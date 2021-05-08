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Каспер Асгрен продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step

Каспер Асгрен продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step до 2024 года

 

 

  Чемпион Дании в разделке, 26-летний Каспер Асгрен (Kasper Asgreen) продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step на три года (до конца 2024). Карьеру профессионального велогонщика Каспер Асгрен начал в команде Патрика Лефевра в 2018 году. За это время он одержал 9 побед.

 

  После победы на Kuurne-Bruxelles-Kuurne в прошлом году Каспер Асгрен в этом сезоне поднялся на новый уровень,  выиграв классику E3 Saxo Bank и  Монумент велоспорта Тур Фландрии-2021.

 

 

Каспер Асгрен продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Каспер Асгрен: «Мне не надо было обдумывать решение остаться в команде. Deceuninck-Quick Step – самая успешная команда в мире. С тех пор, как был любителем, мечтал к ней присоединится, потому что мне нравилось, как они развивают молодых гонщиков, превращая их в победителей. Уже три года я в этой команде, и до сих пор считаю, что в ней для меня лучшая атмосфера. Меня радует и ещё больше мотивирует, что контракт подписали, когда сезон только начался. Хочу поблагодарить всех за поддержку, за то, что продолжают делать для меня.

 

  Помню, как дебютировал на Scheldeprijs. Предполагалось, что в тот день моя работа закончится в зоне  питания, но я чувствовал себя так хорошо, что продолжил тянуть впереди, закрывать просветы до финальных трёх километров. Все в команде были довольны моей работой, а я был рад, что внёс свой вклад в победу. В этом одна из замечательных особенностей команды – она даёт уверенность, помогая ещё больше поверить в себя. Здесь чувствую себя как дома, хочу продолжать совершенствоваться, добавить ещё несколько побед в классиках к моему списку достижений, выиграть этап Гранд-тура, побороться за высокий результат на чемпионате мира, когда маршрут будет мне подходить».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Мы счастливы, что Каспер продолжит выступать с нами до 2024 года. Он великолепный гонщик, который твёрдо стоит на земле, и эти качества удваивает постановка высоких целей. Благодаря своим качествам за последние три года он добился невероятного прогресса. Видно, как он растёт с каждым сезоном. Этой весной он присоединился к кругу победителей Монументов, что свидетельствует о его таланте. Мы уверены, что он продолжит совершенствоваться и поможет нам выиграть много других гонок. Контракт с Каспером  помогает обеспечить будущее команды».

 

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Теги к статье: Каспер Асгрен Kasper Asgreen Deceuninck-Quick Step

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Кристс Нейландс сошёл с Джиро ... (3)
    Виктор Сироткин-Фото

    как такое могло случиться? Еврейско-немецкая команда - да в таком коллективе должны быть порядок, планирование и сохранность всего. Неуж-то Нейландсу пришлось от финиша до отеля ехать на разделочной рогатке?

  • Astanaforever
    Эган Берналь и Павел Сиваков о ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Все. Берналь кончился. Видно по интервью. Потерял самоуверенность. Одни отмазки. Непонятно. Говорит приехал в Колумбию и был без гонок шесть недель и это правильно е решение. Но в другом интервью разнылся и страхуется мол был без гонок два месяца, не хочу давать обещания..и.т.д. и т.п. Потом мол не буду фокусироваться только на Тур де Франс, попробую Джиро. Короче. Он труп. Больше он не выиграет ни один гран тур.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    VeloVelo-Фото
    Пока нет.
  • VeloVelo
    Кристс Нейландс сошёл с Джиро ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Очень жаль.

  • Starch27
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    Starch27-Фото
    Там из 39 км разделки 12 км занимала Альто дель Монкайо, остальное в спуск с редкими торчками. Тут же чистый плоскач. Нельзя сравнивать профили.
  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Arciv
    Надеюсь Гроневеген выиграет
    После такого продолжительного тайм аута вне гонок? Ну, надейся.
  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    SportSpirit-Фото

    Ганна на своем велосипеде - это, конечно, триумф дорогостоящей эстетики!

     

    Удивили вдруг нарисовавшиеся топ-раздельщики из JV. Вопрос, как они планируют защищать Беннета в горах, остается открытым, но спринтерский поезд вырисовывается мощный. 

     

    Из потенциальных генеральщиков лучше всех проехал Алмейда, оставив ощущение запаса. За ним (из генеральщиков) условный Формоло +15 сек, и вполне конкретные Йетс и Бильбао +18 сек.

     

    В итоговый генерал Ремко не верю, хотя для старта после длительного перерыва с такой травмой он проехал очень мощно! Особенно учитывя непривычную для него худощавость. На представлении команд Эвенпул смотрелся усушенней Алмейды, что, на мой взгляд, скорее тревожно.

  • Ser Gio
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    Ser Gio-Фото
    Ну если делать нечего, тогда зачем на старт выходить? Они профессионалы, это ихняя работа. Просто покататься можна поехать в лесок на уикенд.
  • marketbk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    marketbk-Фото

    [quote=EL-Fenomeno]Домэнико в инд.разделеке выше Кампэнертса   ущипните меня))[/qu

    Вот ВУЭЛЬТА 2013 Разделка на 38 км 1. Канчеллара, 2. Т. Мартин, 3. Д. Поццовиво, 4. В. Нибали, 5. Д. Катальдо. После этого от него даже 1 место на разделке для меня не будет ничем особенным.



     

     

  • uran
    «Джиро на электровелосипедах» ... (2)
    uran-Фото
    Не понял, педали крутить там надо или нет?

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