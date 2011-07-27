Флориан Сенешаль – победитель критериума GP Vermarc

26-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Флориан Сенешаль (Florian Sénéchal) одержал победу на критериуме Grote Prijs Vermarc из одиночного отрыва. Оскар Рисебек (Oscar Riesebeek/Alpecin-Fenix) и Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts/NTT) стали призёрами критериума.

Критериум GP Vermarc началась с минуты молчания в память Нильса Де Вриндта (Niels De Vriendt) скоропостижно скончавшегося в субботу, 4 июля, от внезапной остановки сердца во время бельгийской гонки Wortegem-Petegem.

После старта GP Vermarc критериума в Ротселларе на первом круге уехал отрыв из 14 гонщиков, набравший полторы минуты преимущества над пелотоном, в котором у команды Deceuninck-Quick Step было два гонщика – Питер Серри и Стейн Стеелс.

Чемпион Нидерландов Фабио Якобсен и Флориан Сенешаль оставались в пелотоне на случай перегруппировки. За 50 км до финиша отрыв продолжал держаться впереди с минутой преимущества. За 30 км до финиша начались контратаки из пелотона. Флориан Сенешаль, Оскар Рисебек (Oscar Riesebeek /Alpecin-Fenix) и Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts / NTT) сработались вместе и переложились к отрыву на последнем 15,4 км круге гонки. Немедленно начались новые атаки, и 26-летнему французскому гонщику Флориану Сенешалю удалось оторваться от преследователей за 7 км до финиша. В одиночку он удержал преимущество и выиграл критериум.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Mark Van Hecke / ©Getty Images - Photo credit: ©Mark Van Hecke / ©Getty Images

Флориан Сенешаль: «Хотя это просто кермесс, я очень доволен этой победой. Она много значит для команды потому что мы наилучшим образом смогли показать нашу майку и имя спонсоров. Всем в нашей команде было важно проявить нашу поддержку спонсоров, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Гонка шла на высокой скорости. Она первая за долгое время, так что можете представить, кк все хотели выступать. Уровень соревнования был высоким. Было трудно, что я почувствовал в ногах. Но в то же время было приятно вернуться в гонки, снова увидеть гонщиков и даже нескольких зрителей на обочине.

Рад, что моя форма в порядке. За прошедшие два месяца мы всё время поддерживали связь с командой, специалистами по питанию, тренерами, спортивными директорами. Поэтому я хорошо тренировался, контролировал вес. Всё это помогло мне сегодня. Я был уверен в своих силах. Теперь направляемся в тренировочный лагерь в Валь ди Фасса, после чего начнутся официальные гонки второй части сезона».