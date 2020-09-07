Майкл Мэттьюс подписал двухлетний контракт с командой Mitchelton-Scott

SportSpirit

Тур де Франс-2020, превью этап ... (9) Цитата: motte Франция, Ницца, лазурный берег, ликуют...маечка на французе..да на каком ещё!!!!

Это реально дорогой подарок от ЖуЖу!

Солидаризируюсь с вами!) Франция - как спасительница велоспорта в трудные времена - достойна этого подарка! И ЖуЖу обрадовал нацию сразу, как только смог.

Joe

Тур де Франс-2020, превью этап ... (9) Самое время Ильнуру в отрыв ехать

Gottliche_Recht

Тур де Франс-2020. Результаты ... (29) Цитата: Rokka Цитата: Karaed Цитата: Rokka Очередная победа колесника. Как брыкался, когда Хирши у него на колесе был, аж смешно стало. Вы в своем уме? Это Алафилипп-то колесник? Хирши всю гору за ним просидел, и должен был выиграть? Какой бред не напишут. Вы в своем уме? Это Алафилипп-то колесник? Хирши всю гору за ним просидел, и должен был выиграть? Какой бред не напишут.



Цитата: Gottliche_Recht Цитата: Rokka Очередная победа колесника. Как брыкался, когда Хирши у него на колесе был, аж смешно стало.



Смотрел развязку в записи, уже зная ваш комментарий. Ничего из ваших слов не увидел у Алафилиппа.

Смотрел развязку в записи, уже зная ваш комментарий. Ничего из ваших слов не увидел у Алафилиппа. Если вы смотрите велоспорт только последние 20км то это не значит что все так смотрят. Большинство своих побед в прошлом сезоне Алафилипп одержал либо с колеса Фульсанга, Ван дер Пула либо других, кто работал. До этого таким же путём ездили за Саганом, на что он однажды просто перестал работать и вся «волчья стая» просто взвыла о том что Саган сам не выиграл и им не дал. Так что у меня обратный вопрос, вы в своём уже? Или бред это ваша стихия?Смотрите внимательнее еще раз. Как только Хирши догнал француза, тот сразу начал мотать велосипед из стороны в сторону, злобно оглядывать на молодого парня и успокоился только когда приехал Ейтс.



В этой развязке не было и намека на колесничество. В этой развязке не было и намека на колесничество.

explosiveua

Жулиан Алафилипп в жёлтой майк ... (2) Жулик хорош)

levonardo

Тур де Франс-2020, превью этап ... (9) Цитата: salomon Цитата: Roscomsport Победитель из отрыва/групповой финиш - 50/50

Победитель из отрыва/групповой финиш - 90/10 % .По такой пересеченке как сегодня у спринтеров почти нет шансов ! Тем более, что нет в пелотоне команды под спринтера , которая в состоянии самостоятельно догнать отрыв !



Цитата: salomon Цитата: Roscomsport Победитель из отрыва/групповой финиш - 50/50

Победитель из отрыва/групповой финиш - 90/10 % .По такой пересеченке как сегодня у спринтеров почти нет шансов ! Тем более, что нет в пелотоне команды под спринтера , которая в состоянии самостоятельно догнать отрыв ! Победитель из отрыва/групповой финиш - 90/10 % .По такой пересеченке как сегодня у спринтеров почти нет шансов ! Тем более, что нет в пелотоне команды под спринтера , которая в состоянии самостоятельно догнать отрыв ! Победитель из отрыва/групповой финиш - 90/10 % .По такой пересеченке как сегодня у спринтеров почти нет шансов ! Тем более, что нет в пелотоне команды под спринтера , которая в состоянии самостоятельно догнать отрыв !Только Lotto Soudal была в состоянии это сделать, но... Их полностью выключили сходы двух ключевых гонцов - Жильбера и Дегенкольба. А без них Юэну придется практически в одиночку искать счастья ! Да и в Cofidis у Viviani дела не лучше - там просто нету сильных моторов... Про остальных спринтеров ваще не говорю - в их командах все заточены под генералов !!! Квикстеп может поработает, все таки и майка у них, и Беннет)

motte

Тур де Франс-2020, превью этап ... (9) Франция, Ницца, лазурный берег, ликуют...маечка на французе..да на каком ещё!!!! Это реально дорогой подарок от ЖуЖу!

salomon

Тур де Франс-2020, превью этап ... (9) Цитата: Roscomsport Победитель из отрыва/групповой финиш - 50/50

Победитель из отрыва/групповой финиш - 90/10 % . По такой пересеченке как сегодня у спринтеров почти нет шансов ! Тем более, что нет в пелотоне команды под спринтера , которая в состоянии самостоятельно догнать отрыв !



Цитата: salomon Цитата: Roscomsport Победитель из отрыва/групповой финиш - 50/50

Победитель из отрыва/групповой финиш - 90/10 % .По такой пересеченке как сегодня у спринтеров почти нет шансов ! Тем более, что нет в пелотоне команды под спринтера , которая в состоянии самостоятельно догнать отрыв ! Победитель из отрыва/групповой финиш - 90/10 % .По такой пересеченке как сегодня у спринтеров почти нет шансов ! Тем более, что нет в пелотоне команды под спринтера , которая в состоянии самостоятельно догнать отрыв ! Победитель из отрыва/групповой финиш - 90/10 % . По такой пересеченке как сегодня у спринтеров почти нет шансов ! Тем более, что нет в пелотоне команды под спринтера , которая в состоянии самостоятельно догнать отрыв !Только Lotto Soudal была в состоянии это сделать, но... Их полностью выключили сходы двух ключевых гонцов - Жильбера и Дегенкольба. А без них Юэну придется практически в одиночку искать счастья ! Да и в Cofidis у Viviani дела не лучше - там просто нету сильных моторов... Про остальных спринтеров ваще не говорю - в их командах все заточены под генералов !!!

Evergreen

Майкл Мэттьюс уходит из велоко ... (2) От Санвеба начинает гнильцой попахивать. Просто так до окончания контрактов гонцы бежать из хорошей команды не будут

Starch27

Жулиан Алафилипп в жёлтой майк ... (2) В прошлом году он говорил тоже самое про желтую майку )

sixpack

Тур де Франс-2020, превью этап ... (9) Многое решится уже при формировании отрыва - кто уедет. Но спринт вероятнее: от Коль де Лек до финиша больше 70 км, ветер северный, встречно-боковой. Объединенными усилиями спринтерских команд должны догнать.