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Флориан Сенешаль продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step

Флориан Сенешаль остаётся в велокоманде Deceuninck-Quick Step до конца 2023 года

 

 

 28-летний французский велогонщик Флориан Сенешаль (Florian Sénéchal) продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step до конца 2023 года. Сенешаль пришёл в команду Патрика Лефевра в 2018 году, стал одним из лучших развозящих пелотона, а также проявил себя в классиках – занял 2-е место на Гент-Вевельгем, E3 Saxo Bank Classic, Le Samyn, вошёл в десятку сильнейших на Париж-Рубэ в 2019 и на Туре Фландрии-2021.

 

  В этом году Флориан Сенешаль впервые в карьере одержал победу на этапе Гранд-тура, выиграв 13-й этап Вуэльты Испании-2021, а также помог Фабио Якобсену одержать на Вуэльте Испании три победы на этапах и выиграть зелёную майку.

 

Флориан Сенешаль продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step

 

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Stuart Franklin / Getty Images - Photo credit: ©Stuart Franklin / Getty Images

 

  Флориан Сенешаль: «Это лучшая для меня команда, которая всегда хорошо выступает на классиках, показывает высокие результаты на Гранд-турах, доказательством чему служат девять этапов и две зелёные майки, которые мы выиграли в этом году.

 

  Я ещё в детстве, совсем ребёнком, мечтал о том, чтобы хотя бы на день оказаться в этой команде. И факт, что я сейчас здесь, и продолжу выступать с потрясающими товарищами по команде и персоналом, просто потрясающий. У меня большие цели на следующие два года. Хочу стать сильнее, помогать «Стае волков» одержать ещё больше побед, а сам хочу одержать победу на важной классике».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Флориан – великолепный участник «Стаи волков», с тех пор, как он с нами, видно, как он прогрессировал. Свои спортивные качества он проявлял много раз. Победа на Вуэльте свидетельствует, что он способен побеждать на крупных гонках, знает, как развиваться дальше. Мы очень довольны, что наше совместное путешествие продолжится ещё на два года».

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Теги к статье: Флориан Сенешаль Florian Senechal Deceuninck-Quick Step

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Shega
    Тур Британии-2021. Этап 6 (25)
    Shega-Фото
    До этих двух раз Отар и комментировал. С таким удовольствием его слушала, думала, что хоть в кои-то веки со звуком посмотрю гонку и тут... такая подлянка(( За 500 метров до финиша звук выключаю напрочь - уши не выдерживают))
  • Earl57
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (29)
    Earl57-Фото
    Бьергу надо последовать примеру Филиппсена и переходить в другую команду. Вон Филиппсен как ушел из ОАЭ, так сразу и результаты улучшились.
  • Kay82
    Тур Британии-2021. Этап 6 (25)
    Kay82-Фото
    Губерниев это как Соловьев и Киселев на каналах. Ужас!!!
  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (29)
    VeloVelo-Фото

    Илмарс, почему? Наверное, я чего-то не знаю?

  • VeloVelo
    Тур Британии-2021. Этап 6 (25)
    VeloVelo-Фото

    Не, молчания Отара, это точно не золото )
    Это, скорей, "молчание ягнят" )

  • VeloVelo
    Тур Британии-2021. Этап 6 (25)
    VeloVelo-Фото

    Про комментатора:
    Народ, Дайте человеку шанс. Никита в первый раз гонки комментирует на евроспорте.
    Чтобы освоится, нужно время.

    Гонку он, кстати, хорошо понимает, видимо, сам гонял на приличном уровне. 

  • VeloVelo
    Тур Британии-2021. Этап 6 (25)
    VeloVelo-Фото

    ...

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Алена еще и в групповой гонке зажгла.   

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (2)
    VeloVelo-Фото
    Присоединяюсь.
  • Sezar
    Филиппо Ганна и Ремко Эвенепул ... (8)
    Sezar-Фото

    Есть нюанс-травма. Очень много потеряно. По сути сейчас происходит возвращение базовых кондиций. Как уровень жизни во время ковида: снизился, отскочил обратно. И растет дальше.
    В этом году он был очень слаб на Олимпиаде и на Джиро. А где выигрывал, то у слабых соперников. А сейчас он объехал Аффини, Алмейду, Асгрена и др. Вернул должок. Если бы не падал объехал бы всех.

    Ну и субъективно он сам говорит, что нога возвращается.

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