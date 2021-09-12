Флориан Сенешаль продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step

Флориан Сенешаль остаётся в велокоманде Deceuninck-Quick Step до конца 2023 года

28-летний французский велогонщик Флориан Сенешаль (Florian Sénéchal) продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step до конца 2023 года. Сенешаль пришёл в команду Патрика Лефевра в 2018 году, стал одним из лучших развозящих пелотона, а также проявил себя в классиках – занял 2-е место на Гент-Вевельгем, E3 Saxo Bank Classic, Le Samyn, вошёл в десятку сильнейших на Париж-Рубэ в 2019 и на Туре Фландрии-2021.

В этом году Флориан Сенешаль впервые в карьере одержал победу на этапе Гранд-тура, выиграв 13-й этап Вуэльты Испании-2021, а также помог Фабио Якобсену одержать на Вуэльте Испании три победы на этапах и выиграть зелёную майку.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Stuart Franklin / Getty Images - Photo credit: ©Stuart Franklin / Getty Images

Флориан Сенешаль: «Это лучшая для меня команда, которая всегда хорошо выступает на классиках, показывает высокие результаты на Гранд-турах, доказательством чему служат девять этапов и две зелёные майки, которые мы выиграли в этом году.

Я ещё в детстве, совсем ребёнком, мечтал о том, чтобы хотя бы на день оказаться в этой команде. И факт, что я сейчас здесь, и продолжу выступать с потрясающими товарищами по команде и персоналом, просто потрясающий. У меня большие цели на следующие два года. Хочу стать сильнее, помогать «Стае волков» одержать ещё больше побед, а сам хочу одержать победу на важной классике».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Флориан – великолепный участник «Стаи волков», с тех пор, как он с нами, видно, как он прогрессировал. Свои спортивные качества он проявлял много раз. Победа на Вуэльте свидетельствует, что он способен побеждать на крупных гонках, знает, как развиваться дальше. Мы очень довольны, что наше совместное путешествие продолжится ещё на два года».