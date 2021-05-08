Каспер Асгрен продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step

Каспер Асгрен продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step до 2024 года

Чемпион Дании в разделке, 26-летний Каспер Асгрен (Kasper Asgreen) продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step на три года (до конца 2024). Карьеру профессионального велогонщика Каспер Асгрен начал в команде Патрика Лефевра в 2018 году. За это время он одержал 9 побед.

После победы на Kuurne-Bruxelles-Kuurne в прошлом году Каспер Асгрен в этом сезоне поднялся на новый уровень, выиграв классику E3 Saxo Bank и Монумент велоспорта Тур Фландрии-2021.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Каспер Асгрен: «Мне не надо было обдумывать решение остаться в команде. Deceuninck-Quick Step – самая успешная команда в мире. С тех пор, как был любителем, мечтал к ней присоединится, потому что мне нравилось, как они развивают молодых гонщиков, превращая их в победителей. Уже три года я в этой команде, и до сих пор считаю, что в ней для меня лучшая атмосфера. Меня радует и ещё больше мотивирует, что контракт подписали, когда сезон только начался. Хочу поблагодарить всех за поддержку, за то, что продолжают делать для меня.

Помню, как дебютировал на Scheldeprijs. Предполагалось, что в тот день моя работа закончится в зоне питания, но я чувствовал себя так хорошо, что продолжил тянуть впереди, закрывать просветы до финальных трёх километров. Все в команде были довольны моей работой, а я был рад, что внёс свой вклад в победу. В этом одна из замечательных особенностей команды – она даёт уверенность, помогая ещё больше поверить в себя. Здесь чувствую себя как дома, хочу продолжать совершенствоваться, добавить ещё несколько побед в классиках к моему списку достижений, выиграть этап Гранд-тура, побороться за высокий результат на чемпионате мира, когда маршрут будет мне подходить».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Мы счастливы, что Каспер продолжит выступать с нами до 2024 года. Он великолепный гонщик, который твёрдо стоит на земле, и эти качества удваивает постановка высоких целей. Благодаря своим качествам за последние три года он добился невероятного прогресса. Видно, как он растёт с каждым сезоном. Этой весной он присоединился к кругу победителей Монументов, что свидетельствует о его таланте. Мы уверены, что он продолжит совершенствоваться и поможет нам выиграть много других гонок. Контракт с Каспером помогает обеспечить будущее команды».