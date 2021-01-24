Серхио Энао, Лассе Норман Хансен, Маттео Пелукки переходят в велокоманду Qhubeka ASSOS

Серхио Энао, Лассе Норман Хансен, Маттео Пелукки – новые велогонщики команды Qhubeka ASSOS

32-летний колумбийский велогонщик Серхио Энао (Sergio Henao), 28-летний датский велогонщик Лассе Норман Хансен (Lasse Norman Hansen) и 31-летний итальянский велогонщик Маттео Пелукки (Matteo Pelucchi) с 2021 года будут выступать в велокоманде Qhubeka ASSOS. 31-летний южноафриканский велогонщик Рейнардт Янсе ван Ренсбург (Reinardt Janse van Rensburg), выступавший в команде 9 сезонов, продлил контракт на 2021 год.

Серхио Энао перешёл в команду после двух сезонов выступления в команде UAE Team Emirates, где его товарищем по команде был Фабио Ару, также перешедший в Qhubeka ASSOS.

С 2012 по 2018 годы Серхио Энао был гонщиком велокоманды Sky. На счету Энао 12 Гранд-туров, все их он проехал до конца. В этом году Энао финишировал 15-м в общем зачёте Вуэльты Испании-2020.

Лассе Норман Хансен и Маттео Пелукки усилят команду в спринтах, будут помогать Джакомо Ниццоло.

Серхио Энао: «Я так рад подписать контракт с командой Qhubeka ASSOS. С нетерпением жду, когда начну играть ключевую роль помощника моих товарищей по команде в разных гонках. Это новый для меня вызов. Хочу принести моей новой команде результаты, а также делиться опытом, выполнять свою работу на каждой гонке, а также поднимать руки в победном жесте, празднуя успехи команды.

Очень рад принять участие в благотворительном проекте Qhubeka Charity, мне нравится, что мы можем помогать и объединять людей, велоспорт всем нам дарит радость».

Дуглас Райдер, глава команды Qhubeka ASSOS: «Совершенно потрясающе, что к нашей команде присоединился Серхио Энао, наш первый колумбийский велогонщик. Помню, как приезжал в Колумбию больше 20 лет назад на чемпионат мира. Там самые невероятные люди, страстно влюблённые в велоспорт, а колумбийские гонщики всегда смело ведут гонку.

Серхио великолепно дополнит наш состав в плане борьбы за генеральную классификацию. Очень рад, что он будет выступать в нашей команде, не могу дождаться, когда увижу его в нашей новой форме, когда начнётся сезон. Для нас следующий год будет очень значимым, мы строим отличную команду, в которой будут работать люди разных культур и из разных стран. Думаю, это станет нашей сильной стороной. Возможно, мы будем одной из самых интернациональных команд велоспорта в 2021 году».

Ларс Михаэльсен, главный спортивный директор команды Qhubeka ASSOS: «Серхио Энао давно в Мировом туре, у него огромный опыт, что всегда полезно для команды. Разговаривая со многими людьми, я понял, что он очень ценный для команды гонщик, который с любовью делает свою работу, с которым легко работать.

Думаю, для нас особенно важно, что в команде появился гонщик, способный быть помощником на Гранд-турах, или, как было в этом году на Вуэльте Испании, когда он работал с Давидом де ла Крусом, и сам занял 15-е место в общем зачёте. Возможно, он станет тем, кого мы будем отправлять в отрыву, чтобы дать ему больше шансов.

Он двукратный чемпион Колумбии, много лет работал в команде Sky, его опыт очень поможет команде.

Рейнардт Янсе ван Ренсбург – сильный парень, он будет играть важную роль в достижении командных целей, помогая лидерам.

Похожая история с Маттео Пелукки. Он финишёр, а то, что он знаком с Джакомо Ниццоло, ещё один плюс для команды.

Лассе Норман Хансен впечатляет результатами на треке. Команда, конечно, поддержит его в подготовке к Олимпиаде в Токио. Он будет сочетать трек и шоссейные велогонки, так как хочет прогрессировать на шоссе».