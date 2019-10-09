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Юри Холлман и Маттео Йоргенсон начнут профессиональную карьеру в команде Movistar

Юри Холлман и Маттео Йоргенсон – новые велогонщики команды Movistar

 

 

  20-летний немецкий велогонщик Юри Холлман (Juri Hollmann) и его ровесник, американский велогонщик Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson) начнут профессиональную карьеру в команде Movistar. Команда подписала с ними двухлетние контракты на 2020 – 2021 год.

 

 

  Юри Холлман выступал за немецкую континентальную команду outfit Heizomat Rad-Net, а с августа стал стажёром команды Katusha-Alpecin. Он является бронзовым призёром Германии в индивидуальной гонке среди андеров. В пресс-релизе команды Movistar говорится, что Юри Холлман усилит состав на равнине.

 

Юри Холлман и Маттео Йоргенсон начнут профессиональную карьеру в команде Movistar

 

Photo (c) BDR

 

  Юри Холлман: «Я очень рад, что буду выступать в команде Movistar следующие два года. Моя детская мечта сбылась! Я мотивирован выступать на высоком уровне в команде, которую всегда уважал. Большое спасибо команде Heizomat Rad-Net, которая поддерживала меня последние два года, а также команде Katusha-Alpecin, давшую мне возможность в качестве стажёра проехать сложные гонки».

 

  Маттео Йоргенсон выступал в любительской команде AG2R Chambéry, а с августа он – стажёр команды AG2R La Mondiale. В этом году на Туре де л’Авенир Йоргенсон выиграл очковую классификацию, на двух этапах вошёл в тройку лучших. Он также занял 4-е место в гонках Ronde de l'Isard.

 

Юри Холлман и Маттео Йоргенсон начнут профессиональную карьеру в команде Movistar

 Photo (c) TDAV

 

   Маттео Йоргенсон: «Для меня большая честь получить шанс выступать в такой успешной команде как Movistar. Этот сезон многое поменял в моей жизни. Я переехал жить в Европу, чувствую,  что готов сделать новый прыжок. Я очень благодарен Chambéry Cyclisme Formation и команде AG2R за то, что поверили в меня, дали платформу для достижения успехов в этом году.

 

  В календаре команды Movistar много испанских гонок категории 1 и H.C, где команда даст мне возможность продолжать развивать мои способности, сделать переход в команду Мирового тура более гладким. С нетерпением жду, когда начну профессиональную карьеру. Не мог бы найти лучшей команды для этого шага».

 

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Теги к статье: Юри Холлман Маттео Йоргенсон Juri Hollmann Matteo Jorgenson Movistar

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Комментарии

  • Arciv
    Команды Arkéa-Samsic и Co ... (1)
    Arciv-Фото
    Количество гонщиков сократили до 8,а команды увеличивают.
  • s75
    Род Эллингворт: «Хочу, чтобы к ... (8)
    s75-Фото

    И было комфортно работать со всей командой, Франом Милларом, Тимом Керрисоном, Карстеном Джеппесеном…


    Фран Миллар - она punish .

  • Гонщик
    Том Дюмулин: «Надеюсь, с ноябр ... (8)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Sezar
    Возможно, Том "перегорел" от ожиданий. Пришлось их сбросить, перейдя в другую команду..
    Если "перегорел" , то никакие переходы тут не помогут , организм просто скажет неееет , а в случае возврашении формы , хотелось бы увидеть дуэль Фурминатора , Димули и Роглы , где Рогла скорее всего победит , хотя эпический победный пятый Тур Фурминатора , был бы более логичен .

  • Rokka
    Род Эллингворт: «Хочу, чтобы к ... (8)
    Rokka-Фото
    Пришёл инеос, начали побеждать не британцы? Ну и про сотрудничество Макларена и Мериды будет посмотреть, как они собираются улучшать результаты на велосипеде, от которого отказался чемпион мира
  • s75
    Джанни Москон: "После Тур де ... (14)
    s75-Фото
    Сорри, у Кнавена, похоже, другие планы - новая женская команда У23 за которую будет гоняться и его дочка.
  • rude_rider
    Род Эллингворт: «Хочу, чтобы к ... (8)
    rude_rider-Фото
    Все ок у Инеос..тур как был их так и остался. Остальным лишь джира да вуелта
  • Адриен
    Род Эллингворт: «Хочу, чтобы к ... (8)
    Адриен-Фото

    Набор великолепных генеральщиков - вот неубиваемый козырь Ineos. И перемены не всегда бывают к худшему. Так что посмотрим - может быть "другое направление" и будет самым правильным.

  • SportSpirit
    Род Эллингворт: «Хочу, чтобы к ... (8)
    SportSpirit-Фото

    "В команде Sky/Ineos всё было прекрасно... Sky с приходом Ineos идёт совсем в другом направлении." - с разницей в пару абзацев.

     

    Так что нытье Москона, намекающее на очевидные ошибки тренерского состава в подготовке, еще цветочки. 

     

    Вообще, смена спонсора/названия как водораздел, как будто прорвало плотину и все копившиеся проблемы волнами хлынули на команду. 

     

    Сможет ли в новых условиях Ineos сохранить свое доминирование на TDF перед кетоновой Jumbo-Visma? - одна из интриг следующего сезона. 

     

     

  • Roscomsport
    Мадс Педерсен – чемпион мира-2 ... (17)
    Roscomsport-Фото

    Варшава 1959 тяжёлый вес. Чемпион мира Власов Юрий Петрович
    Корреспондент - Вы самый сильный человек в мире
    Власов - нет, я просто чемпион мира по штанге.

    В велоспорте кубок мира не реален, иначе пришлоcь бы учреждать отдельные кубки среди классиков, многодневщиков etc...

  • Hammill
    Максим Монфор – новый спортивн ... (4)
    Hammill-Фото

    Из подобных трудяг обычно и выходят хорошие менеджеры и спортдиры. В любом случае, хуже Азеведу вряд ли будет.

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3202
4 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2717
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8 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2432
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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