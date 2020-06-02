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Алекси Вийермоз продлил контракт с велокомандой AG2R La Mondiale

Алекси Вийермоз продлил контракт с командой AG2R La Mondiale до конца 2021 года

 

 

  31-летний французский велогонщик Алекси Вийермоз (Alexis Vuillermoz) продлил контракт с командой AG2R La Mondiale до конца 2021 года. Он пришёл в команду в  2014 году, за это время одержал 8 побед, включая этап Тур де Франс. На Джиро д’Италия в 2014 году он занял 11-е место в общем зачёте, в 2017 финишировал 13-м на Тур де Франс. В августе прошлого года Алекси Вийермоз серьёзно травмировал колено – у него диагностировали перелом коленной чашечки, поэтому он не выступал в гонках с конца июля 2019 года.

 

Алекси Вийермоз продлил контракт с командой AG2R La Mondiale до конца 2021 годаАлекси Вийермоз продлил контракт с командой AG2R La Mondiale до конца 2021 года

 

  Алекси Вийермоз: «Я тронут, что Венсан Лавеню и персонал AG2R La Mondiale верят в меня после того, как я прошёл через два трудных сезона. Я сломал коленную чашечку в августе, с конца июля прошлого года, после Тур де Франс не выступал в гонках.

 

  Очень ждал старта своего сезона – я должен был начать его в марте с Вуэльты Каталонии, но помешала пандемия. Несмотря на все обстоятельства, команда достаточно верит в меня, чтобы подписать со мной контракт ещё на один сезон. Это показывает их человеческие качества.

 

  Я шесть лет выступаю в этой команде, видел, как она растёт и развивается, поэтому горжусь и счастлив, что продолжу в ней работать. Рад, что мы сможем возобновить сезон, потому что иногда нас одолевали сомнения, не закончим ли мы год без гонок. Тур де Франс в августе был бы мощным сигналом для нашего спорта и всей страны. Очень надеюсь, что приму в нём участие. Благодаря этой гонке в детстве я начал мечтать».

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Алекси – отличный парень. Хотя травмы испортили ему два последних сезона, мы можем рассчитывать на его силу, взрывную мощность и  стиль. Он носит цвета нашей команды с 2014 года, является одним из гонщиков, составляющих душу AG2R La Mondiale. Рады, что он продолжит выступать вместе с нами».

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Теги к статье: Алекси Вийермоз Alexis Vuillermoz Ag2r La Mondiale

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Комментарии

  • RVL
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    RVL-Фото
    На трек ставку сделали... похоже.а мтб забыли
  • Earl57
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    Earl57-Фото
    А маутинбайк кросс кантри чего не развиваете? В Беларуси, как и в России, для этого все условия есть. Там высоких гор не нужно, главное холмы и бездорожье. И вид спорта олимпийский. А резалты в МТБ совсем удручающие.
    На днях запись Cape Epic смотрела на ютубе. Там в чате один человек настойчиво интересовался: "Русские есть?".
    Из 680 команд из 2-х человек, приехавших из 50-ти стран мира, нашлась 1 команда из России в категории Мастерс. Одному 54 года, второму 49 лет. Заняли в итоге 131-е место в своей категории, проиграв Пурито с его напарником 16 часов. В общей классификации 393-е место. К слову, Пурито проиграл Нино 3 часа и занял в общей классификации 26-е место, опередив многих действующих гонщиков.
    К слову гонка имеет категорию UCI и дает очки в рейтинг. Поэтому топы МТБ каждый год с удовольствием туда ездят. И весомые очки в рейтинг, и призовые, и классная тренировка. И не только МТБ. Анна ван дер Бреген победила у женщин, Оскар Фрейре с молодой напарницей занял 2-е место в миксте. А Робби Макюэн подвизался там комментатором. В 2017 г. Кадел Эванс в паре с Хинкепи победили в категории Мастерс.
    Кроме этих двух россиян были 3 человека из Латвии. Один в интернациональной команде и два в чисто латвийской. И всё.
  • RVL
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    RVL-Фото

    Вон блогер Красава, завис с женой в деревне у ее родителей...под Слуцком. Стримит себе на природе

  • RVL
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    RVL-Фото
    Это лучше чем станок, 100 %
  • Ice
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    Ice-Фото

    Эххх, приехали бы к нам в Беларусь - не пришлось бы тренировочный процесс прерывать))) Гор правда нет, но холмистых локаций хватает. И без карантинов, вроде все нормально, не вымираем пока)))

  • Ice
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: uran
    Неужто и блок в стиралке прошьет, и бак распояет чтоб подшипник заменить?)

    Я б на это посмотрел)

  • Серафим
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (6)
    Серафим-Фото

     Короче, Ченцо мастер не только на все ноги, но и руки. Ему только в России жить, не зря есть пословица - "Хочешь сделать хорошо - сделай сам".

  • uran
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (6)
    uran-Фото
    Неужто и блок в стиралке прошьет, и бак распояет чтоб подшипник заменить?)
  • paziz
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (12)
    paziz-Фото

    Но вот только в гонке, цифры не всегда решают, слава богу, есть ряд факторов, которые добавляют интереса. Можно быть лучшим генеральщиком, но сломаться на тренировке по глупости, так ведь?))))
     
    [/quote]

    Фрум самое яркое тому подтверждение 

  • RVL
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (6)
    RVL-Фото

    согласен, без гонок очень уныло и надо чем то себя занимать. даже не верится что гонки скоро начнутся. Да и в какой концентрации!

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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