Фабрицио Гвиди – новый спортивный директор велокоманды UAE Team Emirates

Фабрицио Гвиди станет спортивным директором велокоманды UAE Team Emirates

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Велокоманда UAE Team Emirates объявила, что Фабрицио Гвиди (Fabrizio Guidi) присоединится к команде в качестве спортивного директора в 2021 году. 48-летний Фабрицио Гвиди был профессиональным велогонщиком с 1995 по 2007 год, он является победителем классификации по очкам Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, победителем этапов итальянского и испанского Гранд-туров.

За свою карьеру Гвиди одержал 42 победы. После завершения карьеры велогонщика Фабрицио Гвиди с 2008 года начал работать спортивным директором команды Nippo, затем был спортивным директором команды Saxo Bank (2011-2013), Tinkoff (2014), Cannondale/EF Pro Cycling (2015-2020).

Фабрицио Гвиди: «Я давно восхищаюсь этой командой. Рад и горд тем, что присоединюсь к этому сильному и ставящему высокие цели составу, команде, у которой есть большие планы на будущее. Эту возможность я не мог упустить. Не могу дождаться начала работы в этом интересном проекте».

Фабрицио Гвиди - второй новый спортивный директор велокоманды UAE Team Emirates в 2021 году. Команда также объявляла о приходе в команду 52-летнего Фабио Бальдато, который после окончания карьеры велогонщика с 2009 года работал спортивным директором команд Lampre, BMCи CCC.