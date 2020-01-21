Команда Ineos подписала контракт с Итаном Хейтером

Итан Хейтер – новый велогонщик команды Ineos

21-летний британский велогонщик Итан Хейтер (Ethan Hayter) начнёт карьеру профессионального велогонщика в команде Ineos, которая подписала с ним трёхлетний контракт. В прошлом году Хейтер был стажёром команды Sky, внёс важный вклад, помогая Джанни Москону одержать победу на классиках Коппа Агостони и Джиро делла Тоскана.

Сезон 2019 года был для него успешным как на треке, так и на шоссе. Уроженец Лондона, Итан Хейтер выиграл этапы на Baby Giro и Tour de l’Avenir , а также одержал победу в общем зачёте в андеровской гонке A Travers les Hauts de France. На треке он стал чемпионом Великобритании в омниуме и скретче, а на чемпионате мира по велоспорту на треке стал серебряным призёром в командной гонке преследования и бронзовым в омниуме.

Photo credit: Simon Wilkinson/SWPix

В начале следующего сезона Итан Хейтер будет готовиться к Олимпиаде в Токио-2020, после чего переключит внимание на шоссе.

Итан Хейтер: «Команда Ineos – лучшая для начала моей карьеры на шоссе в качестве профессионального велогонщика, а также идеальна для подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в следующем году. В этой команде много гонщиков, которые меня вдохновляют. Этот сезон показал, что в команде также много и молодых талантов.

Помимо Эгана, Павла, Тэо, которые получили шансы на Гран-турах, в команде выступают такие молодые гонщика как Крис Лоулесс, который не так давно был моим соперником в андерах, а в этом году он стал победителем Тура Йоркшира. Так что есть много разных путей для развития.

Велогонки Baby Giro и Tour de l’Avenir – крупнейшие на уровне андеров, и на обеих гонках я выиграл этапы, что дало мне огромную уверенность перед новым сезоном.

На одном из горных этапов андеровской Джиро я был шестым, а также был впереди в спринтах. Мне ещё надо определиться, какой тип гонок больше мне подходит.

Опыт прошлого года, когда я был стажёром команды в итальянских гонках, помог мне понять, как работает команда, какая это команда. В тех гонках, которые я проехал, Джанни Москон одержал победы, а у меня остались великолепные ощущения, что я был частью его побед».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Теперь у нас очень яркая группа молодых гонщиков. У них всех есть шанс бороться в гонках и тренироваться с более опытными старшими товарищами по команде. У них они смогут научиться, что необходимо для победы. Итан находится на ключевом этапе профессионального развития. Мы с радостным ожиданием смотрим в его будущее, которое станет частью команды».