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Маттео Трентин подписал контракт с велокомандой UAE Team Emirates

Маттео Трентин подписал двухлетний контракт с командой UAE Team Emirates

 

 

  31-летний итальянский велогонщик Маттео Трентин со следующего года будет выступать в команде UAE Team Emirates, с которой подписал двухлетний контракт. В этом сезоне Трентин выступает в команде CCC. За свою карьеру он одержал 25 побед. Он является победителем этапов всех трёх Гранд-туров, двукратным победителем классики Париж-Тур. В 2018 году Маттео Трентин стал чемпионом Европы в групповой гонке, в 2019 – серебряным призёром чемпионата мира.

 

  Маттео Трентин: «Очень счастлив присоединиться к команде UAE, ставящей высокие цели и отлично выступающей. Надеюсь внести свой вклад хорошими результатами. Найти команду, которая бы являлась долгосрочным и целеустремлённым проектом, сейчас нелегко. Я горжусь, что в меня поверили. Ещё один фактор – я уже знаю многих гонщиков и членов персонала, и мне будет легче влиться в команду.

 

  Цели на ближайшие годы? Прежде всего, у меня есть незаконченное дело на чемпионате мира, а также хотел бы выступать лучше, чем в прошлом году. Потом Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии и Париж-Рубэ. Также я хотел бы нацелиться на борьбу за зелёную майку Тур де Франс, и, конечно, продолжать работать в достижении целей команды  в генеральной классификации».

 

  Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Маттео очень усилит состав нашей команды, особенно на классиках. Он доказал, что является разносторонним гонщиком, способным проявлять себя на многих типах гонок, он обладает великолепной скоростью. Нам нравится его стиль гонок, менталитет победителя. Убеждён, что он отлично впишется в команду».

 

 

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Теги к статье: Маттео Трентин Matteo Trentin UAE Team Emirates

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  1. ЧОРНЫЙ

    Сегодня, 20:15 | Регистрация: 21.10.2016

    Наконец то взяли в команду настоящего мужика, в отличии от всяких Ару!

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тиррено-Адриатико-2020: маршру ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    А кто знает, где можно посмотреть? 
    старая гвардия собирается, хочется в перемешку с Туром посмотреть. Эмоции наверное другие будут!
    Tiz
  • Arciv
    Вилко Келдерман подписал контр ... (1)
    Arciv-Фото
    Эхххх,ждал Вилко обратно в Юмбо! Хотя может он и не хочет быть грегори,а лидером на данный этап ему сложно там быть
  • ЧОРНЫЙ
    Маттео Трентин подписал контра ... (1)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Наконец то взяли в команду настоящего мужика, в отличии от всяких Ару!
  • Александра
    Фабио Ару: «Не знаю, что со мн ... (20)
    Александра-Фото

    Даже не знаю, что сказать! Вроде, 30 лет, не мальчик уже для заявок, что работа не пошла, не знаю, почему.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Доменико Поццовиво сошёл с Тур ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Kreo69
    Поллючино за свою карьеру столько травм собрал, что на 2-3 гонщиков хватит с запасом. Не везет человеку и ничего с этим не сделаешь.

    Думаю, что в скором времени увидим его в тренерском штабе какой-нибудь команды, благо, что образование у него профильное имеется.
    Вроде инженер, но Доменико оказался очень терпеливым гонщиком, я бы на его месте послушал тренеров и сошел еще раньше, видел фото После первого этапа его локтя, где видна была титановая пластина, респект
  • Gorn9k
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (10)
    Gorn9k-Фото
    А шо с Шикпером?
  • hodorik
    Трансферные новости пелотона-2 ... (8)
    hodorik-Фото

    Спасибо за обновления , если можно выделяйте наших парней по переходам и подписаниям каким ни будь цветом иным от всего. спасибо за понимание.

  • AlGalgalim
    Фабио Ару: «Не знаю, что со мн ... (20)
    AlGalgalim-Фото
    Цитата: Arciv
    Нало ему в Израиль и покатать Фрума! А там может и найдёт свой ход! Дюмолан же не стесняется катать Роглича!
    Спасибо, уже понабрали отставников. Дан Мартин с Грайпелем не сильно заметны на ТДФ.
  • 0x5F375A86
    Примож Роглич, Тадей Погачар, ... (4)
    0x5F375A86-Фото
    Похоже, что Роглич уже не сможет удержаться в тройке в итоге, а сколько разговоров было.
  • Ice
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (10)
    Ice-Фото

    Один из мощнейших спринтеров на сегодня, если при ноге и не задерган на этапе. В прошлом году какие-то нереальные ватты выдавал на финишах. Сегодня по ходу тоже дал от души.

     

    Как говорят в определенных кругах "Дал, дал, ушел!")))

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