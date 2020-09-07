Майкл Мэттьюс подписал двухлетний контракт с командой Mitchelton-Scott

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- Дата:
- Сегодня, 15:17
Майкл Мэтттьюс возвращается в австралийскую команду Mitchelton-Scott
Майкл Мэттьюс возвращается в команду Mitchelton-Scott после четырёх сезонов работы в команде Sunweb. 29-летний австралийский велогонщик подписал двухлетний контракт с командой, в которой выступал с 2013 по 2016 год. На счету Майкла Мэттьюса 37 побед, в том числе победы на этапах всех трёх Гранд-туров, этапы на гонках Мирового тура Париж-Ницца, Тур Страны Басков, а также классики Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля. Дважды Майкл Мэттьюс поднимался на подиум Милан-Сан-Ремо, в том числе в этом году.
Майкл Мэттьюс: «Почувствовал, что сейчас просто настал момент. Как спринтер, как гонщик, чувствуешь такие моменты, когда надо полагаться на интуицию. Появилась возможность вернуться, её нельзя упускать. На данном этапе моей карьеры чувствую, что это верное решение. Команда приняла меня назад с распростёртыми объятиями, это особенный момент.
Я счастлив вернуться, с командой GreenEDGE у меня связаны потрясающие воспоминания. Джерри Райан поддерживал меня, когда я выступал в юниорах, в андерах, помог стать профессионалом. Так что я чувствую, словно возвращаюсь домой.
Хочу лично показывать результаты, но в то же время быть частью команды, у которой есть цели в генеральной классификации. У нас есть Саймон Йейтс, который может побеждать н Гранд-турах. Мне бы хотелось внести вклад. В команде есть и молодые гонщики, хочу помогать им прогрессировать.
Мне бы не хотелось выделять какую-то конкретную гонку или результат, которые сделают успешными следующие два года. Но мне хочется прогрессировать в спортивном плане, а также как товарищ по команде, и получать удовольствие от гонок».
Джерри Райан, владелец команды Mitchelton-Scott: «Я следил за Майклом с тех пор, как он был подающим надежды юниором, а сейчас он гонщик мирового класса. Для меня невероятное удовольствие быть свидетелем его эволюции как в спортивном плане так и вне велосипеда.
Майкл – необычный гонщик, благодаря чему подарил нам одни из самых зрелищных побед на крупнейших гонках, включая Тур де Франс. Мы очень счастливы, что он возвращается домой».
Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Mitchelton-SCOTT: «С большим удовольствием приветствуем Майкла в команде. Прежде всего, огромное спасибо Джерри за то, что сделал возможным это соглашение.
Приход Майкла помог нам вернуться в исходную точку в составе команды, над формированием которого мы с Дэрачем Маккуэйдом и Мэттью Уайтом и техническим персоналом тщательно работали последние несколько месяцев.
Майкл – гонщик, который привносит в гонку много восторга, его характер исключительно вписывается в нашу командную культуру.
Мы уверены, что австралийские болельщики и болельщики по всему миру как и мы рады возвращению Майкла».
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