Команда Sunweb завершила формирование состава на 2018 год

- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 17:52
Сформирован состав велокоманды Sunweb на 2018 год
Немецкая велокоманда Мирового тура Sunweb завершила формирование состава на 2018 год.
В следующем сезоне в Sunweb будут выступать 5 новых гонщиков: 24-летний голландец Мартейн Тюсвелд (Martijn Tusveld), который пришёл из проконтинентальной команды Roompot - Nederlandse Loterij,
26-летний бельгиец Эдвард Тёнс (Edward Theuns), перешедший из команды Trek-Segafredo,
24-летний бельгиец Луис Верваке (Louis Vervaeke), который пришёл в Sunweb из Lotto Soudal,
а также австралийцы, 21-летний Джей Хиндли (Jai Hindley) и 20-летний Майкл Сторер (Michel Storer).
В конце сезона 2017 года из команды Sunweb ушли 6 гонщиков: 25-летний француз Варран Баргий (Warren Barguil) и 24-летний норвежец Синдре Скёстад Лунке (Sindre Skjøstad Lunke), перешедшие в проконтинентальную команду Fortuneo – Oscaro;
28-летний голландец Рамон Синкельдам (Ramon Sinkeldam) и 27-летний австриец Георг Прайдлер (Georg Preidler), подписавшие контракт с командой FDJ;
33-летний бельгиец Берт де Бакер (Bert de Backer), который перешёл в проконтинентальную команду Vital Concept и 26-летний бельгиец Зико Вайтенс (Zico Waeytens), перешедший в проконтинентальную команду Vérandas Willems-Crelan.
В этом году гонщики команды Sunweb на данный момент одержали 19 побед, пять из них принадлежат Тому Дюмулину, который стал победителем Джиро д’Италия-2017. На Тур де Франс-2017 гонщики команды Sunweb выиграли 4 этапа – две победы принадлежат Варрану Баргию, две – Майклу Мэттьюсу.
Команда Sunweb стала чемпионом мира в командной гонке на время.
Руди Кемна, главный тренер команды Sunweb: «Мы рады объявить, что завершили формирование состава на 2018 год, и уже с нетерпением ждём следующего сезона. С новыми подписаниями команда может сделать ещё один шаг вперёд в росте, мы заложили основу на будущее, подписав несколько талантливых гонщиков. Развитие талантов является одной из главных составляющих в нашем подходе к элитному спорту. Этой зимой главной целью будет составление продуманного плана на несколько лет для каждого из гонщиков. Мы предложим им научную поддержку, помощь тренеров и экспертов, чтобы через тренировки, питание, показатели физических данных гонщиков и оборудование оптимизировать составляющие для успешного выступления. После одного из самых успешных на данный момент сезонов нашей команды мы продолжим двигаться в том же направлении».
Состав команды Sunweb на 2018 год:
Сёрен Краг Андерсен / Søren Kragh Andersen, (Дания)
Никиас Арндт / Nikias Arndt, (Германия)
Фил Баухаус / Phil Bauhaus, (Германия)
Рой Кюрверс / Roy Curvers, (Голландия)
Том Дюмулин / Tom Dumoulin, (Голландия)
Йоханес Фролингер / Johannes Frohlinger, (Германия)
Симон Гешке / Simon Geschke, (Германия)
Чед Хага / Chad Haga, (США)
Крис Хэмильтон / Chris Hamilton, (Австралия)
Леннард Хофстед / Lennard Hofstede, (Голландия)
Леннард Кемна / Lennard Kämna, (Германия)
Вилко Келдерман / Wilco Kelderman, (Голландия)
Майкл Мэттьюс / Michael Matthews, (Австралия)
Сам Оомен / Sam Oomen, (Голландия)
Том Стамсниидер / Tom Stamsnijder, (Голландия)
Лоуренс тен Дам / Laurens Ten Dam, (Голландия)
Мике Тёниссен / Mike Teunissen, (Голландия)
Альберт Тиммер / Albert Timmer, (Голландия)
Макс Валшайд / Maximilian Walscheid, (Германия)
Мартейн Тюсвелд /Martijn Tusveld, (Нидерланды)
Эдвард Тёнс /Edward Theuns, (Бельгия)
Луис Верваке /Louis Vervaeke, (Бельгия)
Джей Хиндли /Jai Hindley, (Австралия)
Майкл Сторер /Michel Storer, (Австралия)
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