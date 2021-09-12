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Одд Кристиан Эйкинг подписал контракт с велокомандой EF Education-NIPPO

Одд Кристиан Эйкинг переходит в команду EF Education-NIPPO

 

 

  26-летний норвежский велогонщик Одд Кристиан Эйкинг (Odd Christian Eiking) подписал контракт с велокомандой EF Education-NIPPO, куда переходит после четырёх сезонов выступления в команде Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux (Wanty - Groupe Gober). В этом году Одд Кристиан Эйкинг в течение семи дней удерживал красную майку лидера Вуэльты Испании-2021.

 

Карьеру профессионального велогонщика Эйкинг начал в 2016 году с командой FDJ, одержал три победы – на этапе Арктической гонки Норвегии, Тура Валлонии и в гонке Boucles de l'Aulne – Chateaulin. Вуэльту Испании-2021 Одд Кристиан Эйкинг закончил на 11-м месте в генеральной классификации.

 

Одд Кристиан Эйкинг подписал контракт с велокомандой EF Education-NIPPO

 

 

 Одд Кристиан Эйкинг: «Никогда не представлял, что надену красную майку. Надеялся на победу на этапе, но вместо этого так долго был в красной майке, это поразительно, и это меня изменило как гонщика. Майка придала уверенности, показала, что я могу удержаться с некоторыми из лучших гонщиков. Хочу продолжать двигаться в этом направлении.

 

  Велоспорт, конечно, тяжёлый вид спорта. Чтобы подняться на вершину профессионального велоспорта, надо много работать, а я ещё даже не на высшем уровне. Чтобы дойти до него от уровня, на котором сейчас, нужно много и упорно работать. Каждый аспект велоспорта меня мотивирует, будь то выступление в гонке, атмосфера в команде, тренировки. Мне всё даёт импульс, особенно соревнования, а также возможность путешествовать, видеть разные страны мира во время крупнейших велогонок. Это меня очень мотивирует».

 

  Одд Кристиан Эйкинг, как многие норвежцы, в детстве начинал заниматься лыжным спортом: «Но когда видишь, что не можешь достичь вершины, приходится искать другой вид спорта. Так я пришёл в велоспорт, который больше мне подходит. Я начал им заниматься из-за нескольких друзей, которые тоже им увлекались, и мне нравилось кататься по дорогам. Я был очень активным ребёнком.

 

  Очень люблю выступать дома. Я из Бергена, пейзажи западного побережья Норвегии впечатляют. Там я вырос, знаю все дороги. Там особенная природа.

 

С нетерпением жду начала работы. Надеюсь, вместе с командой сможем побеждать в гонках. Конечно, надеюсь, что и я принесу несколько побед. Выступление в команде, где побеждают в гонках, даёт особенные ощущения. Надеюсь, смогу прочувствовать его в следующем году и в ближайшие годы».

 

  Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), директор комнады EF Education – Nippo: «Я наблюдал за ним в течение сезона. Он великолепно проехал Классику Сан-Себастьяна. Почти выиграл Арктическую гонку Норвегии, а когда приехал на Вуэльту, отлично выступал в майке лидера. У него почти получилось войти в десятку сильнейших. Я всё это видел.

 

Я говорил с его агентом, когда появилась возможность его подписать, я не колебался. Он же в свою очередь не хотел обсуждать контракт, пока не проявит себя в гонках. Тогда мне пришла мысль: «Чёрт, у этого парня сильный характер, раз он отверг потенциальное предложение и сначала решил показать, на что способен». Мало кто из гонщиков в его положении решились бы так поступить. Когда он захотел проявить свои качества, я понял, что с таким отношением он может далеко пойти».

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • nightbuster33
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (4)
    nightbuster33-Фото
    Отличный вопрос.Кто не хочет этого, будет искать сотые доли секунды и потребует напечатать разницу.
  • Astanaforever
    Алексей Луценко остается в ком ... (29)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    ПОДБИРАТЬ никого не надо. Тем более, что вряд ли Лопес способен на большее - чем то, чего достиг. Скорее - наоборот, после такой психологической встряски. Посмотрите на Чавеса - точно так же психологически слаб, точно так же сломался на полпути. А ведь объективные надежды подавал немалые... Такое же будущее и у Лопеса - если уволят из Movistar.
    Вот поэтому ему надо вернуться в Астану из которой он не хотел уходить. Его просто вытолкнули канадцы, предложив мизерный контракт на 21-22 года понизив зарплату. Перейдет в другую, сломается...однозначно. Говорят, что Вино уже ведет переговоры с ним о возвращении обратно. Дай бог, договорятся. Как никак он ковал победы Астане и в генерале и на этапах.
  • SportSpirit
    Тур Британии-2021. Этап 4 (8)
    SportSpirit-Фото

    Видео после финиша добавляет послевкусия) 

     

    Ван Арт - запредельная мощь! 

     

     

  • shain
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (4)
    shain-Фото

     Russia 55:34

    Ukraine 55:34

    Кто то ещё не ссчитает народы братскими?

  • MVDP
    Тур Британии-2021. Этап 4 (8)
    MVDP-Фото
    Все-таки не на равнине, а в крутяк проиграл - на своей территории.
  • uran
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (4)
    uran-Фото
    У Италии состав очень сильный, было удивительно если бы проиграли.
  • Адриен
    Алексей Луценко остается в ком ... (29)
    Адриен-Фото
    ПОДБИРАТЬ никого не надо. Тем более, что вряд ли Лопес способен на большее - чем то, чего достиг. Скорее - наоборот, после такой психологической встряски. Посмотрите на Чавеса - точно так же психологически слаб, точно так же сломался на полпути. А ведь объективные надежды подавал немалые... Такое же будущее и у Лопеса - если уволят из Movistar.
  • kostel69
    Тур Британии-2021. Этап 4 (8)
    kostel69-Фото

    Здесь все так распереживались за Алафилиппа, как будто он проиграл финиш не одному из лучших велогонщиков мира, а Васе Пупкину из соседнего двора.

  • Earl57
    Тур Британии-2021. Этап 4 (8)
    Earl57-Фото

    Цена победы...

    https://twitter.com/JumboVismaRoad/status/1435617963244232709

  • error
    Тур Британии-2021. Этап 4 (8)
    error-Фото

    что то у Филли не сходятся звезды.. врядли растренирован.. скорее удачи не хватает или каких то мелочей.. типа правильный момент или тактика

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