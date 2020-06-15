Бауке Моллема продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo на 2 года

Бауке Моллема продолжит работать в команде Trek-Segafredo до конца 2022 года

Бауке Моллема продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo до конца 2022 года. 33-летний нидерландский велогонщик пришёл в команду в 2015 году и из 14 побед своей карьеры 10 одержал в майке Trek-Segafredo.

На протяжении этих лет Бауке Моллема является одним из ключевых гонщиков команды. В 2015 году он вошёл в топ-10 на Тур де Франс, в 2017 и 2019 – в топ-10 на Джиро д’Италия. В 2017 году на Тур де Франс, работая на Альберто Контадора, Моллема также одержал одну из своих главных побед – выиграл этап. В 2019 году он прибавил к списку своих достижений ещё одну важную победу – выиграл классику-Монумент велоспорта Ломбардию.

Бауке Моллема: «Продление контракта с Trek-Segafredo было для меня приоритетом. К счастью, команда думала так же. Вместе с командой мы пережили много великолепных моментов. Но у меня всё ещё есть большие цели, как и у команды. Структура Trek-Segafredo даёт мне уверенность в том, что я продолжу развиваться и бросать себе спортивный вызов. Счастлив продлить контракт ещё на два года. Уверен, что когда гонки снова начнутся, мы продолжим быть успешными».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Бауке – опора команды. Он постоянно приносит результаты. Его победа на Ломбардии стала вишенкой на торте. Считаем, что стиль ведения гонки Бауке идеально совпадает с командным духом: “Бороться, бороться и бороться”. Это главная причина, по которой мы хотим видеть Бауке в нашей команде в ближайшие годы. Мы хотим сохранить этот импульс - выступать и побеждать. Он – образец для наших молодых гонщиков. Бауке – один из флагманов Trek-Segafredo, мы гордимся, что он будет представлять нашу команду в обозримом будущем».

В 2020 году Бауке Моллема нацелен бороться за генеральную классификацию на Тур де Франс, где разделит капитанские полномочия с Ричи Портом. Также Бауке Моллема ставит целью Арденнские классики и борьбу за этап на Вуэльте Испании-2020.