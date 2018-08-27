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Фабио Ару подписал контракт с велокомандой Qhubeka ASSOS

Велокоманда Qhubeka ASSOS подписала контракт с Фабио Ару

 

Фабио Ару подписал контракт с велокомандой Qhubeka ASSOS

 

 

  30-летний итальянский велогонщик Фабио Ару подписал контракт на 2021 год с южноафриканской велокомандой Qhubeka ASSOS. Победитель Вуэльты Испани-2015, двукратный призёр Джиро д’Италия,  победитель этапов на всех трёх Гранд-турах, последние три года Фабио Ару выступал в велокоманде UAE Team Emirates. В профессиональный велоспорт Ару пришёл в  2012 году и первые пять лет своей карьеры выступал в казахстанской велокоманде Astana.

 

  Дуглас Райдер, глава велокоманды Qhubeka ASSOS: «Я рад, что Фабио присоединится к нашей команде. Гонщик, побеждавший на Гранд-туре – Вуэльте Испании, финишировавший 5-м на Тур де Франс, дважды поднимавшийся на подиум Джиро д’Италия, он внесёт вклад в развитие нашей команды. Мы продолжим бороться за победы на крупнейших велогонках мира, чтобы вдохновлять надежды и создавать возможности.

 

  Страсть и любовь Фабио к велоспорту видна в том, как он едет гонки. Думаю, в нашей уникальной команде мы снова увидим его в действии. Уверен, что каждый из нас получит максимум из этого сотрудничества».

 

  Фабио Ару: «Я невероятно рад присоединиться к велокоманде Qhubeka ASSOS в следующем сезоне. Очень благодарен Дугласу Райдеру, который тепло приветствовал меня. Когда возникла возможность подписать этот контракт, а затем после разговора с Дугласом и другими членами команды, я сразу почувствовал, что хочу работать в этой команде.

 

  Я очень внимательно изучил работу фонда Qhubeka Charity, то, что они делают, невероятно. Некоторые из моих новых коллег рассказали мне, как сильно на них повлияла церемония распределения велосипедов. Это напомнило мне, что значит велосипед в моей собственной жизни, и какой мощной силой он может стать для других людей.  

 

  За несколько прошлых лет у меня не было успехов, на которые надеялся. Этот новый шаг использую как фактор, который снова поможет мне достичь тех результатов. Уверен, что способен добиться подобных успехов».

 

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Теги к статье: Фабио Ару Qhubeka ASSOS

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  1. Имя: Александр

    Freejazz

    Сегодня, 14:30 | Регистрация: 27.08.2018

    Ну что, удачи, хотя будет тяжело и помогать никто не будет. Но - меньше команда, меньше ожидания, меньше нагрузка. Может по этапам постреляет.

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (120)
    levonardo-Фото

    Earl57, кстати, подптсали его в новую команду Nippo-Provence-PTS. Континентальная команда, всего 12 гонщиков, расчитывать на что-то особое врядли можно, но буду надеятся что в конечном итоге он сможет вернуться на хороший уровень

  • Ice
    Филиппо Ганна: «Люблю тишину п ... (1)
    Ice-Фото

    Настоящее открытие и как топового раздельщика, и как прекрасного человека. А то в последнее время топовые раздельщики какие-то нелюдимые или конфликтные попадаются)))

  • Freejazz
    Фабио Ару подписал контракт с ... (1)
    Freejazz-Фото

    Ну что, удачи, хотя будет тяжело и помогать никто не будет. Но - меньше команда, меньше ожидания, меньше нагрузка. Может по этапам постреляет.

  • AvA
    Первый виртуальный чемпионат м ... (12)
    AvA-Фото
    Есть такой фильм, Разрушитель (1993года) со Сталлоне, Снайпсом и Баллок. В нём показан 2032год и там уже туалетной бумаги нет.)))
    Так что мы идём верной дорогой, прямо как 27 лет "предсказали". И совсем немного осталось!))
  • Shalam s Urala
    Ринальдо Ночентини: «Я попроси ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Ринальдо Ночентини
    Когда смешиваешь с грязью человека, нужны конкретные доказательства, а не подозрения.
    теперь - нет. хайли-лайкли и прочий новый дивный мир

  • VeloVelo
    Ринальдо Ночентини: «Я попроси ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Дорогая редакция, почему такая убогая фота Ринальдо? )
    Почему нельзя поставить нормальную человеческую фото?

  • Astanaforever
    Ринальдо Ночентини дисквалифиц ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ужосс!
  • Sheridan
    Филипп Жильбер: «Впервые за 16 ... (4)
    Sheridan-Фото
    Лол, отдавать победу МСР из-за "уважания", сами-то поняли что написали? Это наоборот неуважение по отношению к гонцу.
  • Earl57
    Первый виртуальный чемпионат м ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Cyrill
    Всех с началом конца нормальной жизни...Мир, пожалуй, уже никогда не будет прежним...Лет через десять рожать будут дома, учиться читать и писать дома, учить таблицу умножения дома, поступать в вузы дома, знакомиться, встречаться, жениться, разводиться исключительно онлайн, путешествовать только онлайн, ну и отходить .... тоже дома. Смотрите, чтобы вас потом удар не хватил, когда всё же придётся на пять минут приоткрыть внешнюю дверь. Да, о чём это я собственно ? biggrindash

    Года два назад был случай. Жена Стивена Де Йонга, спортдиректора Трека, попросила о помощи в Твиттере. Муж уехал на тренировку, должен был 2 часа назад вернуться, но его до сих пор нет. Сотовый телефон не отвечает. Само собой, обратилась в полицию Жироны, где они живут. Но найти пока не могут.

    Все, кто видел это сообщение, делали перепост. За очень короткое время его получили очень много человек. И какие-то люди, которые находились у себя дома за тысячи километров от Жироны и вообще в других странах, проверили аккаунт Де Йонга в Страве. Оказалось, что его велокомпьютер был настроен на прямую передачу данных на Страву. Люди вычислили координаты места, где передача данных прекратилась и сообщили эту информацию жене. Та в свою очередь передала это в полицию. На все про все ушло не более получаса.

    Полицейские поехали в указанное место и нашли Де Йонга лежащим в кустах в бессознательном состоянии. Ни с дороги, ни с воздуха его не было видно. 

    В сознание он пришел через несколько дней. Что с ним произошло, он так и не вспомнил. Но благодарен неравнодушным людям, которые спасли ему жизнь. И современным технологиям тоже благодарен.

  • Khan
    Первый виртуальный чемпионат м ... (12)
    Khan-Фото

    Победителю подарят аватарку с радужной майкой на следующий сезон?

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
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6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
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