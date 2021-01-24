Род Эллингворт – спортивный директор велокоманды Ineos Grenadiers

Род Эллингворт возвращается в британскую велокоманду Дэйва Брэйлсфорда

Род Эллингворт (Rod Ellingworth) вернулся в британскую велокоманду и теперь будет спортивным директором в Ineos Grenadiers после 14 месяцев работы на посту ответственного за выступление велогонщиков в команде Bahrain-McLaren. О новой должности Эллингворта в Ineos Grenadiers сообщили Cyclingnews и Cycling Weekly. В его сферу ответственности будет входить составление программы гонок, поиск талантов, комплектование состава и развитие велогонщиков Ineos Grenadiers.

В следующем году в команду Ineos Grenadiers придут Ричи Порт, Адам Йейтс, Даниэль Мартинес, Лауренс Де Плюс, а с марта в ней начнёт выступать победитель андеровской версии Джиро д’Италия-2020 20-летний британский велогонщик Том Пидкок (Thomas Pidcock).

Cyclingnews и Cycling Weekly сообщают, что в команду Ineos Grenadiers также возвращается Дэн Хант (Dan Hunt), который будет занимать должность ответственного за выступления гонщиков. Он работал спортивным директором команды Sky и ушёл из неё в 2013, перейдя в проект Elite Player Performance Plan.

Представитель велокоманды Ineos Grenadiers в интервью Cyclingnews сказал: «Мы подтверждаем, что Род Эллингворт будет занимать должность спортивного директора, а Дэн Хант – директора по выступлениям. Они оба, Род и Дэн, присоединяются к команде, чтобы помочь закрепить новый подход к велогонкам, основываясь на фундаменте, заложенном в 2020 году. Род будет руководить программой гонок, включая определение талантов, развитие, формирование состава. Дэн сфокусируется на развитии нашей стратегии выступления и системы».

В этом году велокоманда Ineos Grenadiers одержала 40 побед, в том числе выиграла Джиро д’Италия-2020 с Тео Геоганом Хартом, а эквадорский велогонщик команды Ричард Карапас поднялся на вторую ступень подиума Вуэльты Испании-2020.