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Майкл Мэттьюс подписал двухлетний контракт с командой Mitchelton-Scott

Майкл Мэтттьюс возвращается в австралийскую команду Mitchelton-Scott

 

 

  Майкл Мэттьюс возвращается в команду Mitchelton-Scott после четырёх сезонов работы в команде Sunweb. 29-летний австралийский велогонщик подписал двухлетний контракт с командой, в которой выступал с 2013 по 2016 год. На счету Майкла Мэттьюса 37 побед, в том числе победы на этапах всех трёх Гранд-туров, этапы на гонках Мирового тура Париж-Ницца, Тур Страны Басков, а также классики Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля. Дважды Майкл Мэттьюс поднимался на подиум Милан-Сан-Ремо, в том числе в этом году.

 

 

Майкл Мэттьюс подписал двухлетний контракт с командой Mitchelton-Scott

 

  Майкл Мэттьюс: «Почувствовал, что сейчас просто настал момент. Как спринтер, как гонщик, чувствуешь такие моменты, когда надо полагаться на интуицию. Появилась возможность вернуться, её нельзя упускать. На данном этапе моей карьеры чувствую, что это верное решение. Команда приняла меня назад с распростёртыми объятиями, это особенный момент.

 

  Я счастлив вернуться, с командой GreenEDGE у меня связаны потрясающие воспоминания. Джерри Райан поддерживал меня, когда я выступал в юниорах, в андерах, помог стать профессионалом. Так что я чувствую, словно возвращаюсь домой.

 

  Хочу лично показывать результаты, но в то же время быть частью команды, у которой есть цели в генеральной классификации. У нас есть Саймон Йейтс, который может побеждать н Гранд-турах. Мне бы хотелось внести вклад. В команде есть и молодые гонщики, хочу помогать им прогрессировать.

 

  Мне бы не хотелось выделять какую-то конкретную гонку или результат, которые сделают успешными следующие два года. Но мне хочется прогрессировать в спортивном плане, а также как товарищ по команде, и получать удовольствие от гонок».

 

  Джерри Райан, владелец команды Mitchelton-Scott: «Я следил за Майклом с тех пор, как он был подающим надежды юниором, а сейчас он гонщик мирового класса. Для меня невероятное удовольствие быть  свидетелем его эволюции как в спортивном плане так и вне велосипеда.

 

  Майкл – необычный гонщик, благодаря чему подарил нам одни из самых зрелищных побед на крупнейших гонках, включая Тур де Франс. Мы очень счастливы, что он возвращается домой».

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Mitchelton-SCOTT: «С большим удовольствием приветствуем Майкла в команде. Прежде всего, огромное спасибо Джерри за то, что сделал возможным это соглашение.

 

  Приход Майкла помог нам вернуться в исходную точку в составе команды, над формированием которого мы с Дэрачем Маккуэйдом и Мэттью Уайтом и техническим персоналом тщательно работали последние несколько месяцев.

 

Майкл – гонщик, который привносит в гонку много восторга,  его характер исключительно вписывается в нашу командную культуру.

Мы уверены, что австралийские болельщики и болельщики по всему миру как и мы рады возвращению Майкла».

  

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Sunweb Mitchelton-SCOTT

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Комментарии

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: motte
    Франция, Ницца, лазурный берег, ликуют...маечка на французе..да на каком ещё!!!!
    Это реально дорогой подарок от ЖуЖу!

     

    Солидаризируюсь с вами!)

    Франция - как спасительница велоспорта в трудные времена - достойна этого подарка! И ЖуЖу обрадовал нацию сразу, как только смог. 

  • Joe
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    Joe-Фото

    Самое время Ильнуру в отрыв ехать

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (29)
    Gottliche_Recht-Фото

    Цитата: Rokka
    Цитата: Karaed
    Цитата: Rokka
    Очередная победа колесника. Как брыкался, когда Хирши у него на колесе был, аж смешно стало.
    Вы в своем уме? Это Алафилипп-то колесник? Хирши всю гору за ним просидел, и должен был выиграть? Какой бред не напишут.
    Если вы смотрите велоспорт только последние 20км то это не значит что все так смотрят. Большинство своих побед в прошлом сезоне Алафилипп одержал либо с колеса Фульсанга, Ван дер Пула либо других, кто работал. До этого таким же путём ездили за Саганом, на что он однажды просто перестал работать и вся «волчья стая» просто взвыла о том что Саган сам не выиграл и им не дал. Так что у меня обратный вопрос, вы в своём уже? Или бред это ваша стихия?

    Цитата: Gottliche_Recht
    Цитата: Rokka
    Очередная победа колесника. Как брыкался, когда Хирши у него на колесе был, аж смешно стало.

     
    Смотрел развязку в записи, уже зная ваш комментарий. Ничего из ваших слов не увидел у Алафилиппа.
    Смотрите внимательнее еще раз. Как только Хирши догнал француза, тот сразу начал мотать велосипед из стороны в сторону, злобно оглядывать на молодого парня и успокоился только когда приехал Ейтс.


    В этой развязке не было и намека на колесничество.

  • explosiveua
    Жулиан Алафилипп в жёлтой майк ... (2)
    explosiveua-Фото

    Жулик хорош)

  • levonardo
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    levonardo-Фото
    Цитата: salomon
    Цитата: Roscomsport
    Победитель из отрыва/групповой финиш - 50/50 
    Победитель из отрыва/групповой финиш - 90/10 % .По такой пересеченке как сегодня у спринтеров почти нет шансов ! Тем более, что нет в пелотоне команды под спринтера , которая в состоянии самостоятельно догнать отрыв !

    Цитата: salomon
    Цитата: Roscomsport
    Победитель из отрыва/групповой финиш - 50/50 
    Победитель из отрыва/групповой финиш - 90/10 % .По такой пересеченке как сегодня у спринтеров почти нет шансов ! Тем более, что нет в пелотоне команды под спринтера , которая в состоянии самостоятельно догнать отрыв !
    Только Lotto Soudal была в состоянии это сделать, но... Их полностью выключили сходы двух ключевых гонцов - Жильбера и Дегенкольба. А без них Юэну придется практически в одиночку искать счастья ! Да и в Cofidis у Viviani дела не лучше - там просто нету сильных моторов... Про остальных спринтеров ваще не говорю - в их командах все заточены под генералов !!!
    Квикстеп может поработает, все таки и майка у них, и Беннет)
  • motte
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    motte-Фото

    Франция, Ницца, лазурный берег, ликуют...маечка на французе..да на каком ещё!!!!

    Это реально дорогой подарок от ЖуЖу!

  • salomon
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    salomon-Фото
    Цитата: Roscomsport
    Победитель из отрыва/групповой финиш - 50/50 
    Победитель из отрыва/групповой финиш - 90/10 % . По такой пересеченке как сегодня у спринтеров почти нет шансов ! Тем более, что нет в пелотоне команды под спринтера , которая в состоянии самостоятельно догнать отрыв !

    Цитата: salomon
    Цитата: Roscomsport
    Победитель из отрыва/групповой финиш - 50/50 
    Победитель из отрыва/групповой финиш - 90/10 % .По такой пересеченке как сегодня у спринтеров почти нет шансов ! Тем более, что нет в пелотоне команды под спринтера , которая в состоянии самостоятельно догнать отрыв !
    Только Lotto Soudal была в состоянии это сделать, но... Их полностью выключили сходы двух ключевых гонцов - Жильбера и Дегенкольба. А без них Юэну придется практически в одиночку искать счастья ! Да и в Cofidis у Viviani дела не лучше - там просто нету сильных моторов... Про остальных спринтеров ваще не говорю - в их командах все заточены под генералов !!!
  • Evergreen
    Майкл Мэттьюс уходит из велоко ... (2)
    Evergreen-Фото
    От Санвеба начинает гнильцой попахивать. Просто так до окончания контрактов гонцы бежать из хорошей команды не будут
  • Starch27
    Жулиан Алафилипп в жёлтой майк ... (2)
    Starch27-Фото

    В прошлом году он говорил тоже самое про желтую майку )

  • sixpack
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (9)
    sixpack-Фото

    Многое решится уже при формировании отрыва - кто уедет. Но спринт вероятнее: от Коль де Лек до финиша больше 70 км, ветер северный, встречно-боковой. Объединенными усилиями спринтерских команд должны догнать.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
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