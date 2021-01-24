Коннор Браун, Гарри Танфилд, Эмил Виньйебо переходят в велокоманду Qhubeka ASSOS

Коннор Браун, Гарри Танфилд, Эмил Виньйебо – новые велогонщики команды Qhubeka ASSOS

Велокоманда Qhubeka ASSOS продолжает формирование состава на 2021 год. Контракт с командой подписали 22-летний новозеландский велогонщик Коннор Браун (Connor Brown), 26-летний британский велогонщик Гарри Танфилд (Harry Tanfield) и 26-летний датский велогонщик Эмил Виньйебо (Emil Vinjebo).

Photo (c) NTT Team

Коннор Браун становится профессиональным велогонщиком с велокомандой Qhubeka ASSOS

Коннор Браун родился в Кейптауне и является гражданином ЮАР и Новой Зеландии. Он – воспитанник континентальной велокоманды NTT Continental Cycling Team, в 2021 году сделает шаг на профессиональный уровень.

Профессиональный велогонщик, переходя в велокоманду, получает велосипед и всё прилагающееся к нему оборудование, а также полный комплект велоформы. Но любитель велоспорта может найти для себя веломагазин, где получит профессиональную консультацию и помощь в выборе велосипеда и запчастей. Крупный интернет магазин велосипедов, велозапчастей и велоаксессуаров https://www.velosite.ru/ поможет подобрать и купить велосипеды для всей семьи, а также велокомпьютеры, велофонари, велошлемы и другое оборудование. Велосипед меняет жизнь к лучшему, этот девиз велокоманды Qhubeka ASSOS применим ко всем, кто любит велоспорт.

Коннор Браун впечатляюще выступил на юношеской версии Джиро д’Италия – андеровской Джиро, где занял 3-е место на этапе с горным финишем на Монтесплуге. Он также представлял велокоманду Мирового тура NTT на итальянских классиках Джиро делла Тоскана, Коппа Сабатини, где отбирался в отрыв, а затем великолепно отработал на спринтера команды Карлоса Барберо.

Коннор Браун: «Сколько себя помню, всегда мечтал стать гонщиком Мирового тура, и, наконец, это стало реальностью. Два года в континентальной команде были особенными, стали для меня идеальной платформой, с которой делаю следующий шаг в карьере.

Мне бы хотелось особо поблагодарить Дуга и команду за то, что верят в меня и дают этот шанс».

Гарри Танфилд о переходе в велокоманду Qhubeka ASSOS

26-летний Гарри Танфилд начал карьеру профессионального велогонщика в 2019 году в команде Katusha Alpecin, в 2020 стал велогонщиком команды AG2R La Mondiale. На его счету победа на этапе Тура Йоркшира в 2018 году. Опыт выступления Танфилда на треке, как и его способности в разделке привлекли внимание команды Qhubeka ASSOS.

Гарри Танфилд: «С нетерпением жду, когда присоединюсь к этой амбициозной команде, страстно увлечённой велоспортом. Этика Qhubeka ASSOS, верность команды партнёрам и спонсорам, позитивная атмосфера – лучший вариант для моего прогресса».

Эмил Виньйебо о новом этапе карьеры в команде Qhubeka ASSOS

26-летний датский велогонщик Эмил Виньйебо последние два сезона выступал в проконтинентальной велокоманде Riwal Securitas. Руководство Qhubeka ASSOS считает, что его способности на среднегорном рельефе, умение развивать высокую скорость важно для достижения командой целей 2021 года.

Эмил Виньйебо: «С нетерпением жду начала работы в велокоманде Qhubeka ASSOS. Мечтал выступать в команде Мирового тура с детства. Этот контракт – именно то, ради чего я тренировался все эти годы. Лично я очень хочу начать работать с Ларсом Михаэльсеном, человеком, которым восхищаюсь, которого очень уважаю. Кроме того, я в восторге, что стану частью организации Qhubeka. Меня вдохновляет, что команда прилагает большие усилия в деле изменения жизней людей с помощью велосипедов!»

На данный момент команда подтвердила подписание следующих гонщиков:

- Саймон Кларк,

- Шон Беннетт,

- Лукаш Висньовски,

- Димитри Клайс,

- Киллиан Франкини,

- Карел Вацек

Ларс Михаэльсен о новобранцах велокоманды Qhubeka ASSOS

Главный спортивный директор велокоманды Qhubeka ASSOS Ларс Михаэльсен в интервью Cyclingnews ранее говорил, что собирают состав последние несколько недель, стараясь обеспечить конкурентоспособность команды на Гранд-турах: «Множество агентов контактирую со мной и Дугласом. У меня список со ста именами гонщиков, которые хотели бы прийти в нашу команду. Мы стараемся сделать хороший состав, который гарантирует, что команда будет достаточно сильной на всех трёх Гранд-турах, состав с опытными гонщиками. В то же время мы хотим бороться и на других гонках, включая брусчатые классики или Арденны. Но всё ограничивается временем и бюджетом».

Ларс Михаэльсен оценил подписание контрактов с Коннором Брауном, Гарри Танфилдом и Эмилом Виньйебо:

«Все три гонщика – разносторонние спортсмены, что является ключевым для нас, учитывая цели на 2021 год. Эмил продемонстрировал хорошую выносливость в трудных гонках, которая подтверждается его личными результатами, но ещё важнее его качества в командной работе. Мне нравится то, что он может предложить команде, а для него этот контракт – большой шанс проявить свои способности в Мировом туре.

У Гарри есть опыт выступления в командах Мирового тура и несколько очень хороших результатов. Его опыт выступления на треке и в разделке полезен нашей команде.

И я очень рад приходу в команду Коннора. Его переход на уровень Мирового тура подтверждает, что у нас выстроена верная система работы с молодыми гонщиками. Мы продолжаем давать им шанс развивать карьеру дальше. Коннор хорошо проявил себя в гонках, а как бывший мировой рекордсмен в юниорской командной гонке преследования, он – сильный «мотор». Посмотрим, как он сможет проявить себя на самом высоком уровне».