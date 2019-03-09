Первая профессиональная победа Флориана Сенешаля

Флориан Сенешаль – победитель классики Le Samyn-2019

25-летний французский гонщик команды Deceuninck - Quick Step Флориан Сенешаль (Florian Sénéchal) одержал первую в карьере победу, выиграв классику Le Samyn-2019. Команда Патрика Лефевра следила за всеми отрывами и просеивала группу.

За 50 км до финиша Эме Де Гендт, 24-летний гонщик команды Wanty - Groupe Gobert атаковал и вместе с Питером Серри (Deceuninck-Quick Step) провёл в отрыве 30 км, после чего их догнали ещё восемь гонщиков. На брусчатом секторе Рокетт (Roquette) впереди осталось десять гонщиков, включая Тима Деклерка, Питера Серри и Флориана Сенешелая. Сенешаль ответил на атаку своего бывшего товарища по команде, а теперь гонщика Direct Energie Ники Тепрстры, к ним присоединился Ларс Боом (Roompot), а затем переложились и другие гонщики.

На секторе брусчатки Белльвю (Bellevue) Сенешаль атаковал, но затем просвет закрыли. Тим Деклерк создал давление на группу соперников, атаковав за 2 км до финиша, его смогли догнать лишь за 500 м. Сидя третьим колесом, Сенешаль выждал момент, когда его соперники Ларс Боом и Ники Терпстра откроют спринт, после чего ускорился за 200 м до финиша и обошёл их, взяв первую победу в профессионалах.

Вторым финишировал 24-летний бельгийский гонщик команды Wanty - Groupe Gobert Эме Де Гендт (Aimé De Gendt), который обошёл в спринте Ники Терпстру, занявшего третье место.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: © Luc Claessen / Getty Images





Флориан Сенешаль: «Все говорили мне, что я смогу выиграть, и я сам поверил, что у меня получится. Со мной великолепная команда, которая без устали работала весь день, вселяя в меня уверенность. Тим, Реми, Питер были фантастичны. Благодаря им я не тратил зря силы на рывки в отличие от прошлых лет, когда финишировал в шаге от победы.

Несмотря на атаку на брусчатке, мы планировали подождать до спринта, потому что у меня были силы. Le Samyn - такая красивая гонка. Я безумно счастлив, что поднялся на высшую ступень подиума, особенно сегодня, в день рождения моей жены Марго. Перед стартом она мне сказала, что хочет, чтобы я выиграл. Я рад, что смог сделать ей такой подарок и после финиша отпраздновать с ней мою первую победу в профессионалах. Это невероятный день, который никогда не забуду!»

Эме Де Гендт: «Когда я атаковал с Серри, то надеялся на то, что компаньонов будет больше. Было тяжело бороться против ветра лишь вдвоём. Но мы продолжали держать скорость, пока в финале нас не догнали. За 30 км до финиша в нашей группе стало восемь гонщиков, и я решил, что мне надо сохранить силы до финальных километров. Сенешаль в спринте сильнейший, но я смог опередить остальных, хотя потратил много сил на атаки».