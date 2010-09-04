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Роан Деннис подписал контракт с командой Ineos

Роан Деннис подписал двухлетний контракт с британской велокомандой INEOS

 

 

  Действующий чемпион мира в разделке, 29-летний австралийский велогонщик Роан Деннис (Rohan Dennis) подписал двухлетний контракт с британской велокомандой INEOS.

 

  Уже этой неделе Деннис встретится со своими новыми товарищами по команде в декабрьском тренировочном лагере, а в январе дебютирует в качестве гонщика команды на домашних велогонках в Австралии.

 

  За свою карьеру профессионального велогонщика, которую начал в 2013 году в команде Garmin, Роан Деннис одержал 28 побед, в том числе этапы на всех трёх Гран-турах, а также является двухкратным чемпионом мира в индивидуальной гонке на время, причём выиграл золото в этой дисциплине два года подряд.

 

Роан Деннис подписал контракт с командой Ineos

Photo credit: BexMedia

 

  Роан Деннис: «Я всегда был большим фанатом этой команды, с самых ранних лет. И всегда моей целью было выступать в ней. Наконец, я исполнил эту мечту. Для меня это большая честь и огромная радость. Я чувствовал связь с этой командой, которая придаёт большое значение инновациям, особенно в разделке, дисциплине, к которой испытывают настоящую страсть. Надеюсь, я смогу дать команде повод гордиться, что я ношу её форму.

 

  Я уже знаю многих ребят команды, с которыми разговаривал в пелотоне эти годы. У нас уже построены дружеские отношения. Но важно узнать всю команду. Поэтому я очень рад, что поеду в тренировочный лагерь. Это ключевой период и в смысле налаживания отношения и в вопросах планирования целей на предстоящий сезон.

 

  Выступление  в Австралии для меня всегда очень много значит, так как моя семья редко может увидеть меня в гонках. И ещё более особенным станет то, что я впервые предстану перед ними в форме команды Ineos».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Мы все знаем, что Роан – обладатель таланта мирового уровня. Он один из лучших и интереснейших раздельщиков в современном велоспорте. Мы очень рады, что он подписал контракт с командой Ineos.

 

  Для нас главное в построении состава – оптимальное сочетание молодости и опыта. Роан знает, как завоёвывать победы. Мы сможем создать для него обстановку, в которой он сможет наилучшим образом воплотить свои планы и в то же время показать другим молодым гонщикам нашей команды, как надо работать, чтобы добиться успеха на самом высоком уровне».  

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis Ineos

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 16:41 | Регистрация: 31.05.2014

    Вот это поворотище, осталось понять его роль в Скай Инеос. Генерал ему там не светит, а вольных охотников там отродясь особо не было, пока в седле кэп.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 20:52 | Регистрация: 17.05.2015

      Так ничего неожиданного - переговоры чуть ли не с лета шли ... Перед ЧМ ещё о них говорилось.

  2. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 17:38 | Регистрация: 17.08.2015

    Ну наконец-то, несколько месяцев договаривались.

  3. chel

    Сегодня, 18:05 | Регистрация: 6.07.2014

    Интересненько, будем посмотреть.

  4. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 18:13 | Регистрация: 4.09.2010

    молодец, хорошо разрулил )

    Цитата: kwwk
    Генерал ему там не светит

    та похоже он сам пока не уверен в своих генеральских перспективах. потому и Дэйв их никак не обозначил

    ps

    хороший бонус - уже в декабре красоваться в форме новой команды

    1. Имя: Юрий

      jerzyk

      Сегодня, 19:28 | Регистрация: 6.01.2012

      Да какой там бонус?! Тут скорее ситуация типа : "Не удовольствия ради,а дабы не отвыкнуть!" Думаю он долго будет рыгать за минимальную зарплату, да и поделом. По проще надо быть(скромнее)!

  5. Имя: Иван

    StVano

    Сегодня, 19:41 | Регистрация: 21.09.2014

    Цитата: jerzyk
    за минимальную зарплату
     

    У вас есть данные по его зарплате? Не думаю, что действующий чемпион мира заключил контракт на минимальную з.п.

  6. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 21:02 | Регистрация: 27.05.2017

    Что значит непонятна его роль? Скай/инеос всегда были с лучшими раздельщиками в составе: Бредли Крис Вася Джонатан и Роан. Помимо статусности это ИТТ и ТТТ. Что там с работой на лидера это индивидуальный подход. Будет интересно посмотреть что там выйдет и как.

  7. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 21:15 | Регистрация: 23.05.2017

    Цель у Дениса на следующей сезон понятна и более чем очевидна. Про дальнейшее будут думать потом.

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Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • levonardo
    Роан Деннис подписал контракт ... (9)
    levonardo-Фото
    Цель у Дениса на следующей сезон понятна и более чем очевидна. Про дальнейшее будут думать потом.
  • uran
    Насэр Буанни: «Моя главная цел ... (3)
    uran-Фото
    Цитата: Адриен
    Так не бывает - при наличии "бойцовских качеств" - и ни одной победы в сезоне... Куда эти "качества" то подевались в 2019 ? Было другое - зашкаливающее самомнение, неизбежно приводящее к ПШИКУ.
    Воля волей если сил невпроворот ©
  • uran
    Роан Деннис подписал контракт ... (9)
    uran-Фото
    Что значит непонятна его роль? Скай/инеос всегда были с лучшими раздельщиками в составе: Бредли Крис Вася Джонатан и Роан. Помимо статусности это ИТТ и ТТТ. Что там с работой на лидера это индивидуальный подход. Будет интересно посмотреть что там выйдет и как.
  • Адриен
    Роан Деннис подписал контракт ... (9)
    Адриен-Фото
    Так ничего неожиданного - переговоры чуть ли не с лета шли ... Перед ЧМ ещё о них говорилось.
  • StVano
    Роан Деннис подписал контракт ... (9)
    StVano-Фото

    Цитата: jerzyk
    за минимальную зарплату
     

    У вас есть данные по его зарплате? Не думаю, что действующий чемпион мира заключил контракт на минимальную з.п.

  • jerzyk
    Роан Деннис подписал контракт ... (9)
    jerzyk-Фото
    Да какой там бонус?! Тут скорее ситуация типа : "Не удовольствия ради,а дабы не отвыкнуть!" Думаю он долго будет рыгать за минимальную зарплату, да и поделом. По проще надо быть(скромнее)!
  • Shalam s Urala
    Роан Деннис подписал контракт ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    молодец, хорошо разрулил )

    Цитата: kwwk
    Генерал ему там не светит

    та похоже он сам пока не уверен в своих генеральских перспективах. потому и Дэйв их никак не обозначил

    ps

    хороший бонус - уже в декабре красоваться в форме новой команды

  • chel
    Роан Деннис подписал контракт ... (9)
    chel-Фото

    Интересненько, будем посмотреть.

  • 0x5F375A86
    Роан Деннис подписал контракт ... (9)
    0x5F375A86-Фото

    Ну наконец-то, несколько месяцев договаривались.

  • kwwk
    Роан Деннис подписал контракт ... (9)
    kwwk-Фото

    Вот это поворотище, осталось понять его роль в Скай Инеос. Генерал ему там не светит, а вольных охотников там отродясь особо не было, пока в седле кэп.

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