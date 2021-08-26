VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Реми Каванья продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

Реми Каванья продолжит выступать в команде Deceuninck-Quick Step до конца 2023 года

 

 

  26-летний французский велогонщик Реми Каванья (Remi Cavagna) продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step до конца 2023 года. Уроженец Клермон-Феррана пришёл в команду в 2017 году, подписав первый профессиональный контракт.

 

За это время он превратился в одного из лучших раздельщиков мира, завоевал титул чемпиона Франции как в разделке, а в этом году стал чемпионом своей страны в групповой гонке, но выиграл из отрыва после сольной атаки. На счету Реми Каваньи победы на этапах Вуэльты Испании, Тура Романдии, Тура Польши. Он принял участие в пяти Гранд-турах и все проехал до конца.

 

Реми Каванья продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

 

Photo credit: ©Bas Czerwinski / Getty Images

 

  Реми Каванья: «Счастлив беспредельно! Продолжать работать в этой фантастической команде всё равно, что продолжать жить в воплотившейся мечте. Всегда хотел выступать в «Волчьей стае», поэтому быть гонщиком этой команды и совершенствоваться в ней кажется невероятным. Горжусь, что выступаю в команде номер один в мире в майке чемпиона Франции.

 

Хочу поблагодарить Патрика Лефевра за доверие, также благодарю персонал, потому что они – очень важная часть команды и одна из причин, по которой эта команда настолько сильна. Deceuninck-Quick Step – команда, которая всегда борется за победу. Надеюсь принести команде ещё больше побед в будущем».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Мы знаем Реми с тех пор, как он выступал в андерах. Всегда верили в него не только потому, что его потенциал очевиден, но и потому, что он очень упорно работает, не витает в облаках, отдаёт всего себя, работая на команду, и стремится стать лучше. Мы очень рады, что он продолжит выступать с нами следующие два года, с нетерпением ждём от него ещё более прекрасных достижений».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Реми Каванья Remi Cavagna Deceuninck - Quick Step

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

26 - 29 августа 2021

Deutschland Tour

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Страницы истории велоспорта: В ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Спасибо за воспоминаня; Карапаз был достойным награды красной майкой в Мадриде и победы в генерале, но бонусы Роглы сделали свое "чёрное" дело.

  • serghi
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (53)
    serghi-Фото
    Долго ждать придётся, год как минимум, на этой Вуэльте Пиренеев не будет.
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Самый предпологаемый сценарий большой отрыв, уехавший на долго и навсегда, под конец отрыв из отрыва.

    Горка вызывает интерес, как бы для многих не оказалась большим сюрпризом.

  • Arciv
    Кристоф Лапорт и Тос Ван дер С ... (3)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Arciv
    Ну такое,не сказал бы,что сильное усиление,особенно Тос

    Как по мне, Лапорт еще более сомнительное усиление. Ни разу не видела чтобы он когда-нибудь кому-нибудь помогал...
    Просто вдруг тут есть его болельщики) а так оба очень сомнительные подписания! На Юмбо как-то не похоже такое,у них за частую или свои или толковые подписания
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (30)
    Earl57-Фото

    А про Филиппо Зану слухи есть? Неужели ни одна команда не позарилась?

  • aksbor
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (6)
    aksbor-Фото

    Паши - и выиграешь этап.

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Отрыв точно уедет и на много. Паши нужно этим этапом воспользоваться, горка под него, он может выиграть этап.

  • Earl57
    Кристоф Лапорт и Тос Ван дер С ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: Arciv
    Ну такое,не сказал бы,что сильное усиление,особенно Тос

    Как по мне, Лапорт еще более сомнительное усиление. Ни разу не видела чтобы он когда-нибудь кому-нибудь помогал...

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (6)
    Серафим-Фото

     Наверняка отрыв. Спринтерские команды тянуть не будут - зачем? Команды ГК тоже - мимо смысла.  Отфильтруют отрыв да и устроят этап дружбы. И втянуться надо после отдыха.

       Главное - чтобы ветер с моря не дул.

  • dyneema
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (6)
    dyneema-Фото
    Отрыв уедет? Странный этап, для джи-си горка мала, для спринтеров горка велика...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

24 августа

Gavin Mannion (Rally Cycling)

Marc Hirschi (UAE Team Emirates)

Szymon Sajnok (Cofidis)

25 августа

Tsgabu Grmay (Team BikeExchange)

Mike Teunissen (Jumbo - Visma)

Ruben Apers (Sport Vlaanderen - Baloise)

Ahmed Madan (Bahrain Victorious)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2021 (151)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)