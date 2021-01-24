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Фабрицио Гвиди – новый спортивный директор велокоманды UAE Team Emirates

Фабрицио Гвиди станет спортивным директором велокоманды UAE Team Emirates

 

Фабрицио Гвиди – новый спортивный директор велокоманды UAE Team Emirates

Photo (c) UAE Team Emirates

 

 

  Велокоманда UAE Team Emirates объявила, что Фабрицио Гвиди (Fabrizio Guidi) присоединится к команде в качестве спортивного директора в 2021 году. 48-летний Фабрицио Гвиди был профессиональным велогонщиком с 1995 по 2007 год, он является победителем классификации по очкам Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, победителем этапов итальянского и испанского Гранд-туров.

 

  За свою карьеру Гвиди одержал 42 победы. После завершения карьеры велогонщика Фабрицио Гвиди с 2008 года начал работать спортивным директором команды Nippo, затем был спортивным директором команды Saxo Bank (2011-2013), Tinkoff (2014), Cannondale/EF Pro Cycling (2015-2020).

 

 

  Фабрицио Гвиди: «Я давно восхищаюсь этой командой. Рад и горд тем, что присоединюсь к этому сильному и ставящему высокие цели составу, команде, у которой есть большие планы на будущее. Эту возможность я не мог упустить. Не могу дождаться начала работы в этом интересном проекте».

 

 

  Фабрицио Гвиди  - второй новый спортивный директор велокоманды UAE Team Emirates в 2021 году. Команда также объявляла о приходе в команду 52-летнего Фабио Бальдато, который после окончания карьеры велогонщика с 2009 года работал спортивным директором команд Lampre, BMCи CCC.

 

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Теги к статье: Фабрицио Гвиди Fabrizio Guidi – UAE Team Emirates

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Адриен
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (11)
    Адриен-Фото

    Ох, сколько же всезнающих "прокуроров", которые безапелляционно и уверено выносят "приговоры" - "За что ему 12 лет впаяли? За то, что не только сам пользовался запрещенными препаратами, но и снабжал ими других гонщиков. Дилером он был". Со свечкой стояли, наверное (кстати, за дилерство давали и дают СРОК, а не дисквалификацию). А ведь Матушка-судьба таких "обвинителей" ох как любит учить - все возвращается бумерангом. Помните - Не судите, да не судимы будете? Вот прилетит со стороны такая же грязь уже на их "белые одежды" - что делать будут? Доказывать, что ты не верблюд - ох как непросто. Ведь желающих забрасывать "грешников" камнями - всегда навалом...

  • s75
    Состав велокоманды Movistar на ... (3)
    s75-Фото
    они не братья
  • AAA
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (11)
    AAA-Фото

    Попаду на Тенерифе, обязательно отпробую и с удовольствием!

     

  • rossa2005
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (11)
    rossa2005-Фото
    Маловероятно. Он же мажорчик. Если все правильно помню у его родителей деревообрабатывающий бизнес. Думаю он просто поздно повзрослел. А проделки 2014 скорее от глупости.
  • sergeipauk
    Состав велокоманды Movistar на ... (3)
    sergeipauk-Фото

    Мас молодец. Брата с собой подписывает.

  • sergeipauk
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (11)
    sergeipauk-Фото

    Я смотрел на него,как он ехал и не верил. Под препаратами ехать легче. Он летал. 

  • motte
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (11)
    motte-Фото
    Я констатировал факт ибо жить надо, семью кормить надо и каждый зарабатывает как может...только разница в том, кто то не переходит черту морали и закона,а кто то на все кладет прибор..
    В Эстонии сейчас вон весь лыжный спорт под откос всвязи с допинговым скандалом австрийца, там и вело было замешано тоже...а какие люди в лыжном союзе, олимпики и нах всех, прикрывают позор, но не прикрыть.
    Такие же дилеры были и пальцы топырили в сторону и в суде Лозанны отмывались, но сколько ниточка не вейся...
  • Ice
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: motte
    А потом вложил доход с дилерства в свой частный бизнес с подругой... ничего личного-:)

    Вы думаете, что там заработки огромные?) 

  • motte
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (11)
    motte-Фото
    А потом вложил доход с дилерства в свой частный бизнес с подругой... ничего личного-:)
  • Бакеша
    Состав велокоманды Movistar на ... (3)
    Бакеша-Фото
    Однако хорошее пополнение произвели, молодцы

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