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Реми Каванья продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

Реми Каванья продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step на два года

 

  24-летний французский велогонщик Реми Каванья (Rémi Cavagna) продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step на два года (2020-2021). «TGV из Клермон-Феррана» присоединился к команде в 2017 году и за это время одержал три победы: на классике Dwars door West-Vlaanderen, а в этом году благодаря сольным атакам выиграл этап на  Туре Калифорнии-2019 и этап Вуэльты Испании-2019.

 

Реми Каванья продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

 © Deceuninck - Quick-Step - ©Justin Setterfield / Getty Images - Photo credit: ©Justin Setterfield/ Getty Images

 

  Реми Каванья: «Прежде всего, хочу поблагодарить команду за веру в меня, потому что я был очень счастлив работать в команде все  три года. Это лучшая велокоманда в мире, и лучшая для моего дальнейшего совершенствования. С каждым годом в команде я прогрессирую. Уровень, которые намечал для себя в прошлый раз, я прошёл. Это доказывают мои результаты. В прошлом году я выиграл одну гонку, в этом уже две, и обе на крупных гонках Мирового тура. Я на 200% уверен, что с этой командой смогу развиваться, и могу многое дать команде.

 

  Одна из моих больших целей с командой Deceuninck-Quick Step – победа на чемпионате Франции. Это не самая крупная велогонка, но она важна для французского парня. Мне бы хотелось хорошо выступить в групповой гонке, но и разделка – моя специализация, хочу доказать, что я способен выиграть её. Это моя первая цель, но, конечно, хочу больше побеждать в велогонках Мирового тура, как в этом сезоне на Туре Калифорнии и Вуэльте Испании».

 

 

  Патрик Лефевр: «Я невероятно счастлив, что мы смогли удержать в команде одного из самых талантливых молодых гонщиков. Он остаётся с нами до конца 2021 года. Реми всегда много работает, он всегда готов помогать команде. Как мы видели на Калифорнии и Вуэльте, он также начал побеждать сам, его уверенность растёт. Мы знаем, на что он способен, теперь, когда мы сохранили его в команде, можем продолжать дальше развивать его, увеличивать его потенциал».

 

 

 

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Теги к статье: Реми Каванья Remi Cavagna Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 20:53 | Регистрация: 20.06.2019

    Каванья еще много всего выиграет. Прогрессирует каждый год, не боится сам уходить и работать, опыта поднаберет и станет еще опаснее. Для него Квики идеальный вариант)

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Комментарии

  • M-07
    Жозе Азеведу уходит из команды ... (14)
    M-07-Фото
    И зачем нам эта команда? Катюши, когда она была российской, мало было? Чего она добилась, что так уж стоит сожалеть об отсутствии российской команды в Протуре? Нет, ну было немало побед, но они добывались иностранцами, а вот чего там такого добились наши гонщики? Прогресса у наших гонщиков там не было, кроме Закарина никто не смог вырасти в гонщика высокого уровня, хотя перспективы были у многих.
  • Ice
    Реми Каванья продлил контракт ... (1)
    Ice-Фото

    Каванья еще много всего выиграет. Прогрессирует каждый год, не боится сам уходить и работать, опыта поднаберет и станет еще опаснее. Для него Квики идеальный вариант)

  • Ice
    Янник Штаймле – новый велогонщ ... (3)
    Ice-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    квики, конечно, этот сезон нарулили будь здоров и вряд-ли их достанут
    но вчера совершенно случайно (в ленте) напомнили финал Хет Ньюсблад 2015 года. там 3 бодрых волка из стаи Лефевра ничего не смогли поделать с одним, но настоящим быком Яном Стеннардом )
    https://www.youtube.com/watch?v=5AbTKLNu_Ic

    Какой же это бык? Это лев)
     

  • Ice
    Kampioenschap van Vlaanderen-2 ... (2)
    Ice-Фото

    Цитата: tim147
    В Декенинк уже и стажеры выигрывают. Браво  месье Лефевр!

    Уже на контракте) Штайнле вооще отличный гонец, в течение года себя хорошо показывал.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Словакии-2019. Этап 3 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Саша ,красавчик ,очень рад ,надеюсь на победы ещё в этом сезоне)))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Бывший директор Джиро д’Италия ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: AAA
    Распилили 15 лямов.
    Бухша на себя все взяла, через пару лет по удо выйдет, замажут, до конца жизни хватит шампанское пить.
     
    )))
  • tim147
    Kampioenschap van Vlaanderen-2 ... (2)
    tim147-Фото

    В Декенинк уже и стажеры выигрывают. Браво  месье Лефевр!

  • kwwk
    Тони Мартин собирается участво ... (10)
    kwwk-Фото
    Да, это была жесть, весь этап в одиночном отрыве и 10 метров не хватило
  • Shalam s Urala
    Янник Штаймле – новый велогонщ ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    квики, конечно, этот сезон нарулили будь здоров и вряд-ли их достанут

    но вчера совершенно случайно (в ленте) напомнили финал Хет Ньюсблад 2015 года. там 3 бодрых волка из стаи Лефевра ничего не смогли поделать с одним, но настоящим быком Яном Стеннардом )

    https://www.youtube.com/watch?v=5AbTKLNu_Ic

  • Shalam s Urala
    Алексей Луценко одерживает кра ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    ну хорош Алексей, конечно, чего там, с победой! )

     

    ps

    (подсмотрел в шпаргалку)

    будем надеяться, Кольбрелли переживёт своё третье подряд 2-е место (2017,18,19), после двух первых в 2014-м и в 2016-м )))

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