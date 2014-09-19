Велокоманда NTT продолжит выступать в 2021 году под названием Qhubeka Assos

Компания ASSOS с 2021 года - титульный спонсор велокоманды NTT

Дуглас Райдер (Douglas Ryder), основатель южноафриканской велокоманды NTT Pro Cycling, объявил о начале нового этапа развития команды, у которой появился титульный спонсор - швейцарская компания по производству одежды для велоспорта ASSOS. Велокоманда, которая ранее называлась MTN, Dimension Data for Qhubeka, NTT Pro Cycling, благодаря поддержке компании ASSOS будет выступать как велокоманда Qhubeka ASSOS.

В пресс-релизе команды говорится: «С момента основания мечтой Райдера было использование успеха и профиля команды на мировой арене велоспорта, чтобы продвигать цель – менять жизнь с помощью велосипедов вместе с благотворительным фондом Qhubeka Charity. Этот призыв к действию горячо поддержали наши гонщики, персонал команды, партнёры и болельщики по всему миру, наша команда собрала средства для приобретения более 30 000 велосипедов, которые фонд Qhubeka распределяет в Южной Африке».

Дуглас Райдер, глава команды: «Очень счастлив получить поддержку невероятных людей, включая швейцарскую компанию ASSOS, которая будет нашим титульным спонсором. Название команды Qhubeka ASSOS говорит именно о том, к чему мы стремились – идти к цели, продолжать выступать как команда высшего уровня.

За последние несколько недель было потрясающе увидеть массу комментариев от болельщиков, которые рассказывали, как команда связана с ними. Счастлив, что с помощью работы нашей команды и фонда Qhubeka мы можем продолжать дарить надежду и возможности.

Велосипеды остаются средством изменения жизней очень многих людей, даря им свободу перемещения, спорт, здоровье. Наша команда всегда стремилась не только к победам, а к большему, хотя мы любим побеждать.

Хочу выразить особую благодарность нашему персоналу. Те, кто связан со спортом, понимают, как трудна их работа. Их старание, забота, профессионализм воодушевляют меня каждый день. Мы настоящая семья».

Дерек Бушар – Холл (Derek Bouchard-Hall), исполнительный директор компании ASSOS: «Мы очень рады внести вклад в миссию, которая движет командой. Слоган фонда Qhubeka, что «велосипеды меняют жизни» не мог бы вдохновить нас больше. Наша компания всегда была и остаётся связана с профессиональным велоспортом. Мы очень тронуты, что можем поддержать спорт во время кризиса с COVID, сохранив важную велокоманду профессионального пелотона».

Рош Майер (Roche Maier), глава центра дизайна ASSOS, член совета директоров: «Нам нравится миссия, люди и вызов, который мы принимаем. Мы созданы для велоспорта и вносим вклад в поддержку и развитие велоспорта высшего уровня. Это именно то, что нужно делать, особенно в это нестабильное время.

Мы не просто спонсируем велокоманду, Qhubeka ASSOS станет маяком для рабочей группы компании ASSOS. Мы собираемся раздвинуть границы развития нашей продукции, проводить её испытания в предельных режимах на другом уровне. Благодарим Дугласа за эту возможность».