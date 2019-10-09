Юри Холлман и Маттео Йоргенсон начнут профессиональную карьеру в команде Movistar

Юри Холлман и Маттео Йоргенсон – новые велогонщики команды Movistar

20-летний немецкий велогонщик Юри Холлман (Juri Hollmann) и его ровесник, американский велогонщик Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson) начнут профессиональную карьеру в команде Movistar. Команда подписала с ними двухлетние контракты на 2020 – 2021 год.

Юри Холлман выступал за немецкую континентальную команду outfit Heizomat Rad-Net, а с августа стал стажёром команды Katusha-Alpecin. Он является бронзовым призёром Германии в индивидуальной гонке среди андеров. В пресс-релизе команды Movistar говорится, что Юри Холлман усилит состав на равнине.

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Юри Холлман: «Я очень рад, что буду выступать в команде Movistar следующие два года. Моя детская мечта сбылась! Я мотивирован выступать на высоком уровне в команде, которую всегда уважал. Большое спасибо команде Heizomat Rad-Net, которая поддерживала меня последние два года, а также команде Katusha-Alpecin, давшую мне возможность в качестве стажёра проехать сложные гонки».

Маттео Йоргенсон выступал в любительской команде AG2R Chambéry, а с августа он – стажёр команды AG2R La Mondiale. В этом году на Туре де л’Авенир Йоргенсон выиграл очковую классификацию, на двух этапах вошёл в тройку лучших. Он также занял 4-е место в гонках Ronde de l'Isard.

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Маттео Йоргенсон: «Для меня большая честь получить шанс выступать в такой успешной команде как Movistar. Этот сезон многое поменял в моей жизни. Я переехал жить в Европу, чувствую, что готов сделать новый прыжок. Я очень благодарен Chambéry Cyclisme Formation и команде AG2R за то, что поверили в меня, дали платформу для достижения успехов в этом году.

В календаре команды Movistar много испанских гонок категории 1 и H.C, где команда даст мне возможность продолжать развивать мои способности, сделать переход в команду Мирового тура более гладким. С нетерпением жду, когда начну профессиональную карьеру. Не мог бы найти лучшей команды для этого шага».