Грегор Мюльбергер подписал трёхлетний контракт с велокомандой Movistar

Грегор Мюльбергер переходит в велокоманду Movistar

26-летний австрийский велогонщик Грегор Мюльбергер (Gregor Mühlberger) подписал трёхлетний контракт (2021/2023) с испанской велокомандой Movistar. С начала карьеры профессионала (с 2016 года) Мюльбергер выступал в команде Bora-hansgrohe (Bora-Argon18), и за это время одержал 6 побед, в том числе в общем зачёте гонки Sibiu Cycling Tour-2020, в классике Rund um Köln, на этапе Binck Bank Tour, а также принял участие в шести Гранд-турах.

Грегор Мюльбергер: «Я очень счастлив, что получил шанс подписать контракт с этой командой, что смогу воспользоваться всеми возможностями, которые будут в ближайшие несколько лет. Я смогу улучшить свои навыки, стать сильнее, бороться за результаты как на сложных однодневных велогонках, так и на некоторых горных недельных, как, например, Критериум Дофине или Тур Страны Басков.

Но также я буду стараться изо всех сил помогать лидерам на Гранд-турах. По предыдущим сезонам мне кажется, что я лучше выступаю на третьей неделе Гранд-тура. Надеюсь, смогу быть полезен капитанам, отдам в распоряжение команды свой опыт, а также буду многому учиться у гонщиков со стажем, таких, как Алехандро Вальверде, Хосе-Хоакин Рохас и многих других.

Мне ещё есть куда совершенствоваться и чему учиться. Я рад, что получил шанс расти и прогрессировать в команде Movistar».

Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды: «Хотя Грегор ещё молод, у него огромный опыт выступления в Гранд-турах, который он принесёт в команду. Он разносторонний гонщик, это качество всё больше востребовано в современном велоспорте. И хотя он доказал, что является отличным помощником, благодаря чему усилит команду, думаю, он более чем квалифицирован, чтобы возглавлять команду на подходящих ему гонках».