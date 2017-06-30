Йон Аберастури подписал контракт с велокомандой Trek-Segafredo

Йон Аберастури переходит в велокоманду Trek-Segafredo

32-летний испанский велогонщик Йон Аберастури (Jon Aberasturi) подписал двухлетний контракт с командой Trek-Segafredo, куда переходит после трёх лет выступления в проконтинентальной команде Caja Rural - Seguros RGA.

Аберастури пришёл в профессиональный велоспорт в 2013 году, в команде Euskaltel-Euskadi, за свою карьеру одержал 15 побед, самая последняя – в этом году на этапе Тура Словении. Как сообщает Trek-Segafredo, баскский велогонщик усилит команду в спринтах, особенно на финишах, которые не по силам чистым спринтерам. Большой опыт Йона Аберастури поможет в построении развозящего поезда, а на некоторых гонках Аберастури поборется за свой результат.

Photo (c) Team Caja Rural - Seguros RGA

Йон Аберастури: «Я очень хочу вернуться на уровень Мирового тура после нескольких лет в проконтинентальной команде. Все, с кем разговаривал, положительно отзывались о команде Trek-Segafredo. Когда поговорил с руководством команды Trek-Segafredo, мне сказали, что мой профиль – именно тот тип гонщика, который нужен команде. Мне очень подходит тактика команды в спринтах, я буду помогать добывать победы, развозя спринтеров. Если представится шанс, максимально его использую, а также буду помогать команде во всём, что потребуется».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Джон – важный гонщик для команды, опытный, который заслужил возвращение в Мировой тур благодаря стабильному выступлению на протяжении нескольких лет. Мы искали спринтера, который бы усилил наш развозящий поезд и смог бы стать запасным спринтером. Йон прекрасно может выполнить обе задачи. Он быстрый, опытный, умеет находить позицию на финише. Нам не хватало гонщика с такими как у него характеристиками».