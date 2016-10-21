Маттео Трентин подписал контракт с велокомандой UAE Team Emirates

Маттео Трентин подписал двухлетний контракт с командой UAE Team Emirates

31-летний итальянский велогонщик Маттео Трентин со следующего года будет выступать в команде UAE Team Emirates, с которой подписал двухлетний контракт. В этом сезоне Трентин выступает в команде CCC. За свою карьеру он одержал 25 побед. Он является победителем этапов всех трёх Гранд-туров, двукратным победителем классики Париж-Тур. В 2018 году Маттео Трентин стал чемпионом Европы в групповой гонке, в 2019 – серебряным призёром чемпионата мира.

Маттео Трентин: «Очень счастлив присоединиться к команде UAE, ставящей высокие цели и отлично выступающей. Надеюсь внести свой вклад хорошими результатами. Найти команду, которая бы являлась долгосрочным и целеустремлённым проектом, сейчас нелегко. Я горжусь, что в меня поверили. Ещё один фактор – я уже знаю многих гонщиков и членов персонала, и мне будет легче влиться в команду.

Цели на ближайшие годы? Прежде всего, у меня есть незаконченное дело на чемпионате мира, а также хотел бы выступать лучше, чем в прошлом году. Потом Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии и Париж-Рубэ. Также я хотел бы нацелиться на борьбу за зелёную майку Тур де Франс, и, конечно, продолжать работать в достижении целей команды в генеральной классификации».

Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Маттео очень усилит состав нашей команды, особенно на классиках. Он доказал, что является разносторонним гонщиком, способным проявлять себя на многих типах гонок, он обладает великолепной скоростью. Нам нравится его стиль гонок, менталитет победителя. Убеждён, что он отлично впишется в команду».