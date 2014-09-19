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Стив Каммингс – новый спортивный директор и тренер велокоманды Ineos Grenadiers

Стив Каммингс начинает работать спортивным директором велокоманды Ineos Grenadiers

 

 

  39-летний Стив Каммингс (Steve Cummings), завершивший карьеру профессионального велогонщика в конце 2019 года, продолжит работать в велоспорте в качестве спортивного директора и тренера британской велокоманды Ineos Grenadiers.

 

Стив Каммингс – новый спортивный директор и тренер велокоманды Ineos Grenadiers

Image credit: Ross Cooke/INEOS Grenadiers

 

 

  За время своей карьеры велогонщика Стив Каммингс сначала добился успехов на треке, де был серебряным призёром Олимпийских игр 2004 года в командной гонке преследования, чемпионом мира в этой же дисциплине в 2005 году и победителем «Игр Содружества» 2006 года. Главные победы на шоссе Стив Каммингс одержал после 30 лет.

 

  В 2012 он выиграл этап Вуэльты Испании, затем два года подряд одержал две победы на этапах Тур де Франс, выиграл этапы на гонках Тиррено-АдриатикоТур Страны Басков и Критериум Дофине, в 2017 он стал чемпионом Великобритании в индивидуальной и в групповой гонках.

 

  Стив Каммингс присоединяется к Ineos Grenadiers, когда велокоманда начинает поиск более открытого стиля ведения гонок, который оказался эффективным на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании в 2020 году. Каммингс будет работать с Родом Эллингвортом (Rod Ellingworth) и директором по выступлению команды Дэном Хантом (Dan Hunt).  

 

  Стив Каммингс: «Когда я прекратил выступать, не понимал, чем хочу заниматься дальше. Я начал учиться, потому что почувствовал, что в жизни мне нужно что-то большее. Попробовал себя в паре новых занятий, но мне не хватало конкуренции, соревнования.

 

  Я всё время поддерживал связь с Дэйвом (Брэйлсфордом). Мы обсуждали множество разных тем, в конце концов, он мне предложил стать частью команды. Я многое изучил в отношении руководства и управления, Дэйв был для меня примером. Думаю, для меня он своего рода образец для подражания. Я всегда интересовался этой стороной спорта, управлением и культурой команд. Поэтому так рад присоединиться к Ineos Grenadiers, когда к тому, чего команда уже добилась, Дэйв добавляет новый аспект.

 

  Для меня (поиск нового открытого стиля гонок) это самая вдохновляющая часть. Мне очень нравится поиск путей для победы велогонщиков, предоставление возможности каждому, и изучение, как это повлияет на всю команду. Начинать с задачей побеждать на как можно большем количестве гонок – это вызов, но он очень воодушевляет.

 

  До сих пор эта команда была невероятно успешной во всём, что они делали, и это не изменилось. Просто добавлен новый аспект, который, надеюсь, принесёт ещё больше успехов. Велогонщики увидят, что у каждого будет свой шанс, но чтобы заслужить эту возможность, они должны быть преданы делу и дисциплинированы.

 

  Мне очень нравится учиться, хотя пока что этот процесс пришлось вести дистанционно, так как мы переживаем трудный момент, но было великолепно увидеть, как Дэйв, Род, Дэн и все спортивные директора работают, постоянно взаимодействуя друг с другом. 

 

  В этом году главное для меня – учиться, брать максимум из возможностей, которые я получил. Я здесь, чтобы прилагать все силы и помогать другим спортивным директорам и гонщикам.

 

  Понадобится время, чтобы стать хорошим спортивным директором и тренером. Я много работаю над этим, изучил теорию, теперь мне надо соединить её с практикой. Успех этого года для меня – войти в команду, продолжить учиться, завоёвывать доверие и строить хорошие взаимоотношения с членами команды».

 

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Теги к статье: Стив Каммингс Steve Cummings Ineos Grenadiers

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  1. Имя: sasha

    sashaney

    Сегодня, 22:25 | Регистрация: 19.09.2014

    Ну наконец то. Интересно только как сгладили шерховатости с английской вело федерацией. Гренадиры очень тесно связаны с ней, а Стив был с ними на ножах, после того, как его прокинули с Олимпиадой (или ЧМ, не помню). В любом случае такой человек не должен пропадать.

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Комментарии

  • sashaney
    Стив Каммингс – новый спортивн ... (1)
    sashaney-Фото

    Ну наконец то. Интересно только как сгладили шерховатости с английской вело федерацией. Гренадиры очень тесно связаны с ней, а Стив был с ними на ножах, после того, как его прокинули с Олимпиадой (или ЧМ, не помню). В любом случае такой человек не должен пропадать.

  • sashaney
    Реакция Джанни Буньо и велогон ... (4)
    sashaney-Фото
    Абсолютно согласен с этим: "Они несут ответственность как модели, которым подражают. То, что не опасно для профессионального велосипедиста, может быть опасно для молодых велогонщиков и любителей, которые будут пытаться подражать профессионалам."
    Всем рассуждающим про стариков и пр. НЕ советую представить своё чадо, тренирующее эти трюки.
  • sashaney
    UCI запретил велогонщикам опир ... (9)
    sashaney-Фото
    Причиной может и должна быть не только забота о безопасности. Можно сколько угодно говорить о бесстрашных рыцарях, но ... Спорт должен оставаться привлекательным и доступным как можно большей аудитории. А не только тем, кто писает на ходу и едет с закрытыми глазами в раскоряку. Там уже и так на спуске едут под, а иногда и выше 100км/ч. Кому надо, чтоб это закончилось печально? Кому надо, чтоб родитель задумался : "а надо ли мне это для моего чада?".
  • RVL
    Реакция Джанни Буньо и велогон ... (4)
    RVL-Фото

    Не ожидал от Джанни!

    Хотя в нем умер гонщик давно, а сейчас говорит бюрократ.

  • shain
    Реакция Джанни Буньо и велогон ... (4)
    shain-Фото

    Эх, где 20 век, с вином и сигарами?!

  • Ice
    Ремко Эвенепул возвращается к ... (2)
    Ice-Фото

    Лишь бы действительно нормально залечили. Жалко будет, если через две недели опять скажут, что нужно повременить с нагрузками.

  • Ice
    UCI запретил велогонщикам опир ... (9)
    Ice-Фото

    Обосновали, что опасно ехать с предплечьями на руле на спусках, а запретили такой вариант вообще))) Странная логика.

  • Ice
    Реакция Джанни Буньо и велогон ... (4)
    Ice-Фото

    Блин, нужно запретить велосипеды. С них же падают, машины велосипедистов сбивают намного чаще, чем профессиональных бегунов. Пусть на своих двоих чешут - вряд ли на спусках сильно разгонятся, да и спринт будет намного безопаснее))) А сесли серьезно, это все похоже на мартышкин труд, вроде что-то делается, но польза сомнительна, по крайней мере, на данный момент.

  • Rabbit
    Команда Astana – Premier Tech ... (3)
    Rabbit-Фото

    Цитата: aksbor
    Жаль, что Евроспорт не показывает Прованс. Хоть Альмерию покажет, и на том спасибо...

     

    в телепрограмме к евроспорту, есть трансляции


  • EL-Fenomeno
    UCI запретил велогонщикам опир ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    КОВИД зажимает всех и вся с одной стороны, UCI начала "брать в тиски" с другой.

    Аэродинамика негодует. Фруми/Мохоричъ стайл уже под запретом.

    Цитата: AlGalgalim
    Ну вот это уже реально палку перегнали. Ладно бы запретили только на спуске.Ждём теперь ограничений по убиранию рук с руля при одевании ветровки.

    Боюсь теперь мы не увидим в больших горах (и не только там) безстрашных гонцов (аля Нибали или Алафилиппа) которые не боялись и рисковали на спусках чтобы заработать себе приемущество на этапе/в генерале или же борясь за победу, когда спуск был близко к финишу (например как на МСР)  

     

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