дети и воспринимается это уже как должное, технический элемент, обязательный к исполнению. Это не так. Нельзя всех полунасилно пихать туда. Об этом надо помнить. Так же как , извините , писать на ходу. Не умеешь - даже на национальный уровень не расчитывай. Не все станут профи, ненадо и нельзы отсеивать детей/юношей из зт того, что им не комфортно делать какие то "новомодные" вещи.
    Нужно , мне кажется, думать ещё и об эстетической стороне дела. Ну что это за шоу писающих мальчиков, сидящих на раме в раскоряку?
    Кто на это должен запасть? Из тех, кто ещё не на крючке.
    И в заключении. Квято профи и топ. Тут нет разговоров. К нему и ему подобным обязательно нужно прислушиваться в том, что касается безопасности. В конце концов, это буквально их жизнь. Не знаю кто в наше время готов смотреть бой гладиаторов. Даже в ММА вроде не убивают. Могу ошибаться - не смотрю. Но ... прислушиваться это одно, арешать - немного другое. Квято, как человек изнутри, не может быть нейтральным и будет искать выгоду себе. Федерация должна принимать решения учитывая интересы как можно больше заинтересованных сторон. Зрителей, в том числе. Это ведь шоу, развлечение. Нет?
    Почему технические ограничения не вызывают подобной реакции? А то давай, отменим и их. Езжайте ребята на любых рамах, любой геометрии. Вы же профи - вам виднее.

  • EL-Fenomeno
    UCI в виде исключения увеличит ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Орги ГТ сами ранее просили ЮСиАй чтобы им позволили взять/добавить ещё одну команду. Так что тут решение высшего начальства поддерживаю. Тем более, что когда то гонялись на ГТ под 200 человек в пелотоне. А падения и травмы во время этапов были есть и будут vava От этого никуда не денешься ибо сия неприятная вещь тоже неотъемлемая часть велоспорта

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