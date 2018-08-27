Фабио Ару подписал контракт с велокомандой Qhubeka ASSOS

Велокоманда Qhubeka ASSOS подписала контракт с Фабио Ару

30-летний итальянский велогонщик Фабио Ару подписал контракт на 2021 год с южноафриканской велокомандой Qhubeka ASSOS. Победитель Вуэльты Испани-2015, двукратный призёр Джиро д’Италия, победитель этапов на всех трёх Гранд-турах, последние три года Фабио Ару выступал в велокоманде UAE Team Emirates. В профессиональный велоспорт Ару пришёл в 2012 году и первые пять лет своей карьеры выступал в казахстанской велокоманде Astana.

Дуглас Райдер, глава велокоманды Qhubeka ASSOS: «Я рад, что Фабио присоединится к нашей команде. Гонщик, побеждавший на Гранд-туре – Вуэльте Испании, финишировавший 5-м на Тур де Франс, дважды поднимавшийся на подиум Джиро д’Италия, он внесёт вклад в развитие нашей команды. Мы продолжим бороться за победы на крупнейших велогонках мира, чтобы вдохновлять надежды и создавать возможности.

Страсть и любовь Фабио к велоспорту видна в том, как он едет гонки. Думаю, в нашей уникальной команде мы снова увидим его в действии. Уверен, что каждый из нас получит максимум из этого сотрудничества».

Фабио Ару: «Я невероятно рад присоединиться к велокоманде Qhubeka ASSOS в следующем сезоне. Очень благодарен Дугласу Райдеру, который тепло приветствовал меня. Когда возникла возможность подписать этот контракт, а затем после разговора с Дугласом и другими членами команды, я сразу почувствовал, что хочу работать в этой команде.

Я очень внимательно изучил работу фонда Qhubeka Charity, то, что они делают, невероятно. Некоторые из моих новых коллег рассказали мне, как сильно на них повлияла церемония распределения велосипедов. Это напомнило мне, что значит велосипед в моей собственной жизни, и какой мощной силой он может стать для других людей.

За несколько прошлых лет у меня не было успехов, на которые надеялся. Этот новый шаг использую как фактор, который снова поможет мне достичь тех результатов. Уверен, что способен добиться подобных успехов».