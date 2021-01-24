Саймон Кларк, Димитри Клайс и Килиан Франкини подписали контракты с велокомандой Qhubeka ASSOS

Саймон Кларк, Димитри Клайс и Килиан Франкини переходя в велокоманду Qhubeka ASSOS

34-летний австралийский велогонщик Саймон Кларк (Simon Clarke), 33-летний бельгийский велогонщик Димитри Клайс (Dimitri Claeys) и 26-летний швейцарский велогонщик Килиан Франкини (Kilian Frankiny) подписали контракт с южноафриканской велокомандой Qhubeka ASSOS.

Последние пять сезонов Саймон Кларк выступал в велокоманде EF Pro Cycling (Cannondale-Drapac). За свою карьеру австралийский велогонщик одержал 6 побед, в том числе стал победителем Herald Sun Tour-2014, выиграл два этапа Вуэльты Испании. В этом сезоне он стал победителем классики Royal Bernard Drome. Саймон Кларк 14 раз участвовал в Гранд-турах и лишь один из них не проехал до конца. В 2019 году финишировал в топ-10 на Милан-Сан-Ремо. В этом году дважды финишировал в топ-5 на этапах Джиро д’Италия.

Саймон Кларк: «Очень рад принять новый вызов в команде Qhubeka ASSOS. С одной стороны это почти возвращение домой, потому что мой отец родом из Южной Африки, я всегда очень интересовался и чувствовал связь с этой командой. Возможность внести вклад в потрясающую работу фонда Qhubeka Charity уникальна.

Южноафриканская часть моей семьи уже заставляет меня учиться правильному произношению. Придётся мне поработать!

2020 год был странным и трудным для всех, но кульминацией этого сезона для меня, без сомнения, стала победа на классике Royal Bernard Drome, проходившей в трудных условиях.

Предвкушаю начало работы, возможность своими навыками и умениями внести вклад в команду. Думаю, следующий год будет особенным для всех нас. Здесь уже сложилось сильное ядро гонщиков. Не сомневаюсь, что новые подписания сделают нас конкурентоспособными в любой гонке.

И, наконец, моя жена из региона, расположенного близко к тому, где базируется компания ASSOS, поэтому я знаком с некоторыми людьми, работающими в компании много лет. Они выпускают фантастический продукт».

Димитри Клайс усилит команду Qhubeka ASSOS на классиках. Последние четыре года выступал в велокоманде Cofidis, на его счету 5 побед, в этом году он финишировал 6-м на Туре Фландрии.

Димитри Клайс: «Для меня честь выступать в команде Qhubeka ASSOS. Сезон 2020 года был необычным для всех нас, но меня порадовало моё выступление на Туре Фландрии. Хочу так же продолжать выступать в следующем сезоне».

Швейцарский велогонщик, горняк Килиан Франкини, выступавший два последних сезона в велокоманде Groupama-FDJ, будет опорой команды в борьбе за генеральную классификацию на крупных гонках. В этом году Франкини финишировал в топ-5 на двух этапах Джиро д’Италия.

Килиан Франкини: «Очень рад начать 2021 год в новой команде Qhubeka ASSOS. Не могу дождаться, хочу узнать больше про благотворительный фонд. Думаю, это великолепно – распределять велосипеды, чтобы помогать людям. Также очень приятно, что спонсорами этой команды являются и два швейцарских бренда ASSOS и BMC. Я отлично их знаю, они исключительные, а так как я швейцарец, то очень рад вернуться к этим брендам. Обещаю сделать всё от меня зависящее, чтобы помочь команде достичь целей и добиться высоких результатов, выступать на максимуме своих возможностей в 2021 году».

Ларс Михаэльсен, главный спортивный директор велокоманды Qhubeka ASSOS: «Мы рады, что к нам придёт Саймон Кларк. Он опытный велогонщик, его сильная сторона – умение «читать» гонку. Считаем, что он станет важным командным игроком, а также, когда будет находиться на пике формы, поборется за высокие личные результаты.

Более того, Саймон начинал как трековый гонщик, что поможет в построении развозящего поезда, когда он будет помогать нашему спринтеру Джакомо Ниццоло.

У Килиана Франкини в нашей команде открывается шанс проявить мастерство горняка, а также стать сильным помощником нашему лидеру в борьбе за генеральную классификацию. Он даст нашей велокоманде Qhubeka ASSOS ещё одну карту на среднегорном рельефе и в высоких горах, что очень важно.

Димитри Клайс разделяет с нами страсть к стилю ведения гонок, которая мне так нравится. Он будет очень важным гонщиком на классиках. В этом году на Туре Фландрии он остался в финале в лидирующей группе. Мы с нетерпением ждём, как он привнесёт в нашу команду свой стиль ведения гонки и опыт, которым поделится с нашими гонщиками».