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Коннор Свифт продлил контракт с велокомандой Arkea-Samsic

Велокоманда Arkea-Samsic продлила контракт с Коннором Свифтом на два года

 

 

 Французская профессиональная велокоманда Arkea-Samsic продлила контракт с 24-летним британским спринтером Коннором Свифтом (Connor Swift) до конца 2022 года. Свифт, бывший чемпионом Великобритании в групповой гонке в 2018 году, присоединился к команде Arkea-Samsic в мае 2019 года и был помощником Андре Грайпеля.  

 

Коннор Свифт продлил контракт с велокомандой Arkea-Samsic

 

  Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert), генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «Коннор Свифт – молодой гонщик, который постоянно совершенствуется. Мы взяли его в 2019 году, заметив его отличные способности. В то время он был действующим чемпионом Великобритании.

 

  В этом году он проявил талант в новой сфере – защищал и помогал лидеру команды Наире Кинтане во время равнинных этапов и этапов, где образовывались эшелоны во время Париж-Ниццы. Он хорошо вписался в развозящий поезд Насэра Буанни. Поэтому мы продлили его контракт ещё на два года».

 

  Коннор Свифт: «Очень счастлив. Думаю, в этой великолепной команде я смогу развиваться как гонщик. Когда необходимо, я полностью вкладываю себя в работу на товарищей по команде. Но мне тоже дают шанс на гонках, что создаёт прекрасный баланс. В этой команде я набираюсь опыта, учусь, в том числе и французскому языку. В жизни очень пригодится знать ещё один язык. И, наконец, у команды большие планы на будущее. Рад продолжать работать в Arkea-Samsic».

 

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Теги к статье: Коннор Свифт Connor Swift Arkea-Samsic

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Комментарии

  • uran
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (5)
    uran-Фото
    Мотивация, Шурочка, мотивация.
  • Earl57
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (5)
    Earl57-Фото
    А чего такого? Крути педали и побеждай, если силы есть. Программа у всех участников одна и та же, дистанция тоже одинакова для всех. Все гонщики в равных условиях. А результаты у всех разные.
  • paindoc
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (5)
    paindoc-Фото
    ключевое слово - "виртуальный"
  • Earl57
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (5)
    Earl57-Фото
    Чего то этот талант не помог Ремко в виртуальных гонках, когда его сделали даже немолодые Де Гент и Нико Рош. Парнишка только вздохнул - "а они всё уезжали и уезжали..." Это не говоря о Деннисе, которого уже провозгласили королем виртуальных гонок. Никто его догнать не может.
    И на разделке чемпионата Бельгии в прошлом году Ремко талант тоже не помог, когда Ван Арт привез ему почти 40 сек на дистанции 51 км.
    Все относительно в этом мире.
  • Camel
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (5)
    Camel-Фото

    Виктор забыл о том, что у него появился юный соперник-земляк, которому совершенно пофик, на какой высоте или в какой яме крутить педали. Он сделает всех в своём возрасте и войдёт в историю самых молодых ЧМ в разделке. Да пусть Виктор хоть на голову встанет, пусть хоть раскорячится! Эвенпула он не достанет и не остановит. У Эвенпула допинг в крови. И этот допинг называется "ТАЛАНТ"!

  • Earl57
    Перестановки в руководстве вел ... (3)
    Earl57-Фото
    То, что они сделали предложение, не означает, что оно было принято. Райан не стал отвечать испанцам на это предложение, а журналистам сказал, что не будет иметь с Мануэлой никаких дел. Для него всё закончено с испанцами.
    И логично, что Баннан и его помошник уходят. По сути они пытались продать то, что им не принадлежит. Там не просто пахнет аферой, а прямо таки воняет. Не прокатило. В итоге утрата доверия и разрыв отношений.
  • Виктор Сироткин
    Примож Роглич – чемпион Слове ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото
    на итоговом подиуме Giro d'Italia 2019 Роглич был совсем грустный, т.к. у него ребенок ещё не родился, а Карапас и Нибали вышли со своими детьми
  • Виктор Сироткин
    Ники Терпстре понадобится 10-1 ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    после перехода в Total Direct Energie у него одни травмы. Сколько гоночных дней в этой команде ему удалось наскрести?

  • Astanaforever
    Перестановки в руководстве вел ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Расплата не заставила себя долго ждать. Видимо они хотели слить команду по тихому. Может даже за вознаграждение.
  • explosiveua
    Виртуальный Тур де Франс-2020 ... (4)
    explosiveua-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    А я вот думаю зачем делать вирутальный ТдФ, когда настоящий хоть и перенесён, но пока что не отменён?
    Или же гонцам дают возможность каг бэ ощутить будущие этапы и всё-такое (хотя как ты ощутишь (вирутально!) когда колесишь дома, пускай даже и на Zwift-станке)
    С другой стороны я думаю, что орги типа перестраховывются ибо не факт что в сентября "живой" Тур де Франс состоится в полном объеме. А так вируалочку сделали - победитель известен)

     

    ЛеМан тоже не отменили, но виртуальную гонку провели

    И очень даже качественно (с трансляцией, графикой и звездами :))

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