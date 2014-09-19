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Велокоманда NTT продолжит выступать в 2021 году под названием Qhubeka Assos

Компания ASSOS с 2021 года - титульный спонсор велокоманды NTT

 

 

  Дуглас Райдер (Douglas Ryder), основатель южноафриканской велокоманды NTT Pro Cycling, объявил о начале нового этапа развития команды, у которой появился титульный спонсор - швейцарская компания по производству одежды для велоспорта ASSOS. Велокоманда, которая ранее называлась MTN, Dimension Data for Qhubeka, NTT Pro Cycling, благодаря поддержке компании ASSOS будет выступать как велокоманда Qhubeka ASSOS.

 

Велокоманда NTT продолжит выступать в 2021 году под названием Qhubeka Assos

 

  В пресс-релизе команды говорится: «С момента основания мечтой Райдера было использование успеха и профиля команды на мировой арене велоспорта, чтобы продвигать цель – менять жизнь с помощью велосипедов вместе с благотворительным фондом Qhubeka Charity. Этот призыв к действию горячо поддержали наши гонщики, персонал команды, партнёры и болельщики по всему миру, наша команда собрала средства для приобретения более 30 000 велосипедов, которые фонд Qhubeka распределяет в Южной Африке».

 

  Дуглас Райдер, глава команды: «Очень счастлив получить поддержку невероятных людей, включая швейцарскую компанию ASSOS, которая будет нашим титульным спонсором. Название команды Qhubeka ASSOS говорит именно о том, к чему мы стремились – идти к цели, продолжать выступать как команда высшего уровня.

 

  За последние несколько недель было потрясающе увидеть массу комментариев от болельщиков, которые рассказывали, как команда связана с ними. Счастлив, что с помощью работы нашей команды и фонда Qhubeka мы можем продолжать дарить надежду и возможности.

 

  Велосипеды остаются средством изменения жизней очень многих людей, даря им свободу перемещения, спорт, здоровье. Наша команда всегда стремилась не только к победам, а к большему, хотя мы любим побеждать.

 

  Хочу выразить особую благодарность нашему персоналу. Те, кто связан со спортом, понимают, как трудна их работа. Их старание, забота, профессионализм воодушевляют меня каждый день. Мы настоящая семья».

 

  Дерек Бушар – Холл (Derek Bouchard-Hall), исполнительный директор компании ASSOS: «Мы очень рады внести вклад в миссию, которая движет командой. Слоган фонда Qhubeka, что «велосипеды меняют жизни» не мог бы вдохновить нас больше. Наша компания всегда была и остаётся связана с профессиональным велоспортом. Мы очень тронуты, что можем поддержать спорт во время кризиса с COVID, сохранив важную велокоманду профессионального пелотона».

 

  Рош Майер (Roche Maier), глава центра дизайна ASSOS, член совета директоров: «Нам нравится миссия, люди и вызов, который мы принимаем. Мы созданы для велоспорта и вносим вклад в поддержку и развитие велоспорта высшего уровня. Это именно то, что нужно делать, особенно в это нестабильное время.

 

  Мы не просто спонсируем велокоманду,  Qhubeka ASSOS станет маяком для рабочей группы компании ASSOS. Мы собираемся раздвинуть границы развития нашей продукции, проводить её испытания в предельных режимах на другом уровне. Благодарим Дугласа за эту возможность».

 

 

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Теги к статье: NTT Pro Cycling Qhubeka Assos

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  1. drevgen

    Вчера, 21:24 | Регистрация: 19.07.2016

    Ну вот наконец, что-то хорошее и оптимистичное.

  2. Имя: sasha

    sashaney

    Сегодня, 00:42 | Регистрация: 19.09.2014

    yahoo

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 01:07 | Регистрация: 24.12.2017

    Очень хорошо, интересно, сядут на их велики гума?

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Очень хорошо, интересно, сядут на их велики гума?
  • sashaney
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (3)
    sashaney-Фото

    yahoo

  • Astanaforever
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    В свое время вот так же почти ниоткуда взяли Ару или Ланду, того же Лопеса. Сейчас как раз время молодых да ранних - Погачар, Карапас... Не стоит из ухода Луценко делать трагедию. Если успешность команды СТРОИТСЯ на каком-то отдельном спортсмене - грош цена руководству. В конце-концов всегда может произойти форс-мажорное событие, которое выбивает любого гонщика. И что тогда, весь сезон насмарку ?  Вообще , сейчас время перемен, кризисов, "переправ". Выдержит его Астана, переживёт - значит в дальнейшем всё пойдет по восходящей. А сейчас - не до жиру...
    Вы правы наверное. Все приходят ниоткуда. будем надеяться на лучшее, может кто то выстрелит.
  • Адриен
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    Адриен-Фото

    В свое время вот так же почти ниоткуда взяли Ару или Ланду, того же Лопеса. Сейчас как раз время молодых да ранних - Погачар, Карапас... Не стоит из ухода Луценко делать трагедию. Если успешность команды СТРОИТСЯ на каком-то отдельном спортсмене - грош цена руководству. В конце-концов всегда может произойти форс-мажорное событие, которое выбивает любого гонщика. И что тогда, весь сезон насмарку ?  Вообще , сейчас время перемен, кризисов, "переправ". Выдержит его Астана, переживёт - значит в дальнейшем всё пойдет по восходящей. А сейчас - не до жиру...

  • Konstantin41
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    Konstantin41-Фото

    Да уж. Так себе гонщики конечно. А Власов-то остаётся? Ему лучше остаться. В Инеосе его ничего хорошего не ждёт, кроме денег, естественно

  • Astanaforever
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Лопес походу в Мувистар. Фульс с Луцом остаются. Если еще и они уйдут, то тогда можно закрывать этот проект. В этих условиях и уход Лопеса,.большая невосполнимая потеря в команде. неравнозначный трансфер.

    восемь гонцов пришли. Двое Бижигитов и Фоминых уходят. Лопес неподтвержено тоже. бюджет слабый, поэтому численность останется таким же. 28 гонцов были. Так кто еще пятеро уходят? походу Контрерас пртж земляк Лопеса, Еще один беспонтовый колумб Бохоркес. кто еще? А вот это пугает. неужели Луценко?у которого контракт по 20год?
  • drevgen
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (3)
    drevgen-Фото

    Ну вот наконец, что-то хорошее и оптимистичное.

  • старт-шоссе 82
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Не надо так жестко ,перспективные ребята есть ,будем смотреть. На всех есть статьи в вики зайдите почитайте.

    У меня два вопроса ,остаются ли Фульсанг и Луценко и куда уходит Лопес?

  • uran
    Рамунас Навардаускас завершил ... (7)
    uran-Фото
    Эктопические очаги водителя ритма не всегда есть возможность устранить с помощью РЧА. Тут как повезет. Это профессиональное заболевание атлетов с огромными нагрузками.
  • Student
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    Student-Фото

    Цитата: dyneema
    Цитата: Astanaforever
    Я в шоке. Просто один вопрос? Зачем нужен тогда был канадский спонсор, если привели чёрт знает кого? Финиш.
    Какой спонсор, такие и приведёныши. Времена, когда Санчес возил Лопеса, прошли. Слишком много бабла вложили телефонисты, а толку ноль, никакой ГТ и близко не взяли...

    Не кто точно не знает всей поднаготной, может пообещали со-название, чтобы спонсор вообще не уходил... было и так ясно, что бюджет от появления второго спонсора больше не станет, лишь бы не сильно меньше.

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
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