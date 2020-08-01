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Составы велокоманды Sunweb на Тур де Франс и Джиро д’Италия-2020

Спортивный директор велокоманды Sunweb: «Самое главное, чтобы гонщики себя проявили»

 

 

 

  Велокоманда Sunweb после ухода Тома Дюмулина поедет Тур де Франс-2020 без прицела на борьбу за общий зачёт. Главной задачей Sunweb на оставшуюся часть сезона, по словам спортивного директора Мэтта Уинстона (Matt Winston) является заметность команды, упор на атаки и борьбу за победы на этапах.

 

Состав велокоманды Sunweb на Тур де Франс-2020

 

 

  На Тур де Франс-2020 стартуют Тиш Беноот  (Tiesj Benoot), Николас Роч  (Nicolas Roche), Сееса Бол (Cees Bol), Сёрен Краг Андерсен (Søren Kragh Andersen), Яша Зюттерлин (Jasha Sütterlin), Никиас Арндт (Nikias Arndt), Марк Хирши (Marc Hirschi) и  Йорис Ниувенхёйс (Joris Nieuwenhuis). 21-летний Марк Хирши и 24-летний Ниувенхёйс впервые в карьере поедут Гранд-тур.

 

 Руди Кемна (Rudi Kemna), тренер команды Sunweb: «Тур де Франс будет первым Гранд-туром календаря, где мы нацелены на этапы, будем бороться в спринтах и атаковать. Цель на Джиро д’Италия – генеральная классификация и борьба в сложных спринтах».

 

  29-летний австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс (Michael Matthews), который с начала сезона готовился к старту на Тур де Франс, не был включён в состав и должен стартовать на Джиро д’Италия.

 

 

Спортивный директор команды Sunweb о программе Майкла Мэттьюса, составах на Тур де Франс и Джиро д'Италия-2020

 

 

  Спортивный директор Sunweb Мэтт Уинстон в интервью Cyclingnews сказал,  что программа Мэттьюса даёт ему шанс одержать больше побед:

 

  «Программа, разработанная в начале года, всегда может измениться в зависимости от физической формы гонщика и ситуации. Мы объявляем её гонщикам, чтобы они с января могли примерно представлять себе своё календарь. Но когда вмешивается такой фактор как коронавирус, пауза в сезоне, а потом календарь составляется заново, для команды самое главное – быть заметной во второй части сезона.

 

  Необходимо стартовать быстро и мощно, предусмотреть все случайности. Программы гонок и составы соответствуют этим целям. Мы изучили, где можем бороться за победу, кто сможет выиграть. Поэтому считаю, что у Майкла Мэттьюса хорошая программа, благодаря которой он потенциально может выиграть много гонок и отлично закончить сезон. Милан-Сан-Ремо, Ломбардия, Плуэ – на этих велогонках Майкл Мэттьюс способен одержать победу. Тиррено-Адриатико и Джиро д’Италия с их сложными спринтерскими этапами тоже дают шанс.

 

  Мы постарались сбалансировать составы. Программа очень насыщенная. У нас есть талантливые ребята. Главное видеть картину в целом, понимать, где мы можем побеждать и проявить команду.

 

  Хотим дать ребятам максимум возможностей, где они могут реализовать свои таланты. И программа Майкла именно такая, дающая ему больше всего шансов для побед. Если честно, мне очень интересно посмотреть, чего он сможет добиться в таком составе.

 

  На некоторых из гонок я работал с ним в прошлом году, видел его потенциал и то, что просто не сошлось в гонках. Он побеждал или был близко. Думаю, если в этом году он сможет реализовать весь потенциал, если команда будет ему помогать, осень получится довольно успешной».

 

Майкл Мэттьюс о новой программе велогонок на вторую часть сезона 2020 года

 

 

  В интервью Cyclingnews Майкл Мэттьюс, находящийся в тренировочном лагере в Австрии, выразил своё мнение по поводу своего календаря гонок:

 

  «Я сказал команде, что хотел бы придерживаться программы, которая была у меня в начале года. В неё входил Тур де Франс, классики. Да, были в программе и Джиро, и Сан-Ремо, и Ломбардия. Мне нравится Джиро д’Италия, с 2015 года старался, чтобы она входила в мой календарь. С этим Гранд-туром у меня связаны потрясающие воспоминания. Я люблю эту гонку.

 

  Во время изоляции я готовился к тому, что программа останется такой же, как в начале года. Но мне просто пришлось переключаться на новые цели, чтобы постараться взять максимум из того, что есть. У меня в расписании остаются прекрасные гонки, такие, как Милан-Сан-Ремо, Ломбардия, Тиррено-Адриатико, где я пока не добивался больших успехов. Надо подумать о них, постараться использовать ситуацию.

 

  Моя форма в полном порядке. Все показатели на тренировках даже лучше, чем перед Париж-Ниццей. Мне просто надо сейчас оценить их и удержать до старта, чтобы с блеском возобновить сезон».

 

 

Состав велокоманды Sunweb на Джиро д'Италия-2020

 

 

  На Джиро д’Италия-2020 команда Sunweb выставит следующий состав: Нико Денц (Nico Denz), Крис Хэмильтон (Chris Hamilton), Джей Хиндли (Jai Hindley), Вилко Келдерман (Wilco Kelderman), Майкл Мэттьюс (Michael Matthews), Сэм Оомен (Sam Oomen), Каспер Педерсен (Casper Pedersen), Мартейн Тусвельд (Martijn Tusveld).

 

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Теги к статье: Sunweb Майкл Мэттьюс Michael Matthews Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Миккель Оноре продлил контракт ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Миккель красавчик, очень сильный гонщик, рад что его продлили
  • Александра
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (8)
    Александра-Фото

    Ясно, что все туманно.)

  • Camel
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (5)
    Camel-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Том становится образчиком рефлексий, к сожалению. 

    Том становится заложником начальства Юмбо-Висма. Переход из Санвэба должен быть оправдан, поэтому никаких ему чемпионатов. Не потянет лично, будет помогать Рогличу. И никаких лавров! Том на Туре не победит. А вот чемпионат Нидерландов и ЧМ могли бы принести ему дивиденды.

  • SportSpirit
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Том становится образчиком рефлексий, к сожалению. 

  • SportSpirit
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (8)
    SportSpirit-Фото

    От интервью сложилось впечатление, что Берналь - добрый парень, но корона ему поддавливает (что в принципе нормально) и скрывать это не очень получается.   

     

    Вот над этими фразами я улыбнулась: "Фрум хорошо знает велоспорт, Тур. Он важный для команды человек." Ну типа дядька-талисман такой)) 

  • Astanaforever
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: close2you
    да...именно лопеззззз, как возьмет, да как разъиграет ....
    Улыбнуло.))) Да не бери в голову.
  • close2you
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (5)
    close2you-Фото
    да...именно лопеззззз, как возьмет, да как разъиграет ....
  • Astanaforever
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Хаха. Походу будет борьба не межкомандная, а внутрикомандная. Берналь+Томас+Фрум против Роглич+Кройшвайк+Дюмолон. А в это время одиночки типа Кинтаны и Лопеса возьмут и разыграют главный трофей под их шумные разборки.))) ?
  • Yuriy 17
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    В 18 м 19 годах у Sky-Ineos было два капитана - и всё завершилось полным успехом.

     

  • Sezar
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (8)
    Sezar-Фото

    Интересно, что Берналь чувствует именно себя фаворитом. Это читается между строк.

    Насчет тактики все ясно. Если Берналь атакует, Фруму ждать контратаки Роглича либо кого еще и садиться на колесо. И ждать разделки. А Томасу то же самое, но ждать последнего километра и вперед! Три капитана все же многовато, а вот два как по мне вполне нормально.

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