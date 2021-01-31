Каспер Педерсен продлил контракт с велокомандой DSM

Каспер Педерсен останется работать в велокоманде DSM до конца 2022 года

24-летний датский спринтер Каспер Педерсен (Casper Pedersen) продлил контракт с велокомандой DSM до конца 2022 года. Педерсен пришёл в команду (Sunweb) в 2019 году, в прошлом сезоне одержал победу на классике Париж-Тур (Paris – Tours)

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Photo (c) Team DSM

Каспер Педерсен: «Очень счастлив продлить контракт с велокомандой DSM ещё на год. Главная причина, по которой я пришёл в команду, - доверие к методам работы команды с молодыми гонщиками, профессиональный подход к каждому аспекту, будь то питание, оптимизация тренировочных планов или тактическое планирование перед гонками.

Моей целью было и остаётся развитие, желание проявить все свои способности. В последние два года моё развитие благодаря команде шло отлично. Считаю, что мы можем продолжать двигаться в этом направлении.

Мне комфортно с велогонщиками и персоналом команды, поэтому было нетрудно решиться продлить контракт. Думаю, я смогу в следующие годы становиться сильнее, достичь важных результатов вместе с командой».

Руди Кемна (Rudi Kemna), главный тренер команды DSM: «Мы рады, что Каспер останется с нами ещё и в 2022 году. С тех пор, как он пришёл в команду, он очень хорошо прогрессировал как гонщик. Нам очень понравилось с ним работать.

Он показал себя очень сильным гонщиком нашей группы спринтеров. Хотим, чтобы он продолжал развиваться в этом направлении и в будущем. Нас впечатлили не только его способности на велосипеде, но и прекрасное умение читать гонку, где он благодаря опыту и сообразительности быстро принимает правильные решения. Это очень важно во время хаотичных спринтерских финишей. Мы с радостью продолжим работать с Каспером, поможем ему добиться ещё большего совершенства в спортивном плане и больших результатов».