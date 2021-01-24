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Коннор Браун, Гарри Танфилд, Эмил Виньйебо переходят в велокоманду Qhubeka ASSOS

Коннор Браун, Гарри Танфилд, Эмил Виньйебо – новые велогонщики команды Qhubeka ASSOS

 

 

  Велокоманда Qhubeka ASSOS продолжает формирование состава на 2021 год. Контракт с командой подписали 22-летний новозеландский велогонщик Коннор Браун (Connor Brown), 26-летний британский велогонщик Гарри Танфилд (Harry Tanfield) и 26-летний датский велогонщик Эмил Виньйебо (Emil Vinjebo).

 

Коннор Браун, Гарри Танфилд, Эмил Виньйебо переходят в велокоманду Qhubeka ASSOS

Photo (c) NTT Team

 

 

Коннор Браун становится профессиональным велогонщиком с велокомандой Qhubeka ASSOS

 

  Коннор Браун родился в Кейптауне и является гражданином ЮАР и Новой Зеландии. Он – воспитанник континентальной велокоманды NTT Continental Cycling Team, в 2021 году сделает шаг на профессиональный уровень.

 

  Профессиональный велогонщик, переходя в велокоманду, получает велосипед и всё прилагающееся к нему оборудование, а также полный комплект велоформы. Но любитель велоспорта может найти для себя веломагазин, где получит профессиональную консультацию и помощь в выборе велосипеда и запчастей. Крупный интернет магазин велосипедов, велозапчастей и велоаксессуаров https://www.velosite.ru/ поможет подобрать и купить велосипеды для всей семьи, а также велокомпьютеры, велофонари, велошлемы и другое оборудование. Велосипед меняет жизнь к лучшему, этот девиз велокоманды Qhubeka ASSOS применим ко всем, кто любит велоспорт.

 

  Коннор Браун  впечатляюще выступил на юношеской версии Джиро д’Италия – андеровской Джиро, где занял 3-е место на этапе с горным финишем на Монтесплуге. Он также  представлял велокоманду Мирового тура NTT на итальянских классиках Джиро делла Тоскана, Коппа Сабатини, где отбирался в отрыв, а затем великолепно отработал на спринтера команды Карлоса Барберо.

 

  Коннор Браун: «Сколько себя помню, всегда мечтал стать гонщиком Мирового тура, и, наконец, это стало реальностью. Два года в континентальной команде были особенными, стали для меня идеальной платформой, с которой делаю следующий шаг в карьере.

 

Мне бы хотелось особо поблагодарить Дуга и команду за то, что верят в меня и дают этот шанс».

 

Гарри Танфилд о переходе в велокоманду Qhubeka ASSOS

 

 

  26-летний Гарри Танфилд начал карьеру профессионального велогонщика в 2019 году в команде Katusha Alpecin, в 2020 стал велогонщиком команды AG2R La Mondiale. На его счету победа на этапе Тура Йоркшира в 2018 году. Опыт выступления Танфилда на треке, как и его способности в разделке привлекли внимание команды Qhubeka ASSOS.

 

Гарри Танфилд: «С нетерпением жду, когда присоединюсь к этой амбициозной команде, страстно увлечённой велоспортом. Этика Qhubeka ASSOS, верность команды партнёрам и спонсорам, позитивная атмосфера – лучший вариант для моего прогресса».

 

 

Эмил Виньйебо о новом этапе карьеры в команде Qhubeka ASSOS

 

  26-летний датский велогонщик Эмил Виньйебо последние два сезона выступал в проконтинентальной велокоманде Riwal Securitas. Руководство Qhubeka ASSOS считает, что его способности на среднегорном рельефе, умение развивать высокую скорость важно для достижения командой целей 2021 года.

 

  Эмил Виньйебо: «С нетерпением жду начала работы в велокоманде Qhubeka ASSOS. Мечтал выступать в команде Мирового тура с детства. Этот контракт – именно то, ради чего я тренировался все эти годы. Лично я очень хочу начать работать с Ларсом Михаэльсеном, человеком, которым восхищаюсь, которого очень уважаю. Кроме того, я в восторге, что стану частью организации Qhubeka. Меня вдохновляет, что команда прилагает большие усилия в деле изменения жизней людей с помощью велосипедов!»

 

На данный момент команда подтвердила подписание следующих гонщиков:

 

- Саймон Кларк,

- Шон Беннетт,

- Лукаш Висньовски,

- Димитри Клайс,

- Киллиан Франкини,

- Карел Вацек

 

Ларс Михаэльсен о новобранцах велокоманды Qhubeka ASSOS

 

  Главный спортивный директор велокоманды Qhubeka ASSOS Ларс Михаэльсен в интервью Cyclingnews ранее говорил, что собирают состав последние несколько недель, стараясь обеспечить конкурентоспособность команды на Гранд-турах: «Множество агентов контактирую со мной и Дугласом. У меня список со ста именами гонщиков, которые хотели бы прийти в нашу команду. Мы стараемся сделать хороший состав, который гарантирует, что команда будет достаточно сильной на всех трёх Гранд-турах, состав с опытными гонщиками. В то же время мы хотим бороться и на других гонках, включая брусчатые классики или Арденны. Но всё ограничивается временем и бюджетом».

 

  Ларс Михаэльсен оценил подписание контрактов с Коннором Брауном, Гарри Танфилдом и Эмилом Виньйебо:

 

  «Все три гонщика – разносторонние спортсмены, что является ключевым для нас, учитывая цели на 2021 год. Эмил продемонстрировал хорошую выносливость в трудных гонках, которая подтверждается его личными результатами, но ещё важнее его качества в командной работе. Мне нравится то, что он может предложить команде, а для него этот контракт – большой шанс проявить свои способности в Мировом туре.

 

  У Гарри есть опыт выступления в командах Мирового тура и несколько очень хороших результатов. Его опыт выступления на треке и в разделке полезен нашей команде.

 

  И я очень рад приходу в команду Коннора. Его переход на уровень Мирового тура подтверждает, что у нас выстроена верная система работы с молодыми гонщиками. Мы продолжаем давать им шанс развивать карьеру дальше. Коннор хорошо проявил себя в гонках, а как бывший мировой рекордсмен в юниорской командной гонке преследования, он – сильный «мотор». Посмотрим, как он сможет проявить себя на самом высоком уровне».

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Теги к статье: Connor Brown Harry Tanfield Emil Vinjebo Коннор Браун Гарри Танфилд Эмил Виньйебо Qhubeka ASSOS

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ринальдо Ночентини: «Я попроси ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Дорогая редакция, почему такая убогая фота Ринальдо? )
    Почему нельзя поставить нормальную человеческую фото?

  • Astanaforever
    Ринальдо Ночентини дисквалифиц ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ужосс!
  • Sheridan
    Филипп Жильбер: «Впервые за 16 ... (4)
    Sheridan-Фото
    Лол, отдавать победу МСР из-за "уважания", сами-то поняли что написали? Это наоборот неуважение по отношению к гонцу.
  • Earl57
    Первый виртуальный чемпионат м ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Cyrill
    Всех с началом конца нормальной жизни...Мир, пожалуй, уже никогда не будет прежним...Лет через десять рожать будут дома, учиться читать и писать дома, учить таблицу умножения дома, поступать в вузы дома, знакомиться, встречаться, жениться, разводиться исключительно онлайн, путешествовать только онлайн, ну и отходить .... тоже дома. Смотрите, чтобы вас потом удар не хватил, когда всё же придётся на пять минут приоткрыть внешнюю дверь. Да, о чём это я собственно ? biggrindash

    Года два назад был случай. Жена Стивена Де Йонга, спортдиректора Трека, попросила о помощи в Твиттере. Муж уехал на тренировку, должен был 2 часа назад вернуться, но его до сих пор нет. Сотовый телефон не отвечает. Само собой, обратилась в полицию Жироны, где они живут. Но найти пока не могут.

    Все, кто видел это сообщение, делали перепост. За очень короткое время его получили очень много человек. И какие-то люди, которые находились у себя дома за тысячи километров от Жироны и вообще в других странах, проверили аккаунт Де Йонга в Страве. Оказалось, что его велокомпьютер был настроен на прямую передачу данных на Страву. Люди вычислили координаты места, где передача данных прекратилась и сообщили эту информацию жене. Та в свою очередь передала это в полицию. На все про все ушло не более получаса.

    Полицейские поехали в указанное место и нашли Де Йонга лежащим в кустах в бессознательном состоянии. Ни с дороги, ни с воздуха его не было видно. 

    В сознание он пришел через несколько дней. Что с ним произошло, он так и не вспомнил. Но благодарен неравнодушным людям, которые спасли ему жизнь. И современным технологиям тоже благодарен.

  • Khan
    Первый виртуальный чемпионат м ... (11)
    Khan-Фото

    Победителю подарят аватарку с радужной майкой на следующий сезон?

  • Earl57
    Первый виртуальный чемпионат м ... (11)
    Earl57-Фото
    А как они координации добиваются? Чтобы одновременно финишировать. И быстрее команды соперников. Для гонщиков как раз всё реально.
  • BlAr
    Первый виртуальный чемпионат м ... (11)
    BlAr-Фото

    Ехать - не проблема. Вопрос в том, насколько это соответствует реальности.

  • Earl57
    Первый виртуальный чемпионат м ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: BlAr
    Интересно, допустим, виртуальная разделка - это понятно. А вот виртуальная групповая? Как они слип-стрим считать собираются??? biggrin

    На Цвифте сейчас даже командные гонки ездят, не то что групповые. 

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (119)
    Earl57-Фото

    Мне понравилось фото "банды". Улисси и Нибали публиковали его в инстаграме. Разный возраст, разные характеры, разные команды. В гонках они соперники, а вне гонок друзья. Улыбнуло видео в инсте, где Улисси и Нибали кричат: "Беттиоль! Где Альберто Беттиоль?! Отпуск закончился, пора тренироваться". А Поццовиво как всегда тихо улыбается.

  • Гонщик
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Ice
    Ну, не скажу, что на ГТ Фрум сам будет бороться, помощь просматривается, можно укомплектоваться как минимум на один ГТ. И вы таки недооцениваете евреев))) Они что-нибудь да придумают, да и разрешенная фармакология у Израиля лучшая в мире, поэтому будем посмотреть)
    Лучшая медицина и фарма в США .

    )))) То, что медицина в Израиле лучшая в мире, признают даже американцы, у вас сильно устаревшие сведения)))
    Ню ню , то то они часто отправляют те-же  стёкла  на анализ в США , потому что сами этого делать не умеют , да и уровень финансирования даже сравнивать смешно , Изралиль  держиться на туристах в основном , свято верящих в чудо . 

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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