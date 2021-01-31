VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Директор велокоманды Israel Start-Up Nation о планах на сезон 2021 года

Кьелль Карлстрём: «Мы не считаем, что если гонщику 35 лет, это автоматически означает конец карьеры»

 

 

  Главной целью велокоманды Israel Start-Up Nation в 2021 году является Тур де Франс. Генеральный менеджер команды Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström) пока не готов раскрыть, как команда распределит капитанов на Джиро д’Италия и Вуэльту Испании. Но он не отрицает, что лидеры команды, в том числе и Крис Фрум, могут готовиться к Тур де Франс через Джиро д’Италия, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Директор велокоманды Israel Start-Up Nation о планах на сезон 2021 года

 

  Кьелль Карлстрём: «Мы пока не объявляем, как распределим капитанов на Джиро и Вуэльту. На это есть несколько причин. Во-первых, Covid, как он повлияет на гонки и подготовку, и так далее. Во-вторых, маршрут Джиро д’Италия и Вуэльты Испании ещё не объявляли официально. В-третьих, мы не знаем, как всё сложится в плане подготовки к главной цели года – Тур де Франс-2021.

 

  У нас есть несколько гонщиков, которые в прошлом занимали высокие места на Гранд-турах и могут хорошо выступить на них. Мы можем рассчитывать на Криса Фрума, Дэна Мартина, Майка Вудса, а также Карла Фредрика Хагена, который занял место в десятке сильнейших на Вуэльте Испании-2019.

 

  После сезона 2020 года мы не можем сделать слишком много выводов в смысле прогнозов на 2021 год. Но у нас есть отличный знак, что Дэн Мартин (который занял 4-е место на Вуэльте Испании-2020) сможет бороться за подиум, и, конечно, будет великолепно, если он сумеет воспроизвести это в 2021. Думаю, Дэн сможет проехать два Гранд-тура. Потенциально два Гранд-тура – вариант для любого другого из вышеупомянутых гонщиков».

 

  На вопрос Cyclingnews, значит ли это, что участие в двух Гранд-турах не исключается также для Майка Вудса и Криса Фрума, Кьелль Карлстрём ответил:

 

  «Совершенно верно. Нам надо определиться, как лучше всего подойти к Тур де Франс для Криса, Дэна и Майка. Возможно, для кого-то из них это Джиро д’Италия. Но, может, подход будет совершенно другим, более традиционным, с подготовительными гонками и тренировочными лагерями на высоте. Победа на Тур де Франс-2021 – не то, что мы обязательно должны добиться. Процесс требует времени. Если получится в 2021, отлично. Нам просто надо посмотреть, насколько мы готовы, и что в реальности сможем достичь. Но мы также понимаем, как это трудно, и что много команд ставят ту же цель. Если получится достичь её раньше – великолепно».

 

  Кьелль Карлстрём подчеркнул, что роль Фрума в команде Israel Start-Up Nation не только в том, чтобы бороться за победу на Гранд-турах. Он должен стать образцом для других гонщиков: «Возможно, кто-то сможет пойти по его стопам через год, два или три».

 

  Генеральный менеджер Israel Start-Up Nation признал, что средний возраст состава команды, составляющий 28,8 лет, довольно высок: «У нас нет навязчивого страха возраста гонщиков. Мы не считаем, что 35 лет автоматически означает конец карьеры. Во-вторых, мы стараемся смотреть, как работает гонщик, какие показывает результаты, какие показатели у него на тренировках, а затем определяем, можем ли повлиять на это. Если можем, то 35 лет не станет препятствием».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Israel Start-Up Nation Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

14 февраля 2021

Clasica de Almeria

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

28 февраля 2021

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • drevgen
    Classica Comunitat Valenciana ... (4)
    drevgen-Фото
    С почином ! Пусть будет все хорошо, три раза тьфу.
  • reforg34
    Том Дюмулин временно уходит из ... (31)
    reforg34-Фото

    Как же на фоне других, отличаются такие ЛИЧНОСТИ как Вальверде или Ребеллин. Вот что означает страсть, огонь. Можно сказать что полностью отдали себя этому делу, даже несмотря на сомнительную дисквалификацию.Именно благодаря таким ребятам держится велоспорт, а не благодаря нынешним "проффесионалам". Одни говорят этап слишком длинный, другие дождь сильный, давайте отменим этап, третий говорит мне надо отдохнуть, не знаю потом скорее всего вернусь. Невозможно даже представить что кто-то из них скажет подобное.

  • Earl57
    Том Дюмулин временно уходит из ... (31)
    Earl57-Фото

    Цитата: Josh
    Смотря сколько времени продлится пауза, может отдохнет и так понравится что махнет рукой, и решит виноград выращивать, вино делать.

    А где он будет выращивать виноград и делать вино? В Лимбурге?

  • Ернат
    Том Дюмулин временно уходит из ... (31)
    Ернат-Фото

    Я все таки думаю, как никак ему уже 30 лет, все таки уход связан с не согласием быть сокапитаном, все таки он хочет быть еденоличным лидером на ТДФ и что бы команда на него работала! это все таки не Мовистар где могут на одном гранд туре три лидера ужится)))



    было ло бы супер если его Астана перехватила бы, все равно на ТДф нету у нас лидера ((((((((((

  • close2you
    Classica Comunitat Valenciana ... (4)
    close2you-Фото
    обычно в турции вкатывались, а тут европа, уровень повыше, так что все нормально.
  • RVL
    Classica Comunitat Valenciana ... (4)
    RVL-Фото

    Вино-Астана по плану все проехали?

  • close2you
    Classica Comunitat Valenciana ... (4)
    close2you-Фото

    НУ УРА )) ПЕРВАЯ ОДНОДНЕВКА ПРОШЛА УСПЕШНО !) И ТОЛЛЕРАНТНО ))

  • Josh
    Том Дюмулин временно уходит из ... (31)
    Josh-Фото
    Смотря сколько времени продлится пауза, может отдохнет и так понравится что махнет рукой, и решит виноград выращивать, вино делать.. А может сезон начнется, он посмотрит несколько гонок по телеку и так сердце затоскует, что позвонит в штаб команды и попросится на сборы :)
  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин временно уходит из ... (31)
    Николай Степаныч-Фото
    Ощущение, что у Тома ментальные проблемы. Возможно, депрессия или какое-то другое расстройство. Надеюсь, получится, разберётся в себе, научится с этим справляться – и вернётся. И возможно, триггером решения стало то, что команда снова ему отвела роль запасного варианта, поставив его на весенние гонки с Ван Артом, а на Тур – с Рогличем. Что бы Том ни говорил в интервью, очень может быть, что роли, помимо капитаеюнства, его очень тяготят и убивают мотивацию ездить. Жду возвращения в других цветах в 2022. Команд, в которых Том мог бы быть лидером, как минимум на Джиро и Вуэльту, полно. Не удивлюсь возвращения в Санвеб.
  • Адриен
    Том Дюмулин временно уходит из ... (31)
    Адриен-Фото

    Во многом согласен с Аликом. Все наши рассуждения о причинах ухода Дюмулена - это так, верхушка айсберга. А что там в глубине ... Помните, какое было раньше самое распространенное объяснение разводов - Не сошлись характерами - и всё. А что за этим НА ДЕЛЕ ? Насилие, бессилие, равнодушие, измена - кто знает ? Так и здесь - "Я стал несчастным". Когда такое произносит представитель индивидуального вида спорта - ещё туда-сюда, можно объяснить личными причинами, неудовлетворенностью, переосмыслением. Но ведь велоспорт - это команда, коллектив. И как спортсмен в нем себя чувствует, ОЩУЩАЕТ - во многом определяет его настроение, настрой, причины его удач и поражений, и в конечном итоге - его кардинальные решения...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 января

Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick Step)

26 января

Peter Sagan (Bora-hansgrohe)

Rigoberto Uran (EF Education - Nippo)

Kilian Frankiny (Team Qhubeka - Assos)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2021 (65)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)