Хью Карти продлил контракт с велокомандой EF Education-NIPPO

26-летний британский велогонщик Хью Карти (Hugh Carthy) продлил контракт с велокомандой EF Education-NIPPO. Присоединившись к команде Джонатана Воутерса в 2017 году, Карти постоянно прогрессировал.

Credits: Unipublic / Luis Angel Gomez

Кампания 2019 года стала для Карти прорывом. В начале того сезона британский гонщик стал призёром французской велогонки «Тур дю От-Вар», занял 11-е место в общем зачёте Джиро д’Италия-2019. А затем выиграл королевский горный этап Тура Швейцарии-2019 после того, как в сольном отрыве преодолел три горных перевала и опередил ближайших соперников более чем на минуту. В тот день Хью Карти достаточно времени провёл в отрыве 98 км, достаточно для того, чтобы его заметили и запомнили.

Падение и сход с 6 этапа Вуэльты Испании-2019 нарушило идеальный ход сезона. Но в 2020 году Хью Карти полностью компенсировал ту неудачу – выиграл этап с финишем на легендарной Англиру и поднялся на третью ступень подиума Вуэльты Испании.

Хью Карти: «Я решил остаться в EF просто потому, что хорошо себя здесь чувствую. У нас причудливый состав гонщиков, но мы образуем слаженную команду. Когда ощущаешь, что всё правильно, логично остаться. У меня есть друзья среди гонщиков и персонала, приятные воспоминания. Мне хочется продолжать это путешествие, внести свой вклад в замечательную историю команды.

Мои любимые воспоминания о работе в команде связаны, конечно, с Вуэльтой Испании-2020. Там команда сплотилась за три недели, это было лучшее выступление из всех, что я видел».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education-Nippo: «За несколько прошедших сезонов он, действительно, расцвёл как гонщик, и стал лидером команды. Мы рады, что Хью Карти продолжит работать с нами. Он является выразителем базовых ценностей команды – много работает, не боится выходить за границы своих возможностей, и, что самое важное, остаётся верен себе. Мы знали, что принципы, которых он придерживается в своей работе, принесут плоды. Мы рады, что люди стали его замечать».

Вне велосипеда Хью Карти завоевал репутацию человека, у которого всегда наготове шутка. Он постоянно с книгой, читает биографии любимых спортсменов – в основном это игроки в снукер, боксёры и профессиональные игроки в дартс. Те, кто проводит с Хью много времени, знают, что он никогда не выскажет своего мнения, пока тщательно не обдумает каждое слово.

Хью Карти: «Раньше я ехал Гранд-туры в режиме выживания, и казалось, что гонка тянется очень медленно. Поэтому я сказал, что больше не буду думать о выживании, стану принимать каждый день таким, как он складывается, наслаждаться каждым этапом. И гонка стала проходить гораздо быстрее.

Я с нетерпением предвкушаю, когда попробую возглавить команду в борьбе за успех, и с каким удовольствием буду это делать. Надо концентрироваться не только на том, чтобы быть хорошими велогонщиками, но и хорошими людьми».