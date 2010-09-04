Лукаш Висньовски, Шон Беннетт и Карел Вацек переходят в велокоманду Qhubeka ASSOS

Лукаш Висньовски, Шон Беннетт и Карел Вацек подписали контракты с велокомандой Qhubeka ASSOS

Южноафриканская велокоманда Qhubeka ASSOS объявила о подписании контрактов с 28-летним польским велогонщиком Лукашом Висньовски (Łukasz Wiśniowski), 24-летним американским велогонщиком Шоном Беннеттом (Sean Bennett) и 20-летним чешским велогонщиком Карелом Вацеком (Karel Vacek).

Также велокоманда Qhubeka-ASSOS продлила контракты с 25-летним южноафриканским велогонщиком Николасом Дламини (Nicholas Dlamini) и 29-летним испанским велогонщиком Карлосом Барберо (Carlos Barbero).

Лукаш Висньовски последние два сезона выступал в велокоманде CCC. В 2018 году занял второе место на классике Omloop Het Nieuwsblad, дважды финишировал в топ-10 на Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Лукаш Висньовски будет ключевым помощником команды, войдёт в развозящий поезд Джакомо Ниццоло.

Photo © NTT Pro Cycling

Лукаш Висньовски: «Невероятно, что в 2021 году стану гонщиком команды Qhubeka ASSOS, не могу дождаться знакомства со всеми членами команды. 2020 год был очень трудным для всех, но я убеждён, что следующий станет намного лучше. Я смогу помогать товарищам по команде добиваться высоких результатов на протяжении всего сезона – от весенних классик до Гранд-туров. Сейчас у меня тот период карьеры, когда я всё ещё могу развиваться как гонщик, а команда даст мне для этого идеальные условия».

Калифорниец Шон Беннетт переходит в южноафриканскую велокоманду после двух лет работы в команде EF Pro Cycling. В прошлом году он занимал места в десятке сильнейших на этапах Джиро д’Италия, в этом году вошёл в топ-10 на классике Royal Drome Classic, где победу одержал его товарищ по команде Саймон Кларк. Беннетт входит в ключевую фазу своей карьеры и хотел бы проявить себя на Амстел Голд Рэйс.

Photo © NTT Pro Cycling

Шон Беннетт: «Очень рад присоединиться к команде, стать частью проекта, который охватывает не только велогонки. Не могу дождаться, когда больше узнаю о благотворительном проекте Qhubeka Charity, увижу, какое большое влияние он оказывает на жизни людей. После нескольких великолепных лет я с воодушевлением смотрю в будущее, думаю, что мои лучшие годы на велосипеде ещё впереди».

Карел Вацек, уроженец Праги, помимо велоспорта занимался лыжным спортом (кросс-кантри). Команда Qhubeka-ASSOS рассматривает молодого чешского велогонщика как будущего претендента на борьбу за генеральную классификацию на крупных велогонках.

Photo © NTT Pro Cycling

Карел Вацек: «В 15 лет я переехал в Италию с целью в будущем стать профессиональным велосипедистом. Горжусь, что закончил там школу, несмотря на то, что когда приехал, не мог ни слова сказать по-итальянски. Один год я провёл в команде Hagens Berman Axeon, а затем вернулся к своим корням в Италии, в команду Colpack Ballan.

Очень счастлив, что теперь стану велогонщиком команды Qhubeka ASSOS. Потрясающе стать частью такой команды и такой организации как Qhubeka, проекта, который оказывает людям огромную поддержку и даёт им возможности. Этот проект очень важен, горжусь, что буду его частью.

Теперь с нетерпением жду выхода к своей лучшей форме для следующего сезона, и, конечно, моя самая большая мечта – проехать Тур де Франс или один из Гранд-туров, в будущем поставить целью высокий результат в генеральной классификации. Это цель моей карьеры. Но прежде всего я рад и благодарен, что смог стать частью этой великолепной команды. Надеюсь, что смогу порадовать команду и дам повод гордиться моим выступлением».

Ларс Михаэльсен, главный спортивный директор: «Лукаш Висньовски за шесть лет выступления в командах Мирового тура приобрёл огромный опыт. Первые два года он выступал в команде Quick Step, затем два года в команде Sky, а недавно – в CCC. Он знает, как выступать на брусчатых классиках, но также сможет помогать нашему лидеру и в спринтах, что очень важно. Его результат на Омлооп в 2018 году, где он в каком-то смысле стал победителем после Михаэля Вальгрена (прим. VeloLIVE – Висньовски выиграл спринт из группы), продемонстрировали его способности бороться наравне с лучшими классиками мира.

У Шона Беннетта другой опыт, он выступал в команде Акселя Меркса Hagens Berman Axeon, занял 2-е место на тяжёлом этапе Тура Калифорнии. Его переход в профессионалы с командой EF также дал хорошие результаты и отличное выступление. На Джиро он несколько раз финишировал в топ-10 среди лучших спринтеров. Мы не считаем его чистым спринтером, он скорее полуклассик, способен помогать на подъёмах, а также атаковать.

Он финишировал 8-м на Drome classic, где выиграл Саймон Кларк, проявив упорство. Он сможет помогать и на Гранд-турах, и на Арденнских классиках. Он живёт в Жироне, станет частью группы наших гонщиков, которые живут в этой области.

Карел Вацек – очень интересный молодой велогонщик. Ещё предстоит увидеть его сильные стороны. Он считает себя хорошим горняком и сильным раздельщиком, но на этом уровне мы точно ещё не знаем его способностей. Однако он талантливый нео-про, мы будем развивать его способности.

Мы разговаривали с теми, кто считает, что у Карела большой потенциал. Поэтому прежде, чем ставить перед ним большие цели, поработаем с ним, чтобы раскрыть его настоящие возможности».