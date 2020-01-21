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Команда Ineos подписала контракт с Итаном Хейтером

Итан Хейтер – новый велогонщик команды Ineos

 

 

  21-летний британский велогонщик Итан  Хейтер (Ethan Hayter) начнёт карьеру профессионального велогонщика в команде Ineos, которая подписала с ним трёхлетний контракт. В прошлом году Хейтер был стажёром команды Sky, внёс важный вклад, помогая Джанни Москону одержать победу на классиках Коппа Агостони и Джиро делла Тоскана.

 

  Сезон 2019 года был для него успешным как на треке, так и на шоссе. Уроженец Лондона, Итан Хейтер выиграл этапы на Baby Giro и Tour de l’Avenir , а также одержал победу в общем зачёте в андеровской гонке A Travers les Hauts de France. На треке он стал чемпионом Великобритании в омниуме и скретче, а на чемпионате мира по велоспорту на треке стал серебряным призёром в командной гонке преследования и бронзовым в омниуме.

 

 

Команда Ineos подписала контракт с Итаном Хейтером

 

Photo credit: Simon Wilkinson/SWPix

 

 

  В начале следующего сезона Итан Хейтер будет готовиться к Олимпиаде в Токио-2020, после чего переключит внимание на шоссе.

 

  Итан Хейтер: «Команда Ineos – лучшая для начала моей карьеры на шоссе в качестве профессионального велогонщика, а также идеальна для подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в следующем году. В этой команде много гонщиков, которые меня вдохновляют. Этот сезон показал, что в команде также много и молодых талантов.

 

  Помимо Эгана, Павла, Тэо, которые получили шансы на Гран-турах, в команде выступают такие молодые гонщика как Крис Лоулесс, который не так давно был моим соперником в андерах, а в этом году он стал победителем Тура Йоркшира. Так что есть много разных путей для развития.

 

  Велогонки Baby Giro и Tour de l’Avenir – крупнейшие на уровне андеров, и на обеих гонках я выиграл этапы, что дало мне огромную уверенность перед новым сезоном.

 

  На одном из горных этапов андеровской Джиро я был шестым, а также был впереди в спринтах. Мне ещё надо определиться, какой тип гонок больше мне подходит.

 

  Опыт прошлого года, когда я был стажёром команды в итальянских гонках, помог мне понять, как работает команда, какая это команда. В тех гонках, которые я проехал, Джанни Москон одержал победы, а у меня остались великолепные ощущения, что я был частью его побед».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Теперь у нас очень яркая группа молодых гонщиков. У них всех есть шанс бороться в гонках и тренироваться с более опытными старшими товарищами по команде. У них они смогут научиться, что необходимо для победы. Итан находится на ключевом этапе профессионального развития. Мы с радостным ожиданием смотрим в его будущее, которое станет частью команды».

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Теги к статье: Итан Хейтер Ethan Hayter Ineos

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Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • Николай Степаныч
    Томас Де Гендт и Тим Велленс о ... (5)
    Николай Степаныч-Фото

    Крутые парни!

  • Александра
    Томас Де Гендт и Тим Велленс о ... (5)
    Александра-Фото
    Молодцы! Завидую, завидую, завидую...)
  • uran
    Нильс Политт подписал контракт ... (6)
    uran-Фото
    Цитата: levonardo

    ЗЫ. Хоспаде, как же долго межсезонье длится, быстрее бы уже началось)) 
    Дайте отдохнуть гонщикам. Они тоже люди и хотят по дольше побыть дома, развлечься, а то не успели закончить уже давай по новой.
  • sashaney
    Команда Cofidis сформировала с ... (4)
    sashaney-Фото
    Таких команд пол ВТ. Чем отличются от них ССС, Академия, ДД? Те же яйца. Плохо всё.
  • levonardo
    Нильс Политт подписал контракт ... (6)
    levonardo-Фото

    По крайней мере, в плане весенних классик команд укомплектована неплохо. Не Квики конечно, но надеюсь Нейландс и Политт смогут навязать борьбу сильнейшим в этой дисциплине))

    ЗЫ. Хоспаде, как же долго межсезонье длится, быстрее бы уже началось)) 

  • Капитан Нэмо
    Артем Захаров продолжит выступ ... (1)
    Капитан Нэмо-Фото

    Тур Омана, Тур Турции, Тур Алматы.... А кто ГТ поедет? Или забили на них окончательно?

  • Earl57
    Ваут ван Арт выиграл в суде де ... (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Earl57
    Парень пошел на принцип и победил. Молодец, мало кто стал бы так последовательно бороться за свои права. И дело не в деньгах, за 1,5 года он на адвокатов наверняка не меньше потратил

    Вы переоцениваете доходы адвокатов в Европе))) Это не Бандюг в России защищать, чтобы миллионы просить. Скорее всего, суммы демократичные, часть оплатила новая команда. Да и дело не трудное, что было видно изначально. Ван Арт своих обязанностей не нарушал, команда реорганизовалась, он не был согласен с этим - для Европы железное основание разорвать контраткт в одностороннем порядке. Прецендентов десятки в других видах спорта, всегда выигрывали спортсмены, за исключением ситуаций, когда они не выполняли контрактные обязательства еще до реорганизации команды.

    Вы вообще эту историю знаете? Из-за чего вообще сыр-бор разгорелся. С чего началось, как развивалось. Следили за ней с самого начала? Или просто додумали то чего не знаете?

  • Ice
    Ваут ван Арт выиграл в суде де ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Парень пошел на принцип и победил. Молодец, мало кто стал бы так последовательно бороться за свои права. И дело не в деньгах, за 1,5 года он на адвокатов наверняка не меньше потратил

    Вы переоцениваете доходы адвокатов в Европе))) Это не Бандюг в России защищать, чтобы миллионы просить. Скорее всего, суммы демократичные, часть оплатила новая команда. Да и дело не трудное, что было видно изначально. Ван Арт своих обязанностей не нарушал, команда реорганизовалась, он не был согласен с этим - для Европы железное основание разорвать контраткт в одностороннем порядке. Прецендентов десятки в других видах спорта, всегда выигрывали спортсмены, за исключением ситуаций, когда они не выполняли контрактные обязательства еще до реорганизации команды.

  • Ice
    Нильс Политт подписал контракт ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Похоже на то)
    А еще предположу, что у Поллита были самые высокие требования по цифрам из всех Катюшенцев, что заслуженно, но именно поэтому его так долго мариновали)

    Скорее всего, так и есть. Если бы цифры били маленькие, Лефевр бы подсуетился. Для Квиков отличный гонщик - и на классиках могуч, и как командный боец ценен, не тянет одеяло на себя.

  • rude_rider
    Команда Cofidis сформировала с ... (4)
    rude_rider-Фото

    У Вивиани тоже есть своя тележка в виде братишки?

     

    что за времена пошли.. сколько еще таких вот с прицепом

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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