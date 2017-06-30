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Йон Аберастури подписал контракт с велокомандой Trek-Segafredo

Йон Аберастури переходит в велокоманду Trek-Segafredo

 

 

  32-летний испанский велогонщик Йон Аберастури (Jon Aberasturi) подписал двухлетний контракт с командой Trek-Segafredo, куда переходит после трёх лет выступления в проконтинентальной команде Caja Rural - Seguros RGA.

 

Аберастури пришёл в профессиональный велоспорт в 2013 году, в команде Euskaltel-Euskadi, за свою карьеру одержал 15 побед, самая последняя – в этом году на этапе Тура Словении. Как сообщает  Trek-Segafredo, баскский велогонщик усилит команду в спринтах, особенно на финишах, которые не по силам чистым спринтерам. Большой опыт Йона Аберастури поможет в построении развозящего поезда, а на некоторых гонках Аберастури поборется за свой результат.

 

Йон Аберастури подписал контракт с велокомандой Trek-Segafredo

Photo (c) Team Caja Rural - Seguros RGA

 

 

  Йон Аберастури: «Я очень хочу вернуться на уровень Мирового тура после нескольких лет в проконтинентальной команде. Все, с кем разговаривал, положительно отзывались о команде Trek-Segafredo. Когда поговорил с руководством команды Trek-Segafredo, мне сказали, что мой профиль – именно тот тип гонщика, который нужен команде. Мне очень подходит тактика команды в спринтах, я буду помогать добывать победы, развозя спринтеров. Если представится шанс, максимально его использую, а также буду помогать команде во всём, что потребуется».

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Джон – важный гонщик для команды, опытный, который заслужил возвращение в Мировой тур благодаря стабильному выступлению на протяжении нескольких лет. Мы искали спринтера, который бы усилил наш развозящий поезд и смог бы стать запасным спринтером. Йон прекрасно может выполнить обе задачи. Он быстрый, опытный, умеет находить позицию на финише. Нам не хватало гонщика с такими как у него характеристиками».

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Теги к статье: Йон Аберастури Jon Aberasturi Trek-Segafredo

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:08 | Регистрация: 30.06.2017

    Интересно конечно только кого он будет развозить?

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    На мой взгляд ,этот этап будет тяжелее воскресного и здесь есть возможности для ранних атак. На Альто Коладо можно резко отскочить и камнем вниз (только не кубарем, очень крутой и опасный спуск) пелотон может разлететься на мелкие клочья уже здесь, а на спуске и далее на пересеченке, нарастить свое преимущество. Но это для самых отчаянных и хочеться увидеть именно такой сюжет.

    Например Барде и Карузо - им в пелотоне делать нечего, ихо счастье только в отрыве ,иначе прощай горная майка. 

    Если же генеральщики мирно доедут до последней горы то фаворитами остаются все теже Мас, Лопес, Роглич и Йейтс. ( Йейтс под вопросом )

    Может Карапас напомнить о себе ( если отживел ,но сомневаюсь )

    .... короче , моя ставка на красивый этап и пожалуйста без подений.

  • Astanaforever
    Йон Аберастури подписал контра ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Интересно конечно только кого он будет развозить?
  • Kay82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    Kay82-Фото

    Какая же интересная Вуэльта! Тур и рядом не стоит

  • shekn
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    shekn-Фото
    Буду за Маса болеть
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (33)
    Earl57-Фото

    Занятно, что норвежская команда Uno-X массово подписывает датчан. Сейчас у них 19 норвежцев и 6 датчан, а в следующем году датчане будут составлять половину команды.

    В следующем году Тур де Франс стартует в Копенгагене, и похоже Uno-X хотят пробиться как местная команда. У датчан же нет своей проконти.

  • Karmatron
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    Karmatron-Фото
    Тоже интересно. Сегодня он немножко даже дернулся, может, ногу/спину проверял.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
    Earl57-Фото

    Итальянцы жгут))

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    BlAr-Фото

    Посередине тоже стеночка любопытная!
    Возможно, будет этап не на атаку, а на просев слабых. И разборки на финишных метрах у генеральщиков.

    Скорее всего, отрыв уедет и выиграет.

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    Earl57-Фото

    "Самый старый известный документ о населении — это королевская казнь 1494 года, когда графу Медельину было приказано не вмешиваться в выборы в Совет Домбенитенсе."

    Тот случай, когда отдельные части предложения понятны, а предложение целиком - нет. Можно прояснить для несообразительных, как казнь может быть документом о населении и как казненный граф мог вмешаться в выборы?

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
    velodoctor-Фото

    Берналь так отчаянно спринтовал, хотел завалов избежать или эти две секунды отграть..

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