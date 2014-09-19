Стив Каммингс – новый спортивный директор и тренер велокоманды Ineos Grenadiers

Стив Каммингс начинает работать спортивным директором велокоманды Ineos Grenadiers

39-летний Стив Каммингс (Steve Cummings), завершивший карьеру профессионального велогонщика в конце 2019 года, продолжит работать в велоспорте в качестве спортивного директора и тренера британской велокоманды Ineos Grenadiers.

Image credit: Ross Cooke/INEOS Grenadiers

За время своей карьеры велогонщика Стив Каммингс сначала добился успехов на треке, де был серебряным призёром Олимпийских игр 2004 года в командной гонке преследования, чемпионом мира в этой же дисциплине в 2005 году и победителем «Игр Содружества» 2006 года. Главные победы на шоссе Стив Каммингс одержал после 30 лет.

В 2012 он выиграл этап Вуэльты Испании, затем два года подряд одержал две победы на этапах Тур де Франс, выиграл этапы на гонках Тиррено-Адриатико, Тур Страны Басков и Критериум Дофине, в 2017 он стал чемпионом Великобритании в индивидуальной и в групповой гонках.

Стив Каммингс присоединяется к Ineos Grenadiers, когда велокоманда начинает поиск более открытого стиля ведения гонок, который оказался эффективным на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании в 2020 году. Каммингс будет работать с Родом Эллингвортом (Rod Ellingworth) и директором по выступлению команды Дэном Хантом (Dan Hunt).

Стив Каммингс: «Когда я прекратил выступать, не понимал, чем хочу заниматься дальше. Я начал учиться, потому что почувствовал, что в жизни мне нужно что-то большее. Попробовал себя в паре новых занятий, но мне не хватало конкуренции, соревнования.

Я всё время поддерживал связь с Дэйвом (Брэйлсфордом). Мы обсуждали множество разных тем, в конце концов, он мне предложил стать частью команды. Я многое изучил в отношении руководства и управления, Дэйв был для меня примером. Думаю, для меня он своего рода образец для подражания. Я всегда интересовался этой стороной спорта, управлением и культурой команд. Поэтому так рад присоединиться к Ineos Grenadiers, когда к тому, чего команда уже добилась, Дэйв добавляет новый аспект.

Для меня (поиск нового открытого стиля гонок) это самая вдохновляющая часть. Мне очень нравится поиск путей для победы велогонщиков, предоставление возможности каждому, и изучение, как это повлияет на всю команду. Начинать с задачей побеждать на как можно большем количестве гонок – это вызов, но он очень воодушевляет.

До сих пор эта команда была невероятно успешной во всём, что они делали, и это не изменилось. Просто добавлен новый аспект, который, надеюсь, принесёт ещё больше успехов. Велогонщики увидят, что у каждого будет свой шанс, но чтобы заслужить эту возможность, они должны быть преданы делу и дисциплинированы.

Мне очень нравится учиться, хотя пока что этот процесс пришлось вести дистанционно, так как мы переживаем трудный момент, но было великолепно увидеть, как Дэйв, Род, Дэн и все спортивные директора работают, постоянно взаимодействуя друг с другом.

В этом году главное для меня – учиться, брать максимум из возможностей, которые я получил. Я здесь, чтобы прилагать все силы и помогать другим спортивным директорам и гонщикам.

Понадобится время, чтобы стать хорошим спортивным директором и тренером. Я много работаю над этим, изучил теорию, теперь мне надо соединить её с практикой. Успех этого года для меня – войти в команду, продолжить учиться, завоёвывать доверие и строить хорошие взаимоотношения с членами команды».