Себастьян Энао, Давид Лопес и Филип Дейнан продлили контракты с командой Sky на 2018 год

Себастьян Энао (Sebastian Henao), Филип Дейнан (Philip Deignan) и Давид Лопес (David Lopez) продлили контракты с командой Sky на следующий сезон.

24-летний колумбийский гонщик Себастьян Энао выступает в британской команде Sky с 2014 года, он надеется продолжить развиваться, и нацелен на Джиро д'Италия-2018. В 2016 году на итальянском Гран-туре колумбийский гонщик занял 17-е место.

Себастьян Энао: «Я очень, очень счастлив, что продолжу работать в этой великолепной команде, которая стала для меня второй семьёй. Это лучшая команда в мире.

На следующий год моя цель – Джиро д’Италия, я бы хотел выиграть майку лучшего молодого гонщика. Но в общем мои цели остаются прежними – поддерживать лидеров команды во всех гонках и продолжать развитие как гонщика».

Хабьер Арече, тренер команды Sky: «В этом сезоне мы много работали с Себастьяном над стабильностью его выступления. Думаю, с Тура Даун Андер и до финальных гонок он был конкурентоспособен, почти все гонки, где он принимал участие, были гонками Мирового тура. Он стал отличным доместиком, прекрасно выступал под давлением необходимости поддерживать команду. Он ещё молод, но сейчас в том возрасте, когда, продолжая развитие, может начать показывать результаты. В этом году было интересно наблюдать, насколько хорошо он выступит на гонках Мирового тура – Туре Даун Андер, Париж-Ницце или Джиро д’Италия. Он проделал много работы для команды, а теперь пришло время и ему самому показать результаты».

34-летний ирландский гонщик Филип Дейнан, так же, как и Себастьян Энао, выступает в команде Sky с 2014 года. Дейнан в качестве помощника внёс свой вклад в победу команды на таких гонках как Париж-Ницца, Тур Альп, Классика Сан-Себастьяна и Вуэльта Бургоса.

Филип Дейнан: «Мне было легко принять решение остаться в команде. Я выступаю здесь уже четыре года, отлично вписался в команду, у меня много друзей. Чувствую себя как часть семьи, поэтому остаться мне было легко. Мне нравится, как в команде работают, как всё планируют и расписывают. Я обнаружил, что в этом окружении я работаю лучше. Команда профессионально организует тренировки и тренерскую работу.

Я очень доволен прошедшим сезоном, старался, чтобы он получился сильным, но добится этого не сложно с такой командой, где лидерами являются Фруми, Серхио Энао или Герант Томас. Работать легче, когда в команде есть гонщик, который знает, как выигрывать. Тогда ты выкладываешься на 100%, получаешь полную уверенность. Sky немного испортили нас, потому что в команде так много великолепных лидеров. Мне, как доместику, это очень облегчает работу».

36-летний испанский гонщик Давид Лопес работает в команде Sky с 2013 года. В следующем сезоне Лопесу не терпится начать передавать свой опыт новым молодым гонщикам.

Давид Лопес: «Сейчас я стараюсь удерживаться на том уровне, чтобы иметь возможность помогать команде, которая постоянно совершенствуется. В следующем году у нас будет много новых молодых гонщиков. Надеюсь, они попросят меня поработать с ними, научить, как работать в команде. Я пришёл в команду в одно время с Иэном Босуэллом, мы росли вместе с командой. После пяти лет совместной работы он сказал мне, что многому от меня научился. Это приятно. Думаю, молодым гонщикам полезно, когда в менее крупных гонках им помогают товарищи по команде, помогавшие одержать победу на Тур де Франс или Вуэльте Испании».