Реми Каванья продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

Реми Каванья продолжит выступать в команде Deceuninck-Quick Step до конца 2023 года

26-летний французский велогонщик Реми Каванья (Remi Cavagna) продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step до конца 2023 года. Уроженец Клермон-Феррана пришёл в команду в 2017 году, подписав первый профессиональный контракт.

За это время он превратился в одного из лучших раздельщиков мира, завоевал титул чемпиона Франции как в разделке, а в этом году стал чемпионом своей страны в групповой гонке, но выиграл из отрыва после сольной атаки. На счету Реми Каваньи победы на этапах Вуэльты Испании, Тура Романдии, Тура Польши. Он принял участие в пяти Гранд-турах и все проехал до конца.

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Реми Каванья: «Счастлив беспредельно! Продолжать работать в этой фантастической команде всё равно, что продолжать жить в воплотившейся мечте. Всегда хотел выступать в «Волчьей стае», поэтому быть гонщиком этой команды и совершенствоваться в ней кажется невероятным. Горжусь, что выступаю в команде номер один в мире в майке чемпиона Франции.

Хочу поблагодарить Патрика Лефевра за доверие, также благодарю персонал, потому что они – очень важная часть команды и одна из причин, по которой эта команда настолько сильна. Deceuninck-Quick Step – команда, которая всегда борется за победу. Надеюсь принести команде ещё больше побед в будущем».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Мы знаем Реми с тех пор, как он выступал в андерах. Всегда верили в него не только потому, что его потенциал очевиден, но и потому, что он очень упорно работает, не витает в облаках, отдаёт всего себя, работая на команду, и стремится стать лучше. Мы очень рады, что он продолжит выступать с нами следующие два года, с нетерпением ждём от него ещё более прекрасных достижений».