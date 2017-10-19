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Себастьян Энао, Давид Лопес и Филип Дейнан продлили контракты с командой Sky

Себастьян Энао, Давид Лопес и Филип Дейнан продлили контракты с командой Sky на 2018 год

 

 

  Себастьян Энао (Sebastian Henao), Филип Дейнан (Philip Deignan) и Давид Лопес (David Lopez) продлили контракты с командой Sky на следующий сезон.

 24-летний колумбийский гонщик Себастьян Энао выступает в британской команде Sky с 2014 года, он надеется продолжить развиваться, и нацелен на Джиро д'Италия-2018. В 2016 году на итальянском Гран-туре колумбийский гонщик занял 17-е место. 

 

 

  Себастьян Энао: «Я очень, очень счастлив, что продолжу работать в этой великолепной команде, которая стала для меня второй семьёй. Это лучшая команда в мире.

  На следующий год моя цель – Джиро д’Италия, я бы хотел выиграть майку лучшего молодого гонщика. Но в общем мои цели остаются прежними – поддерживать лидеров команды во всех гонках и продолжать развитие как гонщика».

 

  Хабьер Арече, тренер команды Sky: «В этом сезоне мы много работали с Себастьяном над стабильностью его выступления. Думаю, с Тура Даун Андер и до финальных гонок он был конкурентоспособен, почти все гонки, где он принимал участие, были гонками Мирового тура. Он стал отличным доместиком, прекрасно выступал под давлением необходимости поддерживать команду. Он ещё молод, но сейчас в том возрасте, когда, продолжая развитие, может начать показывать результаты. В этом году было интересно наблюдать, насколько хорошо он выступит на гонках Мирового тура – Туре Даун Андер, Париж-Ницце или Джиро д’Италия. Он  проделал много работы для команды, а теперь  пришло время и ему самому показать результаты».

 

 

  34-летний ирландский гонщик Филип Дейнан, так же, как и Себастьян Энао, выступает в команде Sky с 2014 года. Дейнан в качестве помощника внёс свой вклад в победу команды на таких гонках как Париж-Ницца, Тур Альп, Классика  Сан-Себастьяна и Вуэльта Бургоса.

 

 Филип Дейнан: «Мне было легко принять решение остаться в команде. Я выступаю здесь уже четыре года, отлично вписался в команду, у меня много друзей. Чувствую себя как часть семьи, поэтому остаться мне было легко. Мне нравится, как в команде работают, как всё планируют и расписывают. Я обнаружил, что в этом окружении я работаю лучше. Команда профессионально организует тренировки и тренерскую работу.

 

  Я очень доволен прошедшим сезоном, старался, чтобы он получился сильным, но добится этого не сложно с такой командой, где лидерами являются Фруми, Серхио Энао или Герант Томас. Работать легче, когда в команде есть гонщик, который знает, как выигрывать. Тогда ты выкладываешься на 100%, получаешь полную уверенность. Sky немного испортили нас, потому что в команде так много великолепных лидеров. Мне, как доместику, это очень облегчает работу».

 

 

  36-летний испанский гонщик Давид Лопес работает в команде Sky с 2013 года. В следующем сезоне Лопесу не терпится начать передавать свой опыт новым молодым гонщикам.

 

  Давид Лопес: «Сейчас я стараюсь удерживаться на том уровне, чтобы иметь возможность помогать команде, которая постоянно совершенствуется. В следующем году у нас будет много новых молодых гонщиков. Надеюсь, они попросят меня поработать с ними, научить, как работать в команде. Я пришёл в команду в одно время с Иэном Босуэллом, мы росли вместе с командой. После пяти лет совместной работы он сказал мне, что многому от меня научился. Это приятно. Думаю, молодым гонщикам полезно, когда в менее крупных гонках им помогают товарищи по команде, помогавшие одержать победу на Тур де Франс или Вуэльте Испании».

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Теги к статье: Себастьян Энао Филип Дейнан Давид Лопес Sky Sebastian Henao David Lopez Philip Deignan

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (22)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: M-07
    Что касается Тома, то рано многие начали мечтать о его дуэли с Фрумом

    Рано?

    Из-за возраста Фрума через год уже может быть поздно мечтать. dash

  • VeloVelo
    Проконтинентальная команда Wan ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Что за рейтинг, непонятно. Кто в нем "соревнуется" тоже непонятно. 



    У ЮСИ сейчас вообще ничего непонятно. Экспериментируют )



    Грайпель, видимо, очень доволен своему третьему месту в это рейтинге )

  • M-07
    Проконтинентальная команда Wan ... (3)
    M-07-Фото
    Да этот рейтинг, как и рейтинг Мирового Тура, как и мировой рейтинг такие бредовые. за недельки дают очень мало по сравнению с классиками, за гранд-туры тем более мало. Бедовая система начисления очков в гонках
  • M-07
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (22)
    M-07-Фото

    Недурный маршрут, гор, конечно, много, не станет ли их такое количество очередной причиной колхозов или, наоборот, это сделает борьбу интереснее. Вот 17-й этап - это что-то, там очень мгого интересного может поизойти и решиться. Ну и конфетка, 20-й этап, в которой у сильных раздельщиков на бумаге нет большого преимущества над горняками.

     

    Что касается Тома, то рано многие начали мечтать о его дуэли с Фрумом и вообще так высоко его возвысили, в будущем, может он и будет так силён, но говорить о том, что Том сейчас может дать бой Фруму и бороться за победу на Туре при всех сильнейших, опрометчиво. Я сам поддерживаю Тома, но делать выводы рано, надо посмотреть, что будет дальше. поедет ли сам Том на Тур, как он себя там покажет.

     

    На счёт Закарина, даже не знаю, чтоит ли ему ехать Тур, хотя хотелось бы его там увидеть, однако маршрут не совсем под него, с горами он может блестяще справиться, мы это видели и на Джиро, и на Вуэльте, а вот этап до Рубе для него может стать адом и лишить всех шансов. Ну ещё и фактор Киттеля в команде, как никак, будет мешать.

    Ну и ещё одно моё желание не в тему: я хочу снова увидеть Закаина на ЛБЛ, а так же и на других классиках, в прошлом году он мог и выиграть, будь маршрут традиционным, а не с этой долбанной брусчаткой за 3 км до финиша, многие помнят, наверное, как он ушёл на последнем подъёме от группы преследователей, в которой были Вальверде и другие монстры, так ещё и при том, что до этого пытался уехать от пелотона вместе с Розой. Так что хочу Ильнура снова видеть на ЛБЛ.

  • Kreo69
    Наиро Кинтана о маршруте Тур д ... (10)
    Kreo69-Фото

    Цитата: Sipe
    Зачем Ланде нужно было уходить из-под Фрума, чтобы катать еще кого-то?

     

    На каждую гонку у Ланды будет конкретная задача, которую определит руководство команды, т.е. "капитанить" или "возить" решать не ему. Календарь гонщика строится не только на основе его личных амбиций.

  • Yuriy 17
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Вряд ли нужно Фруму трясти свои пожилые кишки на Париж-Рубэ в 2018.

    Достаточно будет потренироваться на брусчатке.

  • Yuriy 17
    Роман Барде о маршруте Тур де ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: tiuteamd
    если бы читали , но увидели вначале фразу , что весь обзац про первую неделю , где разделка комндная , равнина, холмы и брусчатка ))

    Не согласен.

  • Yuriy 17
    Тур Гуанси-2017. Маршрут (1)
    Yuriy 17-Фото

    Вперёд Катюша!

    Давай Павел Кочетков!

    Ждём ваших побед!

  • Sezar
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (22)
    Sezar-Фото

    Восхитительный маршрут. Лучший как минимум за последние 7 лет. Очень тяжелые горы, короткие этапы. длинная командная разделка. Укороченная личная разделка. Куча фаворитов. Главное не побиться на 1 неделе. Очень бы хотелось увидеть и Тома и Ланду.

  • Yuriy 17
    Наиро Кинтана о маршруте Тур д ... (10)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Adriano
    Ну да зная амбиции Ланды и Вальва, они не будут особо вкалывать на ацтека.

    Ацтеки - индейский народ в центральной Мексике.

    Наиро Кинтана из западной Колумбии, поэтому он муиск.

     

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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