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Велокоманда Israel Start-Up Nation проведёт первый тренировочный сбор в 2021 году

Крис Фрум не приедет на первый тренировочный сбор команды Israel Start-Up Nation

 

Велокоманда Israel Start-Up Nation проведёт первый тренировочный сбор в 2021 году

 

  Велокоманда Israel Start-Up Nation откроет сезон 10-дневным тренировочным лагерем в Испании, в окрестностях Жироны. Многие велогонщики команды живут и тренируются в Жироне, которая удобна для спортсменов разнообразием рельефа, небольшим количеством машин на дорогах и комфортной погодой.

 

  Изначально планировалось, что первый сбор команды пройдёт в Израиле, но так как в стране ввели третий локдаун, планы пришлось поменять, а в Израиль велогонщики команды приедут в конце февраля или в марте, в зависимости от ситуации.

 

  Крис Фрум, который сейчас тренируется в Калифорнии, вероятнее всего, не приедет в первый тренировочный лагерь команды Israel Start-Up Nation . Команда решила, что четырёхкратному победителю Тур де Франс в данной ситуации до начала велогонок в Европе лучше продолжать восстановление и силовые тренировки в Калифорнии.

 

  Паоло Сальданья (Paulo Saldanha), главный менеджер по выступлению команды: «У Криса Фрума большой прогресс и в реабилитации, и в силовой работе по восстановлению баланса тела после травмы. Оценив ситуацию и обсудив всё в команде, мы решили, что ему важно продолжать работать там, где он находится сейчас,  в Калифорнии. Это благоприятно скажется на его продвижении в работе как на велосипеде, так и вне его».

 

  В связи с продолжающимися ограничениями из-за коронавируса велогонщики в тренировочном лагере будут поделены на три группы в соответствии со специализацией и программой гонок – группа генеральщиков и гонщиков на многодневные велогонки, классиков и спринтеров.

 

  Кьелль Карлстрём (Kjell Carlstrom), генеральный менеджер команды: «Для нас лучшим местом для тренировочного лагеря является Израиль, но, учитывая обстоятельства, естественно выбрать Жирону. Мы должны дать гонщикам шанс тренироваться и учиться добиваться разных целей вместе. Это важно, потому что в команду пришли новые гонщики, и мы будем ставить новые цели».

 

  Сильван Адамс, совладелец команды Israel Start-Up Nation: «Мы сделаем предсезонный тренировочный лагерь в Испании, потому что провести его в Израиле, как мы обычно делали, невозможно из-за ограничений, связанных с Covid-9, границы для граждан других стран в Израиле закрыты. Но мы собираемся провести второй сбор в Израиле, как только это станет возможно.

 

  Мы с нетерпением ждём возможность показать Израиль гонщикам, особенно тем, кто недавно пришёл в команду и не был раньше в нашем израильском тренировочном лагере раньше. Мы хотим показать многообразие регионов и посетить всемирно известные туристические и исторические достопримечательности. Мы продолжим традицию и будем знакомить наших велогонщиков и персонал с родиной  команды».

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Теги к статье: Israel Start-Up Nation

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Комментарии

  • AAA
    14-дневный карантин перед Олим ... (14)
    AAA-Фото
    1,2 истратили, пересажали за растраты.
    А все что собирались потратить на ОИ вам раздали.-))))
  • AAA
    14-дневный карантин перед Олим ... (14)
    AAA-Фото
    Общественным транспортом пользовались в дни Азиады?;

    Нет конечно....
  • RVL
    Крис Фрум и Гай Сагив представ ... (12)
    RVL-Фото
    Хотя бы как Конта этапчик красиво зацепил напоследок
  • Ернат
    Крис Фрум и Гай Сагив представ ... (12)
    Ернат-Фото

    Очень надеюсь что Фруми заберет в этом сезоне ТДФ, все таки думаю последний шанс громко хлопнуть дверю, буду болеть за него 

  • RVL
    14-дневный карантин перед Олим ... (14)
    RVL-Фото
    Закошмарили город ради иранцев на лыжах?
    )))
  • RVL
    14-дневный карантин перед Олим ... (14)
    RVL-Фото

    Каким боком вдп к организации азиады ? Вы сейчас про трассу по мнению вдп, или про инфраструктуру для условных японцев или казахстанцев? Сложно понять.

    Да и ..причем тут пидкок и ребята не осилившие гонку.
    Вдп пора понять что не орги , а тот же Ван арт ему гонку испортил, после падения, привезя ему пропасть

  • Earl57
    14-дневный карантин перед Олим ... (14)
    Earl57-Фото
    Общественным транспортом пользовались в дни Азиады? Вас всё устроило?

    На днях Ван дер Пул проиграл гонку и обвинил в этом организаторов. Сказал что организация гонки недостойна Кубка мира, настолько все было плохо. Организаторы в ответ предложили Ван дер Пулу самому организовать гонку и они с удовольствием посмотрят, что у него получится. Матье обиделся на это предложение.
    Ван Арт выиграл гонку, был в прекрасном настроении и всем доволен.
    Пидкок и еще несколько гонщиков претензий не предъявляли, просто не стали доезжать гонку и сошли поле второго или третьего круга.
    Кто из них прав, где истина? И чье мнение имеет большее значение?
  • rude_rider
    14-дневный карантин перед Олим ... (14)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Адриен
    Да не было никакого кошмара ! Всегда , когда в каком-либо государстве или городе проходят подобные мероприятия, находятся недовольные, так как обязательно нарушается привычный ритм жизни. Выступают и против велогонок, и против Олимпиад, и против этапов Формулы Один. Вот так вот ОДИН комментарий может вызвать определенные выводы и о стране, и о жизни в ней, и о гражданах. Очень жаль. У меня в Казахстане родственники, друзья в Алма-Ате, встречаемся, созваниваемся, обсуждаем. И никто из них мне не подтвердил, что Азиада или Уневерсиада в Алмат-Ате вызвала какую-то ужасную реакцию у населения. Всё нормально - не хуже и не лучше, чем в других странах. Кстати, небыло никакого ликования по случаю отмены Олимпиады в Алма-Ате. И не стоит выдавать ЛИЧНОЕ мнение и впечатление за мнения ВСЕХ казахстанцев. Да и глупо...
    Было было. Пронесло что ОИ миновало Алмату. Зачем нам это дорогостоящее некчемное ОИ. Надрываться ради чего. Азиаду провели и потом столько людей пересажали за растрату. А кто приехал то на азиаду? Иранцы которые впервые на лыжи встали. И потратили что то около 1.2 ярда. Выхлоп только два трамплина в Ате как напоминание. Нет уж.спасибо.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Хорошо что не сильно изменилась
  • AAA
    14-дневный карантин перед Олим ... (14)
    AAA-Фото

    Привет

     

    Я родился и живу В Алма-Ате.

    Азиаду 2011 года дискомфортом не отметил.

    Сделал аккредитацию фотографа и посетил 2 мероприятия: Прыжки с трамплина и финал женского хоккея. Все было интересно.

    Переоборудованным горнолыжным курортом Чимбулак все пользуются до сих пор.

    Думаю, для олимпиады настроили бы еще больше и хоть что то бюджетное осталось бы народу. 



    Думаю, японцы сделают какие то исключения, пойдут на уступки для тех кому их условия не подходят.

     

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