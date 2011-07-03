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Дэйв Брэйлсфорд о распределении капитанов велокоманды Ineos Grenadiers на Гранд-туры

Эган Берналь и Павел Сиваков на Джиро д’Италия-2021, Герант Томас, Тео Геоган Харт и Ричард Карапас – на Тур де Франс-2021

 

 

  Генеральный менеджер велокоманды Ineos Grenadiers Дэйв Брэйлсфорд (Dave Brailsford) рассказал, как распределит лидеров команды на три Гранд-тура. Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас (Geraint Thomas) будет капитаном Ineos Grenadiers на Тур де Франс-2021, вместе с ним в качестве солидеров стартуют Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) и Ричард Карапас (Richard Carapaz). Поддержку лидерам будут обеспечивать  призёр Тур де Франс прошлого года Ричи Порт (Richie Porte), Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus), Михал Квятковски (Michał Kwiatkowski),Джонатан Кастровьехо (Jonathan Castroviejo), Люк Роу (Luke Rowe) и Роан Деннис (Rohan Dennis).

Дэйв Брэйлсфорд о распределении капитанов велокоманды Ineos Grenadiers на Гранд-туры

 

  Эган Берналь (Egan Bernal), Павел Сиваков и Даниэль Мартинес (Daniel Martínez) – лидеры команды Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2021, вместе с ними в составе команды будет и действующий чемпион мира в разделке Филиппо Ганна (Filippo Ganna), выигравший в прошлом году на Джиро четыре этапа. Новобранец команды Адам Йейтс (Adam Yates) будет капитаном на Вуэльте Испании-2021.

 

  Дэйв Брэйлсфорд не вычёркивает Эгана Берналя из стартующих на Тур де Франс, но решение о его участии будет принято в зависимости от итогов Джиро д’Италия-2021.

 

  Дэйв Брэйлсфорд: «Мы спросили себя, должны ли ставить всех топовых гонщиков на Тур де Франс или распределить их на три Гранд-тура. Думаю, правильный баланс – распределить по гонкам.

 

  Эган сфокусируется на Джиро. С ним поедут Павел Сиваков и Дани Мартинес. Берналь провёл в Италии много времени, когда был молодым гонщиком. Он работал в итальянской команде, у него сильная связь с Италией, он очень хочет принять участие во всех трёх Гранд-турах, а не попадать в ловушку, каждый год стартуя на Туре. Я не стал бы вычёркивать возможность, что после Джиро он проедет Тур. Это вполне возможно. Но мы оценим этот вариант поближе к старту.

 

  Когда Эган приехал в Европу и пришёл в  нашу команду, каждый раз участвуя в гонке, он улыбался. Думаю, первое, что замечаешь у Эгана – его широкая улыбка. Он был атакующим и харизматическим гонщиком. Важно, чтобы к нему опять вернулось это чувство радости от велогонок. С моей точки зрения, и команда считает так же, самое главное – вернуть улыбку на его лицо. Если он будет наслаждаться гонкой, то и результаты придут. Но главное – фокусироваться не на результате, а на процессе. Он очень целеустремлённый парень. Он должен найти в себе это чувство. Или мы должны поддержать его, чтобы он по-настоящему радовался участию в велогонках. Остальное придёт само, я в этом уверен.

 

  Маршрут Тур де Франс-2021 полностью подходит характеристикам Геранта. Он очень и очень мотивирован. Учитывая количество разделок, тип подъёмов, первую неделю и боковые ветра – везде он может проявить свои способности. Теоретически для Геранта этот Тур великолепен.

 

  Мы не выиграли Тур де Франс в прошлом году, поэтому возвращение на гонку стимулирует и даёт нам больше свободы планировать по-другому, подойти творчески, выбрать верную стратегию в борьбе за победу. Надо проанализировать, как качества гонщиков команды послужат подходу команды.

 

  Я бы не сказал, что этот Тур де Франс будет последним «выстрелом» Геранта. Когда тебе за тридцать, всё зависит от того, насколько тебя подталкивает настрой, жажда борьбы. Если желание всё ещё горит, то можно и тренироваться, и приносить все другие жертвы.

 

  Я не считаю физический компонент более важным, чем психологический. Мы говорили с ним перед стартом «Этуаль де Бессеж», он был очень взволнован, не мог дождаться старта, чувствовал себя как юниор. Поэтому всё возможно.

 

  Самое великолепное качество Ричарда (Карапаса) – он не боится вступать в борьбу на гонке. Если он выиграет Тур, то как будет одержана эта победа? Он не собирается отсиживаться, ждать разделок, он будет пользоваться шансом в других областях. Ричард очень важен для нас с точки зрения стратегии, в том, как он может выступить в гонках в этом году.

 

 Ричи (Порт) был третьим в прошлом году, это было его лучшее выступление за все годы. Он великолепный раздельщик, фантастически проходит подъёмы. Маршрут отлично ему подходит.

 

  Тео мог бы вернуться в Италию, было много разговоров, что он поедет защищать титул на Джиро. С другой стороны он может подняться ещё на одну ступень и сфокусироваться на Туре. В смысле прогресса и развития участие в Тур де Франс – следующий для него шаг. Считаю это отличным шансом для него. Он получит невероятный опыт, который вдохновляет всех нас. Кажется, что он может продолжать идти по этой дороге.

 

  Адам (Йейтс) полностью сконцентрируется на Вуэльте. Я очень этому рад, потому что за эти годы наша команда очень сильно выкладывалась в конце июля, и довольно часто шли после на спад, потому что слишком много сил тратили на подготовку к июлю. Адам пришёл, чтобы  выступать. Он хочет сделать шаг вперёд, а мы поможем ему в этом.

 

  Другие ребята команды поедут Вуэльту после другого Гранд-тура. Когда придёт время, мы примем решение в зависимости от того, как они закончат Джиро. Было бы хорошо, если бы Эган поехал Вуэльту, а не Тур де Франс, Карапас  тоже заинтересован в участии в Вуэльте Испании.

 

  Этой зимой мы много обсуждали, какая мы команда, как в этом сезоне можем продолжать развивать более открытый стиль ведения гонок. Мы не судим по прошлому. Мы много выиграли и гордимся тем, чего достигли. Это осознание, что спорт меняется, а мы хотим быть на переднем крае.

 

  Если просто идти победа за победой, победа за победой, появляется очень сильное напряжение. Скорее чем бороться, чтобы не проиграть, важно искать возможности. Тогда гонка воспринимается как приключение, а не вызов или угроза, и тогда свободней воспринимаешь гонку. Мы нацелены быть готовыми в люлой момент перехватить инициативу, стать менее сдержанными.

 

 Я не думаю, что мы начнём воспринимать поражение как «проиграли, и ладно». Мы не безрассудные и не беспечные. Все величайшие и харизматические гонщики всех времён были умны. Всё это часть более широкого подхода, который невероятно мотивирует и захватывает. Наши гонщики с радостью прикалывают стартовый номер и возвращаются в гонки, я бы сказал, радуются больше, чем когда-либо. Есть реальное ощущение: «Ну что, взялись!»

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Теги к статье: Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Ричи Порт Richie Porte Герант Томас Geraint Thomas Эган Берналь Egan Bernal

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 14:04 | Регистрация: 31.05.2014

    Да уж, сложно определиться, когда перебор Д'Артаньянов.

  2. RVL

    Сегодня, 14:32 | Регистрация: 30.08.2012

    По моему гвардейцы  тоже не дремлют

  3. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 14:55 | Регистрация: 3.07.2011

    Великолепные грегари и довольно слабые капитаны. Ну, тем интереснее как они будут бороться со словенцами.

    1. RVL

      Сегодня, 15:41 | Регистрация: 30.08.2012

      и еще..а грегари у них кто?

  4. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 15:08 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Sezar
    Великолепные грегари и довольно слабые капитаны. Ну, тем интереснее как они будут бороться со словенцами.

    Главное - чтобы была действительно борьба, с равной конкуренцией хотя бы двух команд. От этого в первую очередь выиграем мы, болельщики. А то период, который был с победами Ская вроде и интересный, но откровенно нудный.

  5. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 17:13 | Регистрация: 3.07.2011

    Цитата: Ice
    Цитата: Sezar
    Великолепные грегари и довольно слабые капитаны. Ну, тем интереснее как они будут бороться со словенцами.

    Главное - чтобы была действительно борьба, с равной конкуренцией хотя бы двух команд. От этого в первую очередь выиграем мы, болельщики. А то период, который был с победами Ская вроде и интересный, но откровенно нудный.

    Ну мне вот интересно как Инеос будет ловить атаки Поги и Роглича, усидят ли все эти капитаны на колесе у того же Де Плюса и Порта при развозе и попытках догнать словенцев? Думаю нет.

    При этом поезд просто шикарный. Напоминает Скай 2012. А атаковать некому. А только одна защита их не спасет, словенцы накидают им и на разделках.

  6. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 19:52 | Регистрация: 22.09.2020

    состав конечно чумовой, главное что бы пандемия не внесла корективы в составы и в сами гонки

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Комментарии

  • Ернат
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (7)
    Ернат-Фото

    состав конечно чумовой, главное что бы пандемия не внесла корективы в составы и в сами гонки

  • Earl57
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    Интересный финиш. Они там всех покалечить хотят?

    Пишут что Боссон-Хаген упал. Обвиняют фотографов.

    Трек сообщил что Педерсен после его кросса остался невредим. Вроде только руку поцарапал.

  • Freejazz
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (2)
    Freejazz-Фото

    Интересный финиш. Они там всех покалечить хотят?

  • ROSt
    Наиро Кинтана: «Хочу подняться ... (1)
    ROSt-Фото

    ДЖИРО - ЦЕ ДОБРЕ !!!

    Але треба брати ТУР !!!!!

    Все буде ДОБРЕ !!!!!!!!!!!!

    drinks

  • Sezar
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (19)
    Sezar-Фото

    На ЧМ 2019 на разделке Ганна проиграл немного. На Сан Хуане уже больше. Ремко моложе на 5 лет и должен сильнее прогрессировать (без учета травмы). Ганна тянет, конечно. Но и отпускают его тоже рано, а Ремко генеральщик, т.е. халявы никакой и должна быть хорошая горная форма ( в ущерб ITT ). И несмотря на это...

  • Sezar
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (7)
    Sezar-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Sezar
    Великолепные грегари и довольно слабые капитаны. Ну, тем интереснее как они будут бороться со словенцами.

    Главное - чтобы была действительно борьба, с равной конкуренцией хотя бы двух команд. От этого в первую очередь выиграем мы, болельщики. А то период, который был с победами Ская вроде и интересный, но откровенно нудный.

    Ну мне вот интересно как Инеос будет ловить атаки Поги и Роглича, усидят ли все эти капитаны на колесе у того же Де Плюса и Порта при развозе и попытках догнать словенцев? Думаю нет.

    При этом поезд просто шикарный. Напоминает Скай 2012. А атаковать некому. А только одна защита их не спасет, словенцы накидают им и на разделках.

  • RVL
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (12)
    RVL-Фото

    снукер недавно смотрел. там есть парсонаж Gilbert...

    если мы в нашем контексте..то Жильбер Жильбером

    а так Гирберт-он в милтон кинсе

  • Shalam s Urala
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (12)
    Shalam s Urala-Фото

    Буани молоток, жив курилка )

    ps

    у меня по французскому 5 и я б прочёл Жэрэн Тома (на полседний слог ударение)

  • RVL
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (7)
    RVL-Фото

    и еще..а грегари у них кто?

  • Freejazz
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (12)
    Freejazz-Фото
    Аналогично GCN при комментариях циклокросса. Я в этом не вижу проблемы - есть устоявшаяся в языке манера транскрибирования имен и не надо ничего придумывать. Вот некоторыые варианты СК меня больше терзают - Дарбридж (это как по простому) в его произношении - песнь.

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