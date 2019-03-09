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Первая профессиональная победа Флориана Сенешаля

Флориан Сенешаль – победитель классики Le Samyn-2019

 

 

  25-летний французский гонщик команды Deceuninck - Quick Step Флориан Сенешаль (Florian Sénéchal) одержал первую в карьере победу, выиграв классику Le Samyn-2019. Команда Патрика Лефевра следила за всеми отрывами и просеивала группу.

 

  За 50 км до финиша Эме Де Гендт, 24-летний гонщик команды Wanty - Groupe Gobert атаковал и вместе с Питером Серри (Deceuninck-Quick Step) провёл в отрыве 30 км, после чего их догнали ещё восемь гонщиков. На брусчатом секторе Рокетт (Roquette) впереди осталось десять гонщиков, включая Тима Деклерка, Питера Серри и Флориана Сенешелая. Сенешаль ответил на атаку своего бывшего товарища по команде, а теперь гонщика Direct Energie Ники Тепрстры, к ним присоединился Ларс Боом (Roompot), а затем переложились и другие гонщики.

 

  На секторе брусчатки Белльвю (Bellevue) Сенешаль атаковал, но затем просвет закрыли. Тим Деклерк создал давление на группу соперников, атаковав за 2 км до финиша, его смогли догнать лишь за 500 м. Сидя третьим колесом, Сенешаль выждал момент, когда его соперники Ларс Боом и Ники Терпстра откроют спринт, после чего ускорился за 200 м до финиша и обошёл их, взяв первую победу в профессионалах.

 

  Вторым финишировал 24-летний бельгийский гонщик команды Wanty - Groupe Gobert Эме Де Гендт (Aimé De Gendt), который обошёл в спринте Ники Терпстру, занявшего третье место.

 

 

 Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: © Luc Claessen / Getty Images

 

 

  Флориан Сенешаль: «Все говорили мне, что я смогу выиграть, и я сам поверил, что у меня получится. Со мной великолепная команда, которая без устали работала весь день, вселяя в меня уверенность. Тим, Реми, Питер были фантастичны. Благодаря им я не тратил зря силы на рывки в отличие от прошлых лет, когда финишировал в шаге от победы.

 

  Несмотря на атаку на брусчатке, мы планировали подождать до спринта, потому что у меня были силы. Le Samyn - такая красивая гонка. Я безумно счастлив, что поднялся на высшую ступень подиума, особенно сегодня, в день рождения моей жены Марго. Перед стартом она мне сказала, что хочет, чтобы я выиграл. Я рад, что смог сделать ей такой подарок и после финиша отпраздновать с ней мою первую победу в профессионалах. Это невероятный день, который никогда не забуду!»

 

  Эме Де Гендт: «Когда я атаковал с Серри, то надеялся на то, что компаньонов будет больше. Было тяжело бороться против ветра лишь вдвоём. Но мы продолжали держать скорость, пока в финале нас не догнали. За 30 км до финиша в нашей группе стало восемь гонщиков, и я решил, что мне надо сохранить силы до финальных километров. Сенешаль в спринте сильнейший, но я смог опередить остальных, хотя потратил много сил на атаки».

 

 

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Теги к статье: Флориан Сенешаль Florian Senechal Le Samyn

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Комментарии

  • Rokka
    Фабио Ару стартует на гонке Па ... (1)
    Rokka-Фото
    В Астане Ару был категорически против помогать Ланде,а здесь уже и на Погачара пашет да и Энао готов помочь.
  • Николай Степаныч
    Штефан Денифль признался в упо ... (12)
    Николай Степаныч-Фото
    То, что не все случаи допинга можно выявить с помощью биологических паспортов – не означает, что выявленные случаи аномалий были выявлены ошибочно и не является основанием для отмены паспортов или отмены каких-либо дисквалификаций.

    Не все методы исследований 100% эффективны. Это как, например, отрицательный результат анализов очень часто не является диагностически значимым.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Пьер Роллан не сможет принять ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Жаль ,жаль, к сожалению слишком частые остановки. Здоровья и скорейшего выздоровления.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ричи Порт пропускает гонку Пар ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Здоровья ,и скорейшего выздоровления.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Le Samyn des Dames-2019 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Когда она на Омлууп была третьей ,я сказал :кто это?! Теперь буду следить. Хотя в боэлс едут все ))))
  • evgenchak
    Георг Прайдлер признался, что ... (17)
    evgenchak-Фото

    wintermute, нет не выветрилась, как и все, что связано с лэнсом и не только.



    wintermute, просто это все всплывает и становится достоянием, когда кто-то затевает некие подковерные и кабинетные интриги.



    Скандалы. Интриги. Расследования.

  • wintermute
    Георг Прайдлер признался, что ... (17)
    wintermute-Фото
    История Operaci?n Puerto уже выветрилась из памяти?
  • evgenchak
    Георг Прайдлер признался, что ... (17)
    evgenchak-Фото
    Разрушительным в этом случае является только воздействие запрещенных субстанций и методов на организм гонщиков.
  • wintermute
    Георг Прайдлер признался, что ... (17)
    wintermute-Фото
    Видимо, это Вы хотите, чтобы я хотел это сказать. Я просто предположил причины повышенного внимания к таким новостям.

    И мне вообще до лампочки о чём Вы думаете, смотря велогонку, если быть откровенным. Даже если, по старому анекдоту, о женщинах :)
  • evgenchak
    Георг Прайдлер признался, что ... (17)
    evgenchak-Фото
    Вернемся в эру любительских гонок.

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