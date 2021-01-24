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Серхио Энао, Лассе Норман Хансен, Маттео Пелукки переходят в велокоманду Qhubeka ASSOS

Серхио Энао, Лассе Норман Хансен, Маттео Пелукки – новые велогонщики команды Qhubeka ASSOS

 

 

  32-летний колумбийский велогонщик Серхио Энао (Sergio Henao), 28-летний датский велогонщик Лассе Норман Хансен (Lasse Norman Hansen) и 31-летний итальянский велогонщик Маттео Пелукки (Matteo Pelucchi) с 2021 года будут выступать в велокоманде Qhubeka ASSOS. 31-летний южноафриканский велогонщик Рейнардт Янсе ван Ренсбург (Reinardt Janse van Rensburg), выступавший в команде 9 сезонов, продлил контракт на 2021 год.

 

 

 

  Серхио Энао перешёл в команду после двух сезонов выступления в команде UAE Team Emirates, где его товарищем по команде был Фабио Ару, также перешедший в Qhubeka ASSOS.  

 

 С 2012 по 2018 годы Серхио Энао был гонщиком велокоманды Sky. На счету Энао 12 Гранд-туров, все их он проехал до конца. В этом году Энао финишировал 15-м в общем зачёте Вуэльты Испании-2020.

 

Лассе Норман Хансен и Маттео Пелукки усилят команду в спринтах, будут помогать   Джакомо Ниццоло.

 

  Серхио Энао: «Я так рад подписать контракт с командой Qhubeka ASSOS. С нетерпением жду, когда начну играть ключевую роль помощника моих товарищей по команде в разных гонках. Это новый для меня вызов. Хочу принести моей новой команде результаты, а также делиться опытом, выполнять свою работу на каждой гонке, а также поднимать руки в победном жесте, празднуя успехи команды.

 

  Очень рад принять участие в благотворительном проекте Qhubeka Charity, мне нравится, что мы можем помогать и объединять людей, велоспорт всем нам дарит радость».

 

  Дуглас Райдер, глава команды Qhubeka ASSOS: «Совершенно потрясающе, что к нашей команде присоединился Серхио Энао, наш первый колумбийский велогонщик. Помню, как приезжал в Колумбию больше 20 лет назад на чемпионат мира. Там самые невероятные люди, страстно влюблённые в велоспорт, а колумбийские гонщики всегда смело ведут гонку.

 

  Серхио великолепно дополнит наш состав в плане борьбы за генеральную классификацию. Очень рад, что он будет выступать в нашей команде, не могу дождаться, когда увижу его в нашей новой форме, когда начнётся сезон. Для нас следующий год будет очень значимым, мы строим отличную команду, в которой будут работать люди разных культур и из разных стран. Думаю, это станет нашей сильной стороной. Возможно, мы будем одной из самых интернациональных команд велоспорта в 2021 году».

 

  Ларс Михаэльсен, главный спортивный директор команды Qhubeka ASSOS: «Серхио Энао давно в Мировом туре, у него огромный опыт, что всегда полезно для команды. Разговаривая со многими людьми, я понял, что он очень ценный для команды гонщик, который с любовью делает свою работу, с которым легко работать.

 

  Думаю, для нас особенно важно, что в команде появился гонщик, способный быть помощником на Гранд-турах, или, как было в этом году на Вуэльте Испании, когда он работал с Давидом де ла Крусом, и сам занял 15-е место в общем зачёте. Возможно, он станет тем, кого мы будем отправлять в отрыву, чтобы дать ему больше шансов.

 

  Он двукратный чемпион Колумбии, много лет работал в команде Sky, его опыт очень поможет команде.

 

 Рейнардт Янсе ван Ренсбург – сильный парень, он будет играть важную роль в достижении командных целей, помогая лидерам.  

 

Похожая история с Маттео Пелукки. Он финишёр, а то, что он знаком с Джакомо Ниццоло, ещё один плюс для команды.

 

Лассе Норман Хансен впечатляет результатами на треке. Команда, конечно, поддержит его в подготовке к Олимпиаде в Токио. Он будет сочетать трек и шоссейные велогонки, так как хочет прогрессировать на шоссе».

 

 

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Теги к статье: Серхио Энао Лассе Норман Хансен Маттео Пелукки Sergio Henao Lasse Norman Hansen Matteo Pelucchi Qhubeka ASSOS

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Как же надо было ублажить Лефевра, чтобы он взял старого Кэва!! )

  • EL-Fenomeno
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Лично я рад что КЭВ остается ещё на ГОДик колесить. Уж очень мало Марка было видно на велике в этом сезоне. Так что может оно и к лучшему, что не закончил. Хоть бы одну победу зацепить в старой новой команде в 2021 году

  • motte
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (7)
    motte-Фото

    Кэв непременно зацепит финиш в своей старой новой команде.

    Лефевр ..слов нет...от лис-:)

  • RVL
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (16)
    RVL-Фото

    И как что то придумать из ничего за никакой срок где капусту давно растили люди?

  • RVL
    Тео Бос предложил ввести новые ... (5)
    RVL-Фото

    Эти правила для чиппо ,петакки и пр паровозных спринтеров, коих и так уже 99%. Абду , Роби мак Юэны и пр импровизаторы и так долече,  саганы минимально остались...

    Трекач не в теме Априори. 

    Имхо ноги убрать у отбойниов и баны дикие влепить за минимальный контакт с соперником при явной криволинейности.

    Вары даже не надо. В вело они давно есть. А вот жюри???

    Жюри все оценит, если надо..и сразу, а не по полгода решать

  • Владимир__BLR
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (16)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: Ice
    Ну, не скажу, что на ГТ Фрум сам будет бороться, помощь просматривается, можно укомплектоваться как минимум на один ГТ. И вы таки недооцениваете евреев))) Они что-нибудь да придумают, да и разрешенная фармакология у Израиля лучшая в мире, поэтому будем посмотреть)

    И справочку сделают на нужный укол у Рабиновича...

  • Владимир__BLR
    Филиппо Ганна: «Люблю тишину п ... (2)
    Владимир__BLR-Фото

    Топовые раздельщики - очень фанатичные спортсмены. У них образ жизни: кровать, обеденный стол, велосипед, обеденный стол, кровать, велосипед... Поэтому они "нелюдимы".

  • Владимир__BLR
    Тео Бос предложил ввести новые ... (5)
    Владимир__BLR-Фото

    И ведь затрат минимум. Дать обязательную минимальную ширину шоссе метров 5-6 и через 1 метр разметку за 150 м до финиша прочертить.

  • Владимир__BLR
    Тео Бос предложил ввести новые ... (5)
    Владимир__BLR-Фото
    Да не, топоры повесить - пусть качаются, вот прикольно будет. И вас, героев, собрать для первого раза и запустить.
  • AlGalgalim
    Тео Бос предложил ввести новые ... (5)
    AlGalgalim-Фото
    Коридоры нарисовать, как в лыжных гонках, можно даже ёлочками украсить.

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