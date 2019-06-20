Реми Каванья продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

Реми Каванья продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step на два года

24-летний французский велогонщик Реми Каванья (Rémi Cavagna) продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step на два года (2020-2021). «TGV из Клермон-Феррана» присоединился к команде в 2017 году и за это время одержал три победы: на классике Dwars door West-Vlaanderen, а в этом году благодаря сольным атакам выиграл этап на Туре Калифорнии-2019 и этап Вуэльты Испании-2019.

© Deceuninck - Quick-Step - ©Justin Setterfield / Getty Images - Photo credit: ©Justin Setterfield/ Getty Images

Реми Каванья: «Прежде всего, хочу поблагодарить команду за веру в меня, потому что я был очень счастлив работать в команде все три года. Это лучшая велокоманда в мире, и лучшая для моего дальнейшего совершенствования. С каждым годом в команде я прогрессирую. Уровень, которые намечал для себя в прошлый раз, я прошёл. Это доказывают мои результаты. В прошлом году я выиграл одну гонку, в этом уже две, и обе на крупных гонках Мирового тура. Я на 200% уверен, что с этой командой смогу развиваться, и могу многое дать команде.

Одна из моих больших целей с командой Deceuninck-Quick Step – победа на чемпионате Франции. Это не самая крупная велогонка, но она важна для французского парня. Мне бы хотелось хорошо выступить в групповой гонке, но и разделка – моя специализация, хочу доказать, что я способен выиграть её. Это моя первая цель, но, конечно, хочу больше побеждать в велогонках Мирового тура, как в этом сезоне на Туре Калифорнии и Вуэльте Испании».

Патрик Лефевр: «Я невероятно счастлив, что мы смогли удержать в команде одного из самых талантливых молодых гонщиков. Он остаётся с нами до конца 2021 года. Реми всегда много работает, он всегда готов помогать команде. Как мы видели на Калифорнии и Вуэльте, он также начал побеждать сам, его уверенность растёт. Мы знаем, на что он способен, теперь, когда мы сохранили его в команде, можем продолжать дальше развивать его, увеличивать его потенциал».