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Василий Кириенко продлил контракт с командой Ineos

Василий Кириенко и Себастьян Энао продлили контракты с британской велокомандой Ineos

 

 

  38-летний белорусский велогонщик Василий Кириенко (Vasil Kiryienka) и 26-летний колумбийский велогонщик Себастьян Энао (Sebastián Henao) продлили  контракты с британской командой Ineos.

 

  Василий Кириенко, который работает в британской команде с 2013 года, продлил контракт на 2020 год. В марте этого года он прошёл лечение из-за проблем с сердцем и вернулся в гонки в конце апреля. В июне Василий Кириенко  завоевал золотую медаль в разделке на Европейских Играх (European Games).

 

Василий Кириенко продлил контракт с командой Ineos

 

Photo credits: Russ Ellis/Team INEOS

 

 

  Василий Кириенко: «Я очень счастлив продлить контракт ещё на один год. Проведя семь сезонов в международной команде под руководством сэра Дэйва Брэйлсфорда, я приобрёл бесценный жизненный опыт. Мне повезло узнать привычки и стиль жизни людей со всех уголков мира, я с удовольствием работал с ними и делил номер в отеле. Лидеры этой команды способны объединять людей с разными корнями и характерами для достижения общей цели. Это всегда помогало мне выдавать свой максимум.

 

  Этот сезон для меня не был лёгким. Мне было тяжело осознать, что какие-то физиологические изменения в моём теле могут стать преградой в том, что я люблю делать. Но благодаря поддержке команды моё здоровье вернулось. Особую благодарность за помощь в восстановлении выражаю врачу команды Иньиго Саррьеги (Iñigo Sarriegui). Мне было приятно видеть тёплую реакцию на моё возвращение в гонки от некоторых гонщиков пелотона. Эти моменты помогли мне воспрянуть духом и выиграть разделку на Европейских Играх.

 

  Я рад продолжать выступление в команде, которая даёт мне возможность быть счастливым, когда к моим товарищам по команде приходит успех или я использую свои шансы бороться за победу, когда они представляются. Я благодарен, что могу быть примером для своих детей».

 

  Хавьер Артече (Xabier Artetxe): «Кири – великолепный пример для молодых гонщиков, которые видят, как работает чемпион мира (Прим. – чемпион мира в индивидуальной гонке на время 2015 года) и один из лучших в мире помощников в пелотоне. Он умеет почти всё, вносил вклад в успехи на многочисленных Гран-турах, но удерживает мотивацию на прежнем уровне и продолжает работать. Ему 38 лет, он тренируется каждый день, выступает на Гран-турах и самых лучших велогонках мира.

 

  Учитывая, что сейчас идёт финальная часть его карьеры, и что у него были проблемы со здоровьем, самым лёгким решением для него было бы завершить карьеру. Но Кири настроен продолжать выступать».

 

Василий Кириенко продлил контракт с командой Ineos

 

 

Photo credits: Russ Ellis/Team INEOS

 

  Себастьян Энао продлил контракт с командой Ineos на два года. 26-летний колумбиец пришёл в британскую команду в 2014 году, за шесть сезонов вырос в опытного и надёжного профессионала. В этом году Себастьян Энао впервые проехал в один сезон два Гран-тура, что стало важным моментом в его развитии в качестве доместика.

 

  Себастьян Энао: «Я рад продолжать работать в этой великолепной команде. С первого сезона почувствовал здесь как дома. Команда для меня как вторая семья. Все гонщики команды и персонал невероятны. Я многому научился за шесть лет выступления здесь.

 

  Мне нравятся недельные гонки, а особенно люблю Гран-туры. Хочу продолжать развиваться и совершенствоваться. Сейчас, когда у меня стало больше опыта, я могу ещё больше помогать команде, отдавая всего себя».

 

  Хавьер Артече, тренер: «Себастьян стал очень хорошим гонщиком-помощником, ему нравится работать на лидеров команды. Он продолжает развиваться в этом направлении, стал уверенно выступать на гонках со среднегорным рельефом. С каждым сезоном он приобретает всё больше опыта, включая опыт выступления на таких гонках как Джиро д’Итаиля и Париж-Ницца. На него полагаются и спортивные директора, и капитаны».

 

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 19:46 | Регистрация: 31.05.2014

    Василию удачи на дорогах, но все же пора подумать и после гоночной жизни. 

  2. Имя: Денис

    surninden

    Вчера, 21:41 | Регистрация: 4.09.2012

    Большая и очень приятная неожиданность. Учитывая его результаты в этом году, думал, что контракт не продлят. Однако, к счастью, всё наоборот. Будет приятно видеть Васю в пелотоне.

  3. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 21:54 | Регистрация: 27.05.2017

    За столько лет думаю уже приличный капитал есть. И, на сколько мне известно, полагается ему стипендия как МСМК и ЧМ. Будет на пенсии в Речице детишек в ДЮСШ велоспорту учить. Он и сейчас помогает.

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Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
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Комментарии

  • SportSpirit
    Патрик Лефевр: "Bora-hansgroh ... (2)
    SportSpirit-Фото
    Нравится Bora, нравится Беннет. Не нравится их конфликт. Почему не отпускают? Хотят и в 2020 закрыть все 3 ГТ, снова оставив Сэма без Тура. Ну а Лефевр неповторим в лаконичности своих высказываний.
  • uran
    Василий Кириенко продлил контр ... (3)
    uran-Фото
    За столько лет думаю уже приличный капитал есть. И, на сколько мне известно, полагается ему стипендия как МСМК и ЧМ. Будет на пенсии в Речице детишек в ДЮСШ велоспорту учить. Он и сейчас помогает.
  • surninden
    Василий Кириенко продлил контр ... (3)
    surninden-Фото
    Большая и очень приятная неожиданность. Учитывая его результаты в этом году, думал, что контракт не продлят. Однако, к счастью, всё наоборот. Будет приятно видеть Васю в пелотоне.
  • uran
    Патрик Лефевр: "Bora-hansgroh ... (2)
    uran-Фото
    Велоспорт точно не футбол, там можно почти весь сезон на лавочке просидеть и лямы зарабатывать.
  • kwwk
    Василий Кириенко продлил контр ... (3)
    kwwk-Фото

    Василию удачи на дорогах, но все же пора подумать и после гоночной жизни. 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (58)
    s75-Фото
    Хотел на два..
  • Ice
    Трансферные новости пелотона-2 ... (58)
    Ice-Фото

    Цитата: levonardo
    Кириенка продлил контракт на год.

    Это хорошо, Вася заслужил нормальный контракт, путь еще подзаработает. Может, если без болячек и с нормальной предсезонкой, еще и грантур или пару проедет. 

  • SportSpirit
    Энрик Мас – победитель Тура Гу ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Дал интервью, что сезон был так себе, потому что ничего не выиграл... и выиграл) 

     

    В общем-то, парню всего 24 года, так что рано его записывать в "неоправдавшие ожидания". Возможно, именно эти ожидания, возложенные на его хрупкие плечи после прошлогодней Вуэльты, и приостановили развитие.  

     

    Мне видится, что Movistar с его нацеленностью на ГK, испанским менталитетом и освободившимися местами лидеров и подходит Масу лучше, чем DQS.

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (58)
    levonardo-Фото
    Кириенка продлил контракт на год.
  • Gonza Golanov
    Энрик Мас – победитель Тура Гу ... (3)
    Gonza Golanov-Фото
    Само главное - это красиво уйти.

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