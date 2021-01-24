Велокоманда Israel Start-Up Nation проведёт первый тренировочный сбор в 2021 году

Крис Фрум не приедет на первый тренировочный сбор команды Israel Start-Up Nation

Велокоманда Israel Start-Up Nation откроет сезон 10-дневным тренировочным лагерем в Испании, в окрестностях Жироны. Многие велогонщики команды живут и тренируются в Жироне, которая удобна для спортсменов разнообразием рельефа, небольшим количеством машин на дорогах и комфортной погодой.

Изначально планировалось, что первый сбор команды пройдёт в Израиле, но так как в стране ввели третий локдаун, планы пришлось поменять, а в Израиль велогонщики команды приедут в конце февраля или в марте, в зависимости от ситуации.

Крис Фрум, который сейчас тренируется в Калифорнии, вероятнее всего, не приедет в первый тренировочный лагерь команды Israel Start-Up Nation . Команда решила, что четырёхкратному победителю Тур де Франс в данной ситуации до начала велогонок в Европе лучше продолжать восстановление и силовые тренировки в Калифорнии.

Паоло Сальданья (Paulo Saldanha), главный менеджер по выступлению команды: «У Криса Фрума большой прогресс и в реабилитации, и в силовой работе по восстановлению баланса тела после травмы. Оценив ситуацию и обсудив всё в команде, мы решили, что ему важно продолжать работать там, где он находится сейчас, в Калифорнии. Это благоприятно скажется на его продвижении в работе как на велосипеде, так и вне его».

В связи с продолжающимися ограничениями из-за коронавируса велогонщики в тренировочном лагере будут поделены на три группы в соответствии со специализацией и программой гонок – группа генеральщиков и гонщиков на многодневные велогонки, классиков и спринтеров.

Кьелль Карлстрём (Kjell Carlstrom), генеральный менеджер команды: «Для нас лучшим местом для тренировочного лагеря является Израиль, но, учитывая обстоятельства, естественно выбрать Жирону. Мы должны дать гонщикам шанс тренироваться и учиться добиваться разных целей вместе. Это важно, потому что в команду пришли новые гонщики, и мы будем ставить новые цели».

Сильван Адамс, совладелец команды Israel Start-Up Nation: «Мы сделаем предсезонный тренировочный лагерь в Испании, потому что провести его в Израиле, как мы обычно делали, невозможно из-за ограничений, связанных с Covid-9, границы для граждан других стран в Израиле закрыты. Но мы собираемся провести второй сбор в Израиле, как только это станет возможно.

Мы с нетерпением ждём возможность показать Израиль гонщикам, особенно тем, кто недавно пришёл в команду и не был раньше в нашем израильском тренировочном лагере раньше. Мы хотим показать многообразие регионов и посетить всемирно известные туристические и исторические достопримечательности. Мы продолжим традицию и будем знакомить наших велогонщиков и персонал с родиной команды».