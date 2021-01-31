VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Каспер Педерсен продлил контракт с велокомандой DSM

Каспер Педерсен останется работать в велокоманде DSM до конца 2022 года

 

 

  24-летний датский спринтер Каспер Педерсен (Casper Pedersen) продлил контракт с велокомандой DSM до конца 2022 года. Педерсен пришёл в команду (Sunweb) в 2019 году, в прошлом сезоне одержал победу на классике Париж-Тур (Paris – Tours)

.

Каспер Педерсен продлил контракт с велокомандой DSM

Photo (c) Team DSM

 

  Каспер Педерсен: «Очень счастлив продлить контракт с велокомандой DSM ещё на год. Главная причина, по которой я пришёл в команду, - доверие к методам работы команды с молодыми гонщиками, профессиональный подход к каждому аспекту, будь то питание, оптимизация тренировочных планов или тактическое планирование перед гонками.

 

  Моей целью было и остаётся развитие, желание проявить все свои способности. В последние два года моё развитие благодаря команде шло отлично. Считаю, что мы можем продолжать двигаться в этом направлении.

 

  Мне комфортно с велогонщиками и персоналом команды, поэтому было нетрудно решиться продлить контракт. Думаю, я смогу в следующие годы становиться сильнее, достичь важных результатов вместе с командой».

 

  Руди Кемна (Rudi Kemna), главный тренер команды DSM: «Мы рады, что Каспер останется с нами ещё и в 2022 году. С тех пор, как он пришёл в команду, он очень хорошо прогрессировал как гонщик. Нам очень понравилось с ним работать.

 

  Он показал себя очень сильным гонщиком нашей группы спринтеров. Хотим, чтобы он продолжал развиваться в этом направлении и в будущем. Нас впечатлили не только его способности на велосипеде, но и прекрасное умение читать гонку, где он благодаря опыту и сообразительности быстро принимает правильные решения. Это очень важно во время хаотичных спринтерских финишей. Мы с радостью продолжим работать с Каспером, поможем ему добиться ещё большего совершенства в спортивном плане и больших результатов».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Каспер Педерсен Casper Pedersen Team DSM

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

14 февраля 2021

Clasica de Almeria

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

27 февраля 2021

Omloop Het Nieuwsblad Elite

28 февраля 2021

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Ice
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (17)
    Ice-Фото

    Нибали - типичный итальянец) Со вспышками гнева, неконтролируемым поведением и высокомерием в ситуациях, когда ногами выиграть не смог) Но он же человек, никто не идеален. А как по мне, это даже весело - его активная жестикуляция после финиша и меряние пальмаресами. Всяко лучше инертного Фрума с покерфейсом, его чем не облей, будет крутить дальше, ибо у него четкий план и отступать от него нельзя, даже если случилась оказия)

  • BaTman
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (17)
    BaTman-Фото
    Такого не может быть, это не про Вас )))
  • AvA
    Вилко Келдерман и Андреас Шилл ... (8)
    AvA-Фото

    .

  • AvA
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (5)
    AvA-Фото

    на оф.сайте гонки в составах команд нет вышеупомянутых Берналя и Нибали

    хотя Трек и на своём оф.сайте, и в Твиттере аноносировал участие Винченцо в этой гонке вместо отменённой Вуэльты. И Акула в своём Твиттере это подтвердил, как и Эган в своём

  • Ice
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: motte
    Не отменят?
    Сегодня дочь  обратно в Ниццу не смогла улететь.

    Думаю, уже не отменят. 

  • Ice
    Майкл Мэттьюс: «Продолжу борот ... (2)
    Ice-Фото

    При всем уважении к Мэттьюсу, чтобы ему выиграть МСР, дожно совпасть очень много аспектов. С его специализацией сложно рассчитывать на выигрыш, так как на этой гонки обычно есть все убертопы.

  • AvA
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (17)
    AvA-Фото

    Фу, как неженственно!boredom
    А у вас, случайно нет своего серванта с большим количеством пальмерас? Может пригласите посмотреть?biggrin
    По аналогии....

  • дрокер
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (5)
    дрокер-Фото

    Интересно, ЕС покажет? Может вместо Валенсианы?

    Сегодня в 18-30 по мск какая-то новая передача Сайклинг Шоу по ЕС1

  • motte
    Винченцо Нибали: «Для меня буд ... (3)
    motte-Фото

    Вчера легенда польского велоспорта Рышард Шурковски умер светлая память...

    Так вот говорили с Ааво Пиккуусом об олимпийской гонке 76 го в Монреале, где наши парни взяли золото, а поляки серебро и Ааво на крови шёл...и отскочил до финиша, так я о том что Ааво был бесстрашен и на спусках король был того времени, аккурат нибали, честное слово, но в любителях.

  • Shalam s Urala
    Винченцо Нибали: «Для меня буд ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: арлекин
    ну в общем логично, при нынешней непредсказуемости календаря любая из гонок может стать последней или вообще единственной в сезоне.

    +++

    просто пришло время успевать жить! )

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 февраля

Edward Planckaert (Alpecin-Fenix)

Nicolas Prodhomme (Ag2r - Citroen)

2 февраля

Shane Archbold (Deceuninck - Quick Step)

Carlos Rodriguez Cano (INEOS Grenadiers)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2021 (4)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)