Саймон Йейтс продлил контракт с велокомандой Mitchelton-SCOTT на два года

Саймон Йейтс продолжит выступать в команде Mitchelton-SCOTT до конца 2022 года

Победитель Вуэльты Испании-2018, победитель двух этапов Тур де Франс, 28-летний британский велогонщик Саймон Йейтс продолжит выступать в австралийской велокоманде Mitchelton-SCOTT, продлив контракт до конца 2022 года. Новость пришла после того, как владелец команды Джерри Райан, поддерживающий проект с момента его основания в 2012 году, подтвердил, что команда продолжит выступать на уровне Мирового тура следующие два года.

Photo (c) Mitchelton-SCOTT Team

Саймон Йейтс начал карьеру профессионала в австралийской команде в 2014 году. За это время британский гонщик одержал 17 побед, включая этапы на всех трёх Гранд-турах, а также стал одним из лучших горняков мирового уровня, выиграв Вуэльту Испании-2018. Он также финишировал в десятке сильнейших генеральной классификации Тур де Франс и Джиро д’Италия.

В этом году целью Саймона Йейтса является Джиро д’Италия-2020.

Саймон Йейтс: «До настоящего момента наше с командой путешествие было великолепным. Я вырос и стал более зрелым как человек и как гонщик. Вместе мы добились многих успехов. Хотя было и много неудач, я с нетерпением жду продолжения нашей работы и ещё больших успехов.

Команда знает, каким гонщиком я являюсь, как работаю. Мне очень комфортно, это именно то, что ищешь в команде. Когда выступаешь три недели на Гранд-турах, где стресс и усталость испытываешь не только ты сам, но и вся команда, очень важно, чтобы всем в команде было комфортно друг с другом.

Мы вместе добились больших успехов, просто хочу продолжать двигаться вперёд, главным образом на Гранд-турах. Мы выиграли наш первый Гранд-тур два года назад, я верю, что сможем сделать это снова. Ради победы продолжаем упорно работать, поэтому сможем добиться успеха».

Джерри Райан, владелец команды Mitchelton- Scott: «Мы невероятно рады, что Саймон останется с нами. Мы долго строили наши отношения, верим в его огромный потенциал. Саймон принёс команде моменты, которыми мы гордимся, включая победу на нашем первом Гранд-туре. Мы уверены, что вместе добьёмся ещё большего».