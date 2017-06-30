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Саймон Йейтс продлил контракт с велокомандой Mitchelton-SCOTT на два года

Саймон Йейтс продолжит выступать в команде Mitchelton-SCOTT до конца 2022 года

 

 

  Победитель Вуэльты Испании-2018, победитель двух этапов Тур де Франс, 28-летний британский велогонщик Саймон Йейтс продолжит выступать в австралийской велокоманде Mitchelton-SCOTT, продлив контракт до конца 2022 года. Новость пришла после того, как владелец команды Джерри Райан, поддерживающий проект с момента его основания в 2012 году, подтвердил, что команда продолжит выступать на уровне Мирового тура следующие два года.

Саймон Йейтс продлил контракт с велокомандой Mitchelton-SCOTT на два года

Photo (c) Mitchelton-SCOTT Team

 

  Саймон Йейтс начал карьеру профессионала в австралийской команде в 2014 году. За это время британский гонщик одержал 17 побед, включая этапы на всех трёх Гранд-турах, а также стал одним из лучших горняков мирового уровня, выиграв Вуэльту Испании-2018. Он также финишировал в десятке сильнейших генеральной классификации Тур де Франс и Джиро д’Италия.  

 

В этом году целью Саймона Йейтса является Джиро д’Италия-2020.

 

 Саймон Йейтс: «До настоящего момента наше с командой путешествие было великолепным. Я вырос и стал более зрелым как человек и как гонщик. Вместе мы добились многих успехов. Хотя было и много неудач, я с нетерпением жду продолжения нашей работы и ещё больших успехов.

 

  Команда знает, каким гонщиком я являюсь, как работаю. Мне очень комфортно,  это именно то, что ищешь в команде. Когда выступаешь три недели на Гранд-турах, где стресс и усталость испытываешь не только ты сам, но и  вся команда, очень важно, чтобы всем в команде было комфортно друг с другом.

 

  Мы вместе добились больших успехов, просто хочу продолжать двигаться вперёд, главным образом на Гранд-турах. Мы выиграли наш первый Гранд-тур два года назад, я верю, что сможем сделать это снова. Ради победы продолжаем упорно работать, поэтому сможем добиться успеха».

 

  Джерри Райан, владелец команды Mitchelton- Scott: «Мы невероятно рады, что Саймон останется с нами. Мы долго строили наши отношения, верим в его огромный потенциал. Саймон принёс команде моменты, которыми мы гордимся, включая победу на нашем первом Гранд-туре. Мы уверены, что вместе добьёмся ещё большего».

 

 

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Mitchelton-Scott

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:36 | Регистрация: 30.06.2017

    Курдюков недаром говорил, что два брата будут выступать в разных командах. Так, что Адам уходит из Митчелтона. А вот куда? Может в Инеос? Видимо да.

    Вся жизнь это гонка.
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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Ice
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (17)
    Ice-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    ..... А если подумать и попробовать разгадать замысел хитрого лиса Брейлсфорда, то первое что приходит на ум, он просто хочет взять все три гранд тура . Глупость? А почему бы и нет ,учитывая ненормальный календарь. Инеос себе это может позволить, два равноценных состава, на два гранд тура ,есть, а на Вуэльту добавятся часть ребят идущих на тур. Пусть первые места и не возьмут ,но на пьедестале на всех трех турах вполне.    А рассуждения о том что возьмет Фрум в следующих сезонах в следующей команде ,пока ни к месту. И что этот сезон он просто досижывает баластом , глупость. Никто не будет держать такого классного гонщика чтобы он просто докатывал сезон.

    Слив Тура - вот что на данный момент очень вероятно. Роглич с Дюмуланом его сожрут и не поморщатся, если подготовка пройдет по плану.

  • Ice
    Команда Jumbo-Visma о состояни ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: salomon
    Безусловно, биться за генерал будут многие, но... Если не будет форс-мажоров, Роглич и Берналь поделят 1-2 места. Остальным - бронза ....

    Могут разобрать Берналя эти мастодонты, не зря Роглич его демонстративно объезжал на финишах, показывая, что Эган ему вообще не ровня. Колумбиец молодой, впечатлительный, может и капнуть. Поопытнее его люди сливались, как по мне, Инеос рискует.

  • salomon
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (15)
    salomon-Фото
    Берналь или Роглич ? Вот в чем вопрос. Третьего не дано!
  • diveman
    Александр Власов одерживает со ... (12)
    diveman-Фото

    А пареньки молодые работают над собой в первую очередь, а не зелень контрактную считают.

  • diveman
    Александр Власов одерживает со ... (12)
    diveman-Фото
    "Мертвый" Ваш-наш Закарин. А мертвым уже ничего не поможет.
  • Astanaforever
    Александр Власов одерживает со ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    В правильную команду перешел А. Власов
    Закарину вот куда надо было уходить. Его команда.
  • salomon
    Команда Jumbo-Visma о состояни ... (8)
    salomon-Фото
    Безусловно, биться за генерал будут многие, но... Если не будет форс-мажоров, Роглич и Берналь поделят 1-2 места. Остальным - бронза ....
  • Astanaforever
    Фаусто Маснада начинает выступ ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вопрос к ССС? Команду сливают походу? Если так. Бедный Закарин.
  • Astanaforever
    Саймон Йейтс продлил контракт ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Курдюков недаром говорил, что два брата будут выступать в разных командах. Так, что Адам уходит из Митчелтона. А вот куда? Может в Инеос? Видимо да.
  • Astanaforever
    Команда Jumbo-Visma о состояни ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: salomon
    К гадалке не надо ходить, чтобы понять - на Туре мы увидим дуэль Роглича и Берналя.
    А Мвртинез? А Кинтаныч? А Пино с Мартаном? А Лопес? А братья Йетсы? А тот же Вальверде? Их в счет вы не берете? Ничаво.. сюрприз будет.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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