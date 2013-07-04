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Грегор Мюльбергер подписал трёхлетний контракт с велокомандой Movistar

Грегор Мюльбергер переходит в велокоманду Movistar

 

 

  26-летний австрийский велогонщик Грегор Мюльбергер (Gregor Mühlberger) подписал трёхлетний контракт (2021/2023) с испанской велокомандой Movistar.  С начала карьеры профессионала (с 2016 года) Мюльбергер выступал в команде Bora-hansgrohe (Bora-Argon18), и за это время одержал 6 побед, в том числе в общем зачёте гонки Sibiu Cycling Tour-2020, в классике Rund um Köln, на этапе Binck Bank Tour, а также принял участие в шести Гранд-турах.

 

Грегор Мюльбергер подписал трёхлетний контракт с велокомандой Movistar

 

  Грегор Мюльбергер: «Я очень счастлив, что получил шанс подписать контракт с этой командой, что смогу воспользоваться всеми возможностями, которые будут в ближайшие несколько лет. Я смогу улучшить свои навыки, стать сильнее, бороться за результаты как на сложных однодневных велогонках, так и на некоторых горных недельных, как, например, Критериум Дофине или Тур Страны Басков.

 

 Но также я буду стараться изо всех сил помогать лидерам на Гранд-турах. По предыдущим сезонам мне кажется, что я лучше выступаю на третьей неделе Гранд-тура. Надеюсь, смогу быть полезен капитанам, отдам в распоряжение команды свой опыт, а также буду многому учиться у гонщиков со стажем, таких, как Алехандро Вальверде, Хосе-Хоакин Рохас и многих других.

 

Мне ещё есть куда совершенствоваться и чему учиться. Я рад, что получил шанс расти и прогрессировать в команде Movistar».

 

  Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды: «Хотя Грегор ещё молод, у него огромный опыт выступления в Гранд-турах, который он принесёт в команду. Он разносторонний гонщик, это качество всё больше востребовано в современном велоспорте. И хотя он доказал, что является отличным помощником, благодаря чему усилит команду, думаю, он более чем квалифицирован, чтобы возглавлять команду на подходящих ему гонках».

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Теги к статье: Грегор Мюльбергер Gregor Muhlberger Movistar Bora-Hansgrohe

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:08 | Регистрация: 4.07.2013

    Неожиданно )



    Вот это всегда вызывает неловкость и недоумение, когда читаю вью многих переходящих гонцов:

    "Я очень рад, ну наконец-то, буду счастлив всё отдать, отдам весь свой опыт, буду стараться изо всех сил, надеюсь, смогу быть полезен, съем любую какашку и т.д. и т.п."



    Как будто тому же Мюльбергеру было так плохо в Боре! )

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Комментарии

  • Konstantin41
    Трансферные новости пелотона-2 ... (40)
    Konstantin41-Фото
    Во-первых, извините, просто никак не могу понять, зачем вы некоторые слова пишите капслогом. Во-вторых, понятно, сейчас тяжелое время. Насколько мне известно, в Казахстане был жесткий карантин. И вы сами понимаете, что это серьёзный удар по экономике. И в такой момент государство конечно же не захочет тратить большие средства на велокоманду. Но какие-то минимальные должны всё же выделить. Потому что контракт на 2021 год есть. Ну а что там будет после 2021 года будем смотреть потом. Пока ничего сказать нельзя. Возможно ли закрытие команды? Разумеется. От этого вообще ни одна команда не застрахована. Тем более сейчас ситуация в мире тяжелая. Что же поделать? Мы на это повлиять не можем. Нужно искать частных спонсоров.
  • VeloVelo
    Тадей Погачар – победитель Тур ... (21)
    VeloVelo-Фото
    Ну это здесь )
  • VeloVelo
    Победитель Тур де Франс-2020 Т ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Погачар будет капитаном, скорей всего.
    Рогличу нужно время, чтобы прийти в себя.

    Тадей сейчас на пике формы. 
    Как говорится "куй железо, пока горячо".


  • Адриен
    Трансферные новости пелотона-2 ... (40)
    Адриен-Фото

    Во первых - выбирайте выражения - НИКТО ИСТЕРИТЬ НЕ СОБИРАЛСЯ. Обычная КОНСТАТАЦИЯ реального положения. Просто надо анализировать открытую информацию, и тогда будет понятно, что и такой ПЕЧАЛЬНЫЙ вариант вполне возможен. Во вторых - неужели вы не знаете, что многие команды распускались при действующих контрактах ? Было ? Было! Ну а в третьих - не вижу большой разницы - 2020 или 2021 будет для Астаны последним ...

  • VeloVelo
    Гонщики Gazprom-RusVelo готовя ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Почему нет Власова?

  • VeloVelo
    Грегор Мюльбергер подписал трё ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Неожиданно )



    Вот это всегда вызывает неловкость и недоумение, когда читаю вью многих переходящих гонцов:

    "Я очень рад, ну наконец-то, буду счастлив всё отдать, отдам весь свой опыт, буду стараться изо всех сил, надеюсь, смогу быть полезен, съем любую какашку и т.д. и т.п."



    Как будто тому же Мюльбергеру было так плохо в Боре! )

  • Arciv
    Стевен Крёйсвейк – капитан ком ... (2)
    Arciv-Фото
    Состав капец,конечно))) у команды реально только один состав! Ну как показал Погачар,команда это не главное)
  • Konstantin41
    Трансферные новости пелотона-2 ... (40)
    Konstantin41-Фото

    Ну так государственный спонсор это не частный, понятное дело. На просторах бывшего ссср много гос. спонсоров поддерживают разные клубы, разные виды спорта. Но как правило, эти спонсоры, назначенные государством, не особо хотят вкладывать деньги и ищут возможности сократить вложения. Да, богатые времена Астаны прошли. Было время, когда на Туре капитанили Контадор и Армстронг, а грегарили Лайфаймер и Клёден и Попович и ещё много классных гонцов. Но у многих команд таких времён вообще не было. А у Астаны были. Тут ещё интересно другое. Эти гонщики, уходящие после 2017 из Астаны, как правило, в новых командах показывают меньше, чем показывали в Астане Им бы там и оставаться, но есть результат - и ты в праве требовать повышения зарплаты, а денег нет. Ярчайший пример - Вальгрен. Выиграл Омлоп и Амстел в 2018, ему бы и оставаться в команде, видно же, что получается. И Винокуров хотел его сохранить но не нашёл денег. В итоге, что Вальгрен показывает в Дименшен Дате/NTT? Ничего сопоставимого.

  • M-07
    Стевен Крёйсвейк – капитан ком ... (2)
    M-07-Фото

    Удачи Стевену! Буду рад за него, если одержит победу на Джиро, которую заслуживал тогда в 2016 году.

  • RVL
    Трансферные новости пелотона-2 ... (40)
    RVL-Фото
    Если бизнес проект катится подобным образом, то это проблема инвестора. Когда нац проект... видно что то не так в королевстве...

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