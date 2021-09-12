Одд Кристиан Эйкинг подписал контракт с велокомандой EF Education-NIPPO

Одд Кристиан Эйкинг переходит в команду EF Education-NIPPO

26-летний норвежский велогонщик Одд Кристиан Эйкинг (Odd Christian Eiking) подписал контракт с велокомандой EF Education-NIPPO, куда переходит после четырёх сезонов выступления в команде Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux (Wanty - Groupe Gober). В этом году Одд Кристиан Эйкинг в течение семи дней удерживал красную майку лидера Вуэльты Испании-2021.

Карьеру профессионального велогонщика Эйкинг начал в 2016 году с командой FDJ, одержал три победы – на этапе Арктической гонки Норвегии, Тура Валлонии и в гонке Boucles de l'Aulne – Chateaulin. Вуэльту Испании-2021 Одд Кристиан Эйкинг закончил на 11-м месте в генеральной классификации.

Одд Кристиан Эйкинг: «Никогда не представлял, что надену красную майку. Надеялся на победу на этапе, но вместо этого так долго был в красной майке, это поразительно, и это меня изменило как гонщика. Майка придала уверенности, показала, что я могу удержаться с некоторыми из лучших гонщиков. Хочу продолжать двигаться в этом направлении.

Велоспорт, конечно, тяжёлый вид спорта. Чтобы подняться на вершину профессионального велоспорта, надо много работать, а я ещё даже не на высшем уровне. Чтобы дойти до него от уровня, на котором сейчас, нужно много и упорно работать. Каждый аспект велоспорта меня мотивирует, будь то выступление в гонке, атмосфера в команде, тренировки. Мне всё даёт импульс, особенно соревнования, а также возможность путешествовать, видеть разные страны мира во время крупнейших велогонок. Это меня очень мотивирует».

Одд Кристиан Эйкинг, как многие норвежцы, в детстве начинал заниматься лыжным спортом: «Но когда видишь, что не можешь достичь вершины, приходится искать другой вид спорта. Так я пришёл в велоспорт, который больше мне подходит. Я начал им заниматься из-за нескольких друзей, которые тоже им увлекались, и мне нравилось кататься по дорогам. Я был очень активным ребёнком.

Очень люблю выступать дома. Я из Бергена, пейзажи западного побережья Норвегии впечатляют. Там я вырос, знаю все дороги. Там особенная природа.

С нетерпением жду начала работы. Надеюсь, вместе с командой сможем побеждать в гонках. Конечно, надеюсь, что и я принесу несколько побед. Выступление в команде, где побеждают в гонках, даёт особенные ощущения. Надеюсь, смогу прочувствовать его в следующем году и в ближайшие годы».

Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), директор комнады EF Education – Nippo: «Я наблюдал за ним в течение сезона. Он великолепно проехал Классику Сан-Себастьяна. Почти выиграл Арктическую гонку Норвегии, а когда приехал на Вуэльту, отлично выступал в майке лидера. У него почти получилось войти в десятку сильнейших. Я всё это видел.

Я говорил с его агентом, когда появилась возможность его подписать, я не колебался. Он же в свою очередь не хотел обсуждать контракт, пока не проявит себя в гонках. Тогда мне пришла мысль: «Чёрт, у этого парня сильный характер, раз он отверг потенциальное предложение и сначала решил показать, на что способен». Мало кто из гонщиков в его положении решились бы так поступить. Когда он захотел проявить свои качества, я понял, что с таким отношением он может далеко пойти».