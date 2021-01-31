Директор велокоманды Israel Start-Up Nation о планах на сезон 2021 года

Кьелль Карлстрём: «Мы не считаем, что если гонщику 35 лет, это автоматически означает конец карьеры»

Главной целью велокоманды Israel Start-Up Nation в 2021 году является Тур де Франс. Генеральный менеджер команды Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström) пока не готов раскрыть, как команда распределит капитанов на Джиро д’Италия и Вуэльту Испании. Но он не отрицает, что лидеры команды, в том числе и Крис Фрум, могут готовиться к Тур де Франс через Джиро д’Италия, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

Кьелль Карлстрём: «Мы пока не объявляем, как распределим капитанов на Джиро и Вуэльту. На это есть несколько причин. Во-первых, Covid, как он повлияет на гонки и подготовку, и так далее. Во-вторых, маршрут Джиро д’Италия и Вуэльты Испании ещё не объявляли официально. В-третьих, мы не знаем, как всё сложится в плане подготовки к главной цели года – Тур де Франс-2021.

У нас есть несколько гонщиков, которые в прошлом занимали высокие места на Гранд-турах и могут хорошо выступить на них. Мы можем рассчитывать на Криса Фрума, Дэна Мартина, Майка Вудса, а также Карла Фредрика Хагена, который занял место в десятке сильнейших на Вуэльте Испании-2019.

После сезона 2020 года мы не можем сделать слишком много выводов в смысле прогнозов на 2021 год. Но у нас есть отличный знак, что Дэн Мартин (который занял 4-е место на Вуэльте Испании-2020) сможет бороться за подиум, и, конечно, будет великолепно, если он сумеет воспроизвести это в 2021. Думаю, Дэн сможет проехать два Гранд-тура. Потенциально два Гранд-тура – вариант для любого другого из вышеупомянутых гонщиков».

На вопрос Cyclingnews, значит ли это, что участие в двух Гранд-турах не исключается также для Майка Вудса и Криса Фрума, Кьелль Карлстрём ответил:

«Совершенно верно. Нам надо определиться, как лучше всего подойти к Тур де Франс для Криса, Дэна и Майка. Возможно, для кого-то из них это Джиро д’Италия. Но, может, подход будет совершенно другим, более традиционным, с подготовительными гонками и тренировочными лагерями на высоте. Победа на Тур де Франс-2021 – не то, что мы обязательно должны добиться. Процесс требует времени. Если получится в 2021, отлично. Нам просто надо посмотреть, насколько мы готовы, и что в реальности сможем достичь. Но мы также понимаем, как это трудно, и что много команд ставят ту же цель. Если получится достичь её раньше – великолепно».

Кьелль Карлстрём подчеркнул, что роль Фрума в команде Israel Start-Up Nation не только в том, чтобы бороться за победу на Гранд-турах. Он должен стать образцом для других гонщиков: «Возможно, кто-то сможет пойти по его стопам через год, два или три».

Генеральный менеджер Israel Start-Up Nation признал, что средний возраст состава команды, составляющий 28,8 лет, довольно высок: «У нас нет навязчивого страха возраста гонщиков. Мы не считаем, что 35 лет автоматически означает конец карьеры. Во-вторых, мы стараемся смотреть, как работает гонщик, какие показывает результаты, какие показатели у него на тренировках, а затем определяем, можем ли повлиять на это. Если можем, то 35 лет не станет препятствием».