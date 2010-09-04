Роан Деннис подписал контракт с командой Ineos

Роан Деннис подписал двухлетний контракт с британской велокомандой INEOS

Действующий чемпион мира в разделке, 29-летний австралийский велогонщик Роан Деннис (Rohan Dennis) подписал двухлетний контракт с британской велокомандой INEOS.

Уже этой неделе Деннис встретится со своими новыми товарищами по команде в декабрьском тренировочном лагере, а в январе дебютирует в качестве гонщика команды на домашних велогонках в Австралии.

За свою карьеру профессионального велогонщика, которую начал в 2013 году в команде Garmin, Роан Деннис одержал 28 побед, в том числе этапы на всех трёх Гран-турах, а также является двухкратным чемпионом мира в индивидуальной гонке на время, причём выиграл золото в этой дисциплине два года подряд.

Photo credit: BexMedia

Роан Деннис: «Я всегда был большим фанатом этой команды, с самых ранних лет. И всегда моей целью было выступать в ней. Наконец, я исполнил эту мечту. Для меня это большая честь и огромная радость. Я чувствовал связь с этой командой, которая придаёт большое значение инновациям, особенно в разделке, дисциплине, к которой испытывают настоящую страсть. Надеюсь, я смогу дать команде повод гордиться, что я ношу её форму.

Я уже знаю многих ребят команды, с которыми разговаривал в пелотоне эти годы. У нас уже построены дружеские отношения. Но важно узнать всю команду. Поэтому я очень рад, что поеду в тренировочный лагерь. Это ключевой период и в смысле налаживания отношения и в вопросах планирования целей на предстоящий сезон.

Выступление в Австралии для меня всегда очень много значит, так как моя семья редко может увидеть меня в гонках. И ещё более особенным станет то, что я впервые предстану перед ними в форме команды Ineos».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Мы все знаем, что Роан – обладатель таланта мирового уровня. Он один из лучших и интереснейших раздельщиков в современном велоспорте. Мы очень рады, что он подписал контракт с командой Ineos.

Для нас главное в построении состава – оптимальное сочетание молодости и опыта. Роан знает, как завоёвывать победы. Мы сможем создать для него обстановку, в которой он сможет наилучшим образом воплотить свои планы и в то же время показать другим молодым гонщикам нашей команды, как надо работать, чтобы добиться успеха на самом высоком уровне».