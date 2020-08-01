Томас Де Гендт продлил контракт с велокомандой Lotto Soudal

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 20:23
Томас Де Гендт продлил контракт с командой Lotto Soudal на 2 года
33-летний бельгийский велогонщик Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) продлил контракт с командой Lotto Soudal до конца 2022 года. Де Гендт пришёл в команду в 2015 году и принёс Lotto Soudal 8 побед, в том числе две победы на этапах Тур де Франс и этап Вуэльты Испании.
Томас Де Гендт: «Ни разу не посещала мысль поменять команду. Зачем? Для меня Lotto Soudal является домом уже шесть лет. Если честно, никогда не интересовался переходом в другую команду. В Lotto Soudal знают меня, дают мне свободу, которую не получу больше нигде. В прошлом вместе мы выиграли много красивых гонок. Убеждён, что и впереди нас ждут отличные годы.
На классиках у нас есть такие чемпионы как Филипп Жильбер, Тим Велленс, Джон Дегенкольб. Буду помогать им, где смогу. Моя личная мечта – выиграть этапы на десяти крупнейших многодневных гонках. В моём списке побед уже есть этапы Вуэльты Каталонии, Париж-Ниццы, Тура Швейцарии, Тура Романдии, Критериума Дофине. Не хватает лишь этапов Тиррено-Адриатико и Тура Страны Басков. К сожалению, в 2020 году выиграть на них этапы уже невозможно, но, надеюсь, что в ближайшие годы с поддержкой команды у меня это получится».
В этом году Де Гендт, который сейчас находится в тренировочном лагере команды в Вогезах, примет участие в Тур де Франс и Вуэльте Испании, где ставит целью борьбу за этапы. Томас Де Гендт планирует начать сезон с Тура Польши (5 – 9 августа), затем примет участие в Туре Валлонии (16-19 августа).
В интервью Sporza Томас Де Гендт рассказал о своих планах на оставшуюся часть сезона: «Хочу выйти на 95% формы к началу августа и удерживать форму три месяца. Я привык так делать. Первые дни гонок будут нервными. Уже думаю, что мне понадобится больше времени, чем остальным, чтобы снова привыкнуть к езде в пелотоне. А потом всё будет как всегда. Все достигнут своего физического предела, а потом скоро снова поймут, где их место».
Джон Леланг, генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «Рад видеть, что Томасу нравится работать в команде. Он может побеждать в гонках, но также он идеальный командный игрок. Продление контракта важно для стабильности и продолжения работы команды. Томас Де Гендт понимает, что у Lotto Soudal есть свои планы. Он успешен и всегда верен команде. Он нам нужен. С Томасом мы продолжим выстраивать будущее команды. Скоро мы объявим о других соглашениях».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (138)