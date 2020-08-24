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Дилан Тёнс разочарован, что не включён в состав команды Bahrain-McLaren на Тур де Франс-2020

Команда Bahrain-McLaren не включила Дилана Тёнса и Марка Кэвендиша в состав на Тур де Франс-2020

 

 

  Дилан Тёнс (Dylan Teuns) разочарован, что велокоманда Bahrain-McLaren не включила его в состав на Тур де Франс-2020. 28-летний бельгийский гонщик в прошлом году стал победителем 6-го этапа Тур де Франс на Ла-Планш-де-Бель-Фий, а также перед стартом Тура выиграл этап Критериума Дофине и занял  6-е место в общем зачёте.  

 

  Но в этом сезоне на Критериуме Дофине-2020 Тёнс, продливший перед стартом в гонке контракт с командой Bahrain-McLaren на два года, занял только 91-е место.

 

Photo (c) Bahrain-McLaren

 

  В интервью Het Nieuwsblad Дилан Тёнс сказал: «Во вторник мне позвонил Род Эллингворт и сказал, что я не включён в состав на Тур. Я ценю, что он лично сообщил мне эту новость. Ему самому было неприятно это сообщать. Команда упомянула, что Критериум Дофине я проехал слабо. А факт, что у меня были проблемы со спиной, очевидно, сыграл свою роль, когда принимали решение. Конечно, я очень разочарован.

 

  Нет ничего хорошего, что сейчас меня не взяли в состав, нет. Не  очень приятный старт второй части сезона, но стенания в уголке ничем мне не помогут.

 

  Надеюсь, гонки, которые должны пройти в последние месяцы сезона, состоятся. Классики – моя большая цель. В этом году я проехал очень мало гонок, так что почти не было шансов проявить себя. Групповую гонку чемпионата Бельгии, где я мог показать, что нахожусь в форме, не стали проводить после Критериума Дофине. Очень досадно, потому что я был бы ценным гонщиком для Ланды».

 

  Марк Кэвендиш, контракт которого с командой Bahrain-McLaren заканчивается в конце этого года, также не был включён в состав на Тур де Франс-2020. Но 35-летний британский гонщик, выигравший на Тур де Франс 30 этапов, признаёт, что маршрут французского Гранд-тура этого года слишком труден для него, и что сейчас у него нет необходимой формы для гонки такого уровня.

 

  В Твиттере Марк Кэвендиш сказал: «Возможно, вы видели, что команда Bahrain-McLaren объявила состав на Тур де Франс, и, понятно, что меня в списке нет. Некоторые этому порадуются, некоторые будут разочарованы. Это я говорю тем журналистам, которые создают свои собственные версии. Поэтому, лучше я выскажу свои собственные мысли и чувства по этому поводу.

 

  Попросту говоря, я не готов в этом году к Тур де Франс. Там сложнейший маршрут из всех, что я видел за свою карьеру. А я гонщик, которому нужно много гонок, чтобы войти в форму. В этом году из-за Covid-19 я просто не смог их набрать.

 

  У нашей команды Bahrain-McLaren есть невероятный претендент на генеральную классификацию – Микель Ланда. И у нас очень сильная команда, которая будет ему помогать. Я буду поддерживать команду, где бы ни находился.

 

  Я смотрю вперёд, и очень рад тому, что ждёт в оставшуюся часть года. У нас будет несколько важных целей, несколько гонок, где я приму участие. С нетерпением жду, чтобы использовать их в подготовке и к следующему важному году».

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Теги к статье: Дилан Тёнс Dylan Teuns Bahrain McLaren Марк Кэвендиш Mark Cavendish Bahrain-McLaren Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Zhanzhak
    Тур де Франс без «подиумных де ... (34)
    Zhanzhak-Фото
    Благодарю, Виктор!
  • Александра
    Тур де Франс без «подиумных де ... (34)
    Александра-Фото

    Цитата: paindoc
    А они, может, вам за это просто захотят пробить с ноги. Не думали об этом?

    Я не считаю, что должна серьезно обдумывать ответы на подобные аргументы.

  • старт-шоссе 82
    Национальные чемпионаты по шос ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    1)Словенцы удивили с разделкой в 15 км, от второго до третьего разрыв почти 2 минуты. ( может ошибка?) Что там за трасса была?  2)К Мартинесу стоит присмотреться.  3) Про Ван Арта можно уже ничего не говорить ,правильно Курдюков сказал = надо выигрывать пока выигрывается= второго такого сезона может уже и не быть. Теперь понятно почему он на =Критериуме= так пахал.  4) Ну и последнее это Бильбао, вопрос к Астане, зачем отдавать таких гонцов?

  • EL-Fenomeno
    Два случая заражения Covid-19 ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Шо то мне кажется, что ТдФ-2020 под большим срывом. Но считаю, что какой бы ни был спорт и важность соревнования здоровье спортсмена куда важнее. Не знаю на 100% кто там самый главный по этому делу (UCI, ASO или может Министерство здравоохранения Франции), но "прэдохроняться" надо и нужно...и не только вело-гонцам со своим персоналом.

  • старт-шоссе 82
    Микель Ланда – капитан команды ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото
    Вальс и Халлер ,два мотора-классика, в принципе и Пулс на равнине хорош ,но его скорее всего будут беречь. Бильбао в этом году всех удивил, разделку в 50 км взял.Состав очень даже зубастый , надо будет, пахать будут все.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс без «подиумных де ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Подиум-гёрлс должны быть на церемонии награждения. Традиция это или дань моды (?) не знаю, но это нравится большинству (не только фотографам - говорю так с уверенностью ибо сам немножко фотограф и знаю/вижу эти моменты), в т.ч. и велогонщикам. С другой стороны можно было просто отменить поцелуи и там обнимашки на камеру.

    https://velolive.com/velo_zoom/1794-iz-zhizni-podiumnoj-devushki.html

    Прочитал статейку 9-летней давности на одном дыхании зашла - большое спасибо за архив. Интересно, что бы сейчас эта дама сказала вот на такие "новшинства", как отреагировала??

    Цитата: Zhanzhak
    Что то произошло с этим миром, ценности поменялись у людей в корне. Да , что там говорить модель семьи и та поменялась. Все истинно мужское всегда совершалось ради прекрасной дамы. Мужчина сильный, а женщина красивая! Ни кто с этим не спорил. Как в том фильме: "... у нас пропал дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам!..." А сейчас? Слова какие то "новые, непонятные" появились у нас в лексиконе - сексизм, новые сообщества противоречащие библейским заповедям.... одним словом,  ну вы меня поняли.

    Жанна - это лучший комент августа, да и может всего лета clapping

  • paindoc
    Тур де Франс без «подиумных де ... (34)
    paindoc-Фото

    Девушек лишают работы непонятно почему. Вот вам еще один пример дискриминации и наплевательского отношения к женщинам, особенно в это трудное время. Они тоже платят налоги, у них есть семьи и насильно их не заставляют работать. Может уволить работников секс индустрии до кучи? Ну чтобы совсем быть принципиальными. Все такие правильные, а как поскрести, так такое вылезает. Моралисты, блин.....

    Александре нравится, что еще несколько девушек лишатся заработка потому, что у нее вот такие взгляды на роль женщин и прочее. А они, может, вам за это просто захотят пробить с ноги. Не думали об этом?

  • Sezar
    Микель Ланда – капитан команды ... (8)
    Sezar-Фото

    Состав замечательный. Кто будет моторить - непонятно:).

  • M-07
    Два случая заражения Covid-19 ... (7)
    M-07-Фото

    Теперь творить клоунаду, как на Туре-2007, будет куда проще, причём без допинга, всех неугодных возможных победителей можно будет отстранить.

  • Бакеша
    Танел Кангерт подписал контрак ... (2)
    Бакеша-Фото
    Удачи ему!

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