Василий Кириенко продлил контракт с командой Ineos

Василий Кириенко и Себастьян Энао продлили контракты с британской велокомандой Ineos

38-летний белорусский велогонщик Василий Кириенко (Vasil Kiryienka) и 26-летний колумбийский велогонщик Себастьян Энао (Sebastián Henao) продлили контракты с британской командой Ineos.

Василий Кириенко, который работает в британской команде с 2013 года, продлил контракт на 2020 год. В марте этого года он прошёл лечение из-за проблем с сердцем и вернулся в гонки в конце апреля. В июне Василий Кириенко завоевал золотую медаль в разделке на Европейских Играх (European Games).

Photo credits: Russ Ellis/Team INEOS

Василий Кириенко: «Я очень счастлив продлить контракт ещё на один год. Проведя семь сезонов в международной команде под руководством сэра Дэйва Брэйлсфорда, я приобрёл бесценный жизненный опыт. Мне повезло узнать привычки и стиль жизни людей со всех уголков мира, я с удовольствием работал с ними и делил номер в отеле. Лидеры этой команды способны объединять людей с разными корнями и характерами для достижения общей цели. Это всегда помогало мне выдавать свой максимум.

Этот сезон для меня не был лёгким. Мне было тяжело осознать, что какие-то физиологические изменения в моём теле могут стать преградой в том, что я люблю делать. Но благодаря поддержке команды моё здоровье вернулось. Особую благодарность за помощь в восстановлении выражаю врачу команды Иньиго Саррьеги (Iñigo Sarriegui). Мне было приятно видеть тёплую реакцию на моё возвращение в гонки от некоторых гонщиков пелотона. Эти моменты помогли мне воспрянуть духом и выиграть разделку на Европейских Играх.

Я рад продолжать выступление в команде, которая даёт мне возможность быть счастливым, когда к моим товарищам по команде приходит успех или я использую свои шансы бороться за победу, когда они представляются. Я благодарен, что могу быть примером для своих детей».

Хавьер Артече (Xabier Artetxe): «Кири – великолепный пример для молодых гонщиков, которые видят, как работает чемпион мира (Прим. – чемпион мира в индивидуальной гонке на время 2015 года) и один из лучших в мире помощников в пелотоне. Он умеет почти всё, вносил вклад в успехи на многочисленных Гран-турах, но удерживает мотивацию на прежнем уровне и продолжает работать. Ему 38 лет, он тренируется каждый день, выступает на Гран-турах и самых лучших велогонках мира.

Учитывая, что сейчас идёт финальная часть его карьеры, и что у него были проблемы со здоровьем, самым лёгким решением для него было бы завершить карьеру. Но Кири настроен продолжать выступать».

Photo credits: Russ Ellis/Team INEOS

Себастьян Энао продлил контракт с командой Ineos на два года. 26-летний колумбиец пришёл в британскую команду в 2014 году, за шесть сезонов вырос в опытного и надёжного профессионала. В этом году Себастьян Энао впервые проехал в один сезон два Гран-тура, что стало важным моментом в его развитии в качестве доместика.

Себастьян Энао: «Я рад продолжать работать в этой великолепной команде. С первого сезона почувствовал здесь как дома. Команда для меня как вторая семья. Все гонщики команды и персонал невероятны. Я многому научился за шесть лет выступления здесь.

Мне нравятся недельные гонки, а особенно люблю Гран-туры. Хочу продолжать развиваться и совершенствоваться. Сейчас, когда у меня стало больше опыта, я могу ещё больше помогать команде, отдавая всего себя».

Хавьер Артече, тренер: «Себастьян стал очень хорошим гонщиком-помощником, ему нравится работать на лидеров команды. Он продолжает развиваться в этом направлении, стал уверенно выступать на гонках со среднегорным рельефом. С каждым сезоном он приобретает всё больше опыта, включая опыт выступления на таких гонках как Джиро д’Итаиля и Париж-Ницца. На него полагаются и спортивные директора, и капитаны».