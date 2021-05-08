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Хью Карти продлил контракт с велокомандой EF Education-NIPPO

Хью Карти продлил контракт с велокомандой EF Education-NIPPO

 

 

  26-летний британский велогонщик Хью Карти (Hugh Carthy) продлил контракт с велокомандой EF Education-NIPPO. Присоединившись к команде Джонатана Воутерса в 2017 году, Карти постоянно прогрессировал.

 

Credits: Unipublic / Luis Angel Gomez

 

  Кампания 2019 года стала для Карти прорывом. В начале того сезона британский гонщик стал призёром французской велогонки «Тур дю От-Вар», занял 11-е место в общем зачёте Джиро д’Италия-2019. А затем выиграл королевский горный этап Тура Швейцарии-2019 после того, как в сольном отрыве преодолел три горных перевала и опередил ближайших соперников более чем на минуту. В тот день Хью Карти достаточно времени провёл в отрыве 98 км, достаточно для того, чтобы его заметили и запомнили. 

 

  Падение и сход с 6 этапа Вуэльты Испании-2019 нарушило идеальный ход сезона. Но в 2020 году Хью Карти полностью компенсировал ту неудачу – выиграл этап с финишем на легендарной Англиру и поднялся на третью ступень подиума Вуэльты Испании.

 

  Хью Карти: «Я решил остаться в EF просто потому, что хорошо себя здесь чувствую. У нас причудливый состав гонщиков, но мы образуем слаженную команду. Когда ощущаешь, что всё правильно, логично остаться. У меня есть друзья среди гонщиков и персонала, приятные воспоминания. Мне хочется продолжать это путешествие, внести свой вклад в замечательную историю команды.

 

  Мои любимые воспоминания  о работе в команде связаны, конечно, с Вуэльтой Испании-2020. Там команда сплотилась за три недели, это было лучшее выступление из всех, что я видел».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education-Nippo: «За несколько прошедших сезонов он, действительно, расцвёл как гонщик, и стал лидером команды. Мы рады, что Хью Карти продолжит работать с нами. Он является выразителем базовых ценностей команды – много работает, не боится выходить за границы своих возможностей, и, что самое важное, остаётся верен себе. Мы знали, что принципы, которых он придерживается в своей работе, принесут плоды. Мы рады, что люди стали его замечать».

 

  Вне велосипеда Хью Карти завоевал репутацию человека, у которого всегда наготове шутка. Он постоянно с книгой, читает биографии любимых спортсменов – в основном это игроки в снукер, боксёры и профессиональные игроки в дартс. Те, кто проводит с Хью много времени, знают, что он никогда не выскажет своего мнения, пока тщательно не обдумает каждое слово.  

 

 Хью Карти: «Раньше я ехал Гранд-туры в режиме выживания, и казалось, что гонка тянется очень медленно. Поэтому я сказал, что больше не буду думать о выживании, стану принимать каждый день таким, как он складывается, наслаждаться каждым этапом. И гонка стала проходить гораздо быстрее.

Я с нетерпением предвкушаю, когда попробую возглавить команду в борьбе за успех, и с каким удовольствием буду это делать. Надо концентрироваться не только на том, чтобы быть хорошими велогонщиками, но и хорошими людьми».

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Теги к статье: Хью Карти Hugh Carthy EF Pro Cycling

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Комментарии

  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (30)
    VeloVelo-Фото

    goodХорошо вы так вспомнили.

  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (30)
    VeloVelo-Фото
    Удачи! )
  • Ice
    Тур Романдии-2021. Этап 1 (12)
    Ice-Фото

    Цитата: Camel
    Тем не менее, Саган все 3 свои ЧМ взял в спринте, зелёные майки в том же стиле. У него больше побед в спринтах, чем в классике.

    И он никогда не был чистым спринтером, всегда были те, кто быстрее, мощнее, а он выигрывал) У него подиумов в спринте наверное больше, чем у кого бы то ни было, столько вторых мест ни у кого не помню. Как бы там ни было, уникум)

  • Shalam s Urala
    Предварительные составы команд ... (30)
    Shalam s Urala-Фото
    эк вы вспомнили то как далеко
    вашими-б устами мёд пить! но я, понятно, ЗА! )
    будет, будет. но, кмк, не нынче
  • Camel
    Тур Романдии-2021. Этап 1 (12)
    Camel-Фото
    Тем не менее, Саган все 3 свои ЧМ взял в спринте, зелёные майки в том же стиле. У него больше побед в спринтах, чем в классике.
  • RVL
    Тур Романдии-2021. Этап 1 (12)
    RVL-Фото
    Так общий уровень спринта низкий, если "деды" молодняк хоть и невнятно, но делают
  • дрокер
    Предварительные составы команд ... (30)
    дрокер-Фото

    Жду повторения 1994, 1996, 2009гг

    Вариант 1995г с двумя нашими на подиуме также был бы желанен.

    Тем более, что Александр земляк Евгения, оба родом из Выборга.

     

    Саше и Паше удачи и хорошей ноги!

  • Адриен
    Тур Романдии-2021. Этап 1 (12)
    Адриен-Фото
    Слушайте, но вы же великолепно знаете, что Кэвендиш - чистый спринтер, а Саган - классик. Да, способный побороться за любой спринтерский финиш, но всё же цели у него немного иные. И, соответственно, таковы и оценки его успехов и неудач.
  • motte
    Джиро д'Италия-2021. Цифры и ... (2)
    motte-Фото

    Грандиозный тур, полный наследия и истории, а также маршрут, который избегает большей части южной Италии, но пересекает широкий спектр ландшафтов и предлагает возможность блистать каждому типу гонщиков.

  • Earl57
    Тур Романдии-2021. Этап 1 (12)
    Earl57-Фото
    Кольбрелли уже к третьеразрядным спринтерам относится?

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