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Бауке Моллема продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo на 2 года

Бауке Моллема продолжит работать в команде Trek-Segafredo до конца 2022 года

 

Бауке Моллема продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo на 2 года

 

 

  Бауке Моллема продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo до конца 2022 года. 33-летний нидерландский велогонщик пришёл в команду в 2015 году и из 14 побед своей карьеры 10 одержал в майке Trek-Segafredo.

 

  На протяжении этих лет Бауке Моллема является одним из ключевых гонщиков команды. В 2015 году он вошёл в топ-10 на Тур де Франс, в 2017 и 2019 – в топ-10 на Джиро д’Италия. В 2017 году на Тур де Франс, работая на Альберто Контадора, Моллема также одержал одну из своих главных побед – выиграл этап. В 2019 году он прибавил к списку своих достижений ещё одну важную победу – выиграл классику-Монумент велоспорта Ломбардию.

 

  Бауке Моллема: «Продление контракта с Trek-Segafredo было для меня приоритетом. К счастью, команда думала так же. Вместе с командой мы пережили много великолепных моментов. Но у меня всё ещё есть большие цели, как и у команды. Структура Trek-Segafredo даёт мне уверенность в том, что я продолжу развиваться и бросать себе спортивный вызов. Счастлив продлить контракт ещё на два года. Уверен, что когда гонки снова начнутся, мы продолжим быть успешными».

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Бауке – опора команды. Он постоянно приносит результаты. Его победа на Ломбардии стала вишенкой на торте. Считаем, что стиль ведения гонки Бауке идеально совпадает с командным духом: “Бороться, бороться и бороться”. Это главная причина, по которой мы хотим видеть Бауке в нашей команде в ближайшие годы. Мы хотим сохранить этот импульс -  выступать и побеждать. Он – образец для наших молодых гонщиков. Бауке – один из флагманов Trek-Segafredo, мы гордимся, что он будет представлять нашу команду в обозримом будущем».

 

  В 2020 году Бауке Моллема нацелен бороться за генеральную классификацию на Тур де Франс, где разделит капитанские  полномочия с Ричи Портом. Также Бауке Моллема ставит целью Арденнские классики и борьбу за этап на Вуэльте Испании-2020.

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Теги к статье: Бауке Моллема Bauke Mollema Trek-Segafredo

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Комментарии

  • sashaney
    Андре Грайпель продлил контрак ... (1)
    sashaney-Фото

    Обалдеть, в Про-туре не пошло, зато в Ворлд ещё на 3 года зашёл.

  • Ice
    Руди Молар о продлении контрак ... (1)
    Ice-Фото

    Вот это отлично) Побольше бы таких контрактов.

  • rude_rider
    Ару, Погачар, МакНалти и Домбр ... (4)
    rude_rider-Фото
    Решили вдарить по туру со всех орудий . Не плохо не плохо.. Очень такой тур намечается
  • Earl57
    Команда «Астана Про Тим» готов ... (3)
    Earl57-Фото

    А сезон то возобновится уже на следующей неделе, 21 июня. Роглич, Погачар и другие словенцы вступят в борьбу на национальном чемпионате. Первые ласточки...

    Потом в июле гонки в Европе пойдут уже косяком.

  • Astanaforever
    Ару, Погачар, МакНалти и Домбр ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Если Ару ничего не выдаст в этом году, то он больше точно никогда не выдаст в своей карьере. С Эмиратов его попрут, а другие команды его возьмут только в качестве грегари и бочковозом.за малые деньги.

    Если Ару ничего не выдаст в этом году, то он больше точно никогда не выдаст в своей карьере. С Эмиратов его попрут, а другие команды его возьмут только в качестве грегари и бочковозом.за малые деньги.
  • EL-Fenomeno
    Ару, Погачар, МакНалти и Домбр ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    У Фабио по графику ТдФ + Вуэльта, однако похвально, но доколесит ли хоть один ГТ до конца?

    А Формоло и Де ла Круза взяли для дополнительной подстраховки Погачара на Туре (я так думаю если Ару "сломается" в горах)

  • Колёсник
    Митч Докер о влиянии стресса н ... (3)
    Колёсник-Фото
    Усы как у Бората :)
  • ЧОРНЫЙ
    Митч Докер о влиянии стресса н ... (3)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Да! Дома сидеть — хозяйством рулить это не по сборам и соревам раскатывать! 

  • Earl57
    Ару, Погачар, МакНалти и Домбр ... (4)
    Earl57-Фото

    Интересно, что лидерами на Джиро называют молодого Макналти и Джо Домбровского, который по андерам вроде перспективный был, однако к 29 годам так ничего путного и не показал. А вот Диего Улисси, который намного опытнее и успешнее их обоих, скромненько так, мимоходом, упоминается в ряду грегари. При том, что у Улисси 33 победы в профиках против 3 у Домбровского. Улисси 7-й в рейтинге UCI, Макналти 169-й, а Домбровский и вовсе 266-й. Но итальянца Улисси не назначают капитаном на итальянский грантур. Как-то странно это, однако.

  • Earl57
    Митч Докер о влиянии стресса н ... (3)
    Earl57-Фото

    «Сейчас у молодых гонщиков потребность в том, на кого можно положиться, кто даст им совет, намного больше, чем раньше. Им важно правильно вернуться в гонки в плане психологического настроя – быть спокойным, но готовым справиться с тем, что ждёт впереди».

     

    На Сайклингньюс последние пару лет перед началом сезона спрашивают у опытных гонщиков, какие советы они дали бы молодым гонщикам. Обычно это Де Гент, Хаусслер и Адам Хансен. Так они дружно отбрыкиваются, говорят что нынешних молодых не интересует ни их опыт, ни их советы. Другое поколение, другой менталитет.

    Нынешние 20-летние сами готовы кого угодно учить чему угодно)) Они амбициозные и самоуверенные. Потренировался, погулял с собакой, встретился с подружкой, потусовался в инстаграме и твиттере - какие проблемы? Ну разве что на тренировку в 9 утра выехать - это подвиг!

    "I was proud of myself this morning. I set off for me ride at 9 am. I just remembered I used to start school at 8:45! how was that possible??"

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