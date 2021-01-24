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Саймон Кларк, Димитри Клайс и Килиан Франкини подписали контракты с велокомандой Qhubeka ASSOS

Саймон Кларк, Димитри Клайс и Килиан Франкини переходя в велокоманду Qhubeka ASSOS

 

 

  34-летний австралийский велогонщик Саймон Кларк (Simon Clarke), 33-летний бельгийский велогонщик Димитри Клайс (Dimitri Claeys) и 26-летний швейцарский велогонщик Килиан Франкини (Kilian Frankiny) подписали контракт с южноафриканской велокомандой Qhubeka ASSOS.

 

  Последние пять сезонов Саймон Кларк выступал в велокоманде EF Pro Cycling (Cannondale-Drapac). За свою карьеру австралийский велогонщик одержал 6 побед, в том числе стал победителем Herald Sun Tour-2014, выиграл два этапа Вуэльты Испании. В этом сезоне он стал победителем классики Royal Bernard Drome. Саймон Кларк 14 раз участвовал в Гранд-турах и лишь один из них не проехал до конца. В 2019 году финишировал в топ-10 на Милан-Сан-Ремо. В этом году дважды финишировал в топ-5 на этапах Джиро д’Италия.

 

Саймон Кларк, Димитри Клайс и Килиан Франкини подписали контракты с велокомандой Qhubeka ASSOS

 

  Саймон Кларк: «Очень рад принять новый вызов в команде Qhubeka ASSOS. С одной стороны это почти возвращение домой, потому что мой отец родом из Южной Африки, я всегда очень интересовался и чувствовал связь с этой командой. Возможность внести вклад в потрясающую работу фонда Qhubeka Charity уникальна.

 

  Южноафриканская часть моей семьи уже заставляет меня учиться правильному произношению. Придётся мне поработать!

 

  2020 год был странным и трудным для всех, но кульминацией этого сезона для меня, без сомнения, стала победа на классике Royal Bernard Drome, проходившей в трудных условиях.

 

  Предвкушаю начало работы, возможность своими навыками и умениями внести вклад в команду. Думаю, следующий год будет особенным для всех нас. Здесь уже сложилось сильное ядро гонщиков. Не сомневаюсь, что новые подписания сделают нас конкурентоспособными в любой гонке.

 

  И, наконец, моя жена из региона, расположенного близко к тому, где базируется  компания ASSOS, поэтому я знаком с некоторыми людьми, работающими в компании много лет. Они выпускают фантастический продукт».

 

  Димитри Клайс усилит команду Qhubeka ASSOS на классиках. Последние четыре года выступал в велокоманде Cofidis, на его счету 5 побед, в этом году он финишировал 6-м на Туре Фландрии.

 

Саймон Кларк, Димитри Клайс и Килиан Франкини подписали контракты с велокомандой Qhubeka ASSOS

 

  Димитри Клайс: «Для меня честь выступать в команде Qhubeka ASSOS. Сезон 2020 года был необычным для всех нас, но меня порадовало моё выступление на Туре Фландрии. Хочу так же продолжать выступать в следующем сезоне».

 

  Швейцарский велогонщик, горняк Килиан Франкини, выступавший два последних сезона в велокоманде Groupama-FDJ,  будет опорой команды в борьбе за генеральную классификацию на крупных гонках. В этом году Франкини финишировал в топ-5 на двух этапах Джиро д’Италия.

 

Саймон Кларк, Димитри Клайс и Килиан Франкини подписали контракты с велокомандой Qhubeka ASSOS

 

 

  Килиан Франкини: «Очень рад начать 2021 год в новой команде Qhubeka ASSOS. Не могу дождаться, хочу узнать больше про благотворительный фонд. Думаю, это великолепно – распределять велосипеды, чтобы помогать людям. Также очень приятно, что спонсорами этой команды являются и два швейцарских бренда ASSOS и BMC. Я отлично их знаю, они исключительные, а так как я швейцарец, то очень рад вернуться к этим брендам. Обещаю сделать всё от меня зависящее, чтобы помочь команде достичь целей и добиться высоких результатов, выступать на максимуме своих возможностей в 2021 году».

 

  Ларс Михаэльсен, главный спортивный директор велокоманды Qhubeka ASSOS: «Мы рады, что к нам придёт Саймон Кларк. Он опытный велогонщик, его сильная сторона – умение «читать» гонку. Считаем, что он станет важным командным игроком, а также, когда будет находиться на пике формы, поборется за высокие личные результаты.

 

  Более того, Саймон начинал как трековый гонщик, что поможет в построении развозящего поезда, когда он будет помогать нашему спринтеру Джакомо Ниццоло.

 

  У Килиана Франкини в нашей команде открывается шанс проявить мастерство горняка, а также стать сильным помощником нашему лидеру в борьбе за генеральную классификацию. Он даст нашей велокоманде Qhubeka ASSOS ещё одну карту на среднегорном рельефе и в высоких горах, что очень важно.

 

  Димитри Клайс разделяет  с нами страсть к стилю ведения гонок, которая мне так нравится. Он будет очень важным гонщиком на классиках. В этом году на Туре Фландрии он остался в финале в лидирующей группе. Мы с нетерпением ждём, как он привнесёт в нашу команду свой стиль ведения гонки и опыт, которым поделится с нашими гонщиками».

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Теги к статье: Саймон Кларк Килиан Франкини Димитри Клайс Simon Clarke Dimitri Claeys Kilian Frankiny Qhubeka ASSOS

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • sixpack
    Якоб Фульсанг: «Хотел бы однаж ... (4)
    sixpack-Фото

    как-то мне казалось, что горовосходитель и ПР трудно совместимы.

  • sergeipauk
    Мадс Педерсен стал одним из вл ... (2)
    sergeipauk-Фото

    Велоспорт в Дании на подъёме. Мировые рекорды на треке и победы на шоссе говорят о многом.

  • старт-шоссе 82
    Якоб Фульсанг: «Хотел бы однаж ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Ну наконец появилась возможность написать что то о Якобе.

    Хочу поблагодорить его от всей души ,от всего сердца, за пройденный сезон, за Ломбардию,за Андалусию, за поддержку Власова на гонках и конечно же за Джиро.

    Джиро в этом году - это была отдельная песня, не смотря на тяжолый год

    тур получился самым сильным

    Джиро самой интересной

    Вуельта самой странной

    ...Наверно никто из болельщиков Астаны не ждал от Якоба первого места (прекрасно зная его возможности ) но все надеялись на чудо, жаль , чуда не произошло. Но не смотря на неудачи команды ,Якоб  все равно сумел выступить очень ровно и самое главное, подарить болельщикам надежду.

    Поетому я говорю ему БРАВО!!! 

    Фульсанг на сегоднешний день действительно лицо команды.

    ... По поводу Париж - Рубе я сильно сомневаюсь , а вот попробовать повторить свой успех на Льеже и на Ломбардии ему стоит.

  • Shalam s Urala
    Якоб Фульсанг: «Хотел бы однаж ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Дегенкольб же брал. А он всего лишь спринтер.
    "всего лишь" спринтеры там вообще не сильно то и теряются. Саган, Хушовд, Цабель, Людвиг, Бонен..

    при всём уважении к Фульсу, на рубе - 0 шансов. ну если не наберёт кг 5 чистой мощи

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Мадс Педерсен стал одним из вл ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Хорошая новость и хорошие традиции, на пространстве СССР такого мало
  • Astanaforever
    Якоб Фульсанг: «Хотел бы однаж ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Я всегда думал, почему он едет Париж-Рубэ? Он же маунтинбайкер. И булыга должна ему даваться в не напряг. Я думаю..он модет ее взять. Дегенкольб же брал. А он всего лишь спринтер. Надеюсь в в 21 году поставят его на эту гонку. А так Якоб производит впечатление. Позитивный. Простой парень. Сколько лет в Астане пахал на лидеров и судьба отплатила ему монетой за этот труд..громкими , личными победами . Красавчик! Не представляю Астану без него.
  • uran
    Фабио Якобсен вернулся на вело ... (4)
    uran-Фото
    Ещё опухоль не сошла. Потом будет лучше.
  • uran
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (8)
    uran-Фото
    Как то группой ехали, и меня шавка хотела за ногу цапнуть, так бежала что прямиком под задних попала, к счастью все живы но немного ободрались. Для собаки такое столкновение очень опасно, тонкое колесо легко ломает ребра, возможен пневмоторакс, что без мед помощи часто летально.
  • Колёсник
    Фабио Якобсен вернулся на вело ... (4)
    Колёсник-Фото
    Цитата: Arciv
    А где фото то?
    В твитере
  • Серафим
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (8)
    Серафим-Фото

     Ну, собаки - это наше все.Видя собаку, торможу заранее. Но бывает, что и нет возможности тормозить или объезжать. Не далее, как позавчера, на спуске вылетела собачка под колеса, хорошо что небольшая и хорошо, что был в контактах. Пришлось перепрыгивать, пострадала слегка собачка, досталось ей по спине задним колесом, но несерьезно.

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