Дилан Тёнс разочарован, что не включён в состав команды Bahrain-McLaren на Тур де Франс-2020

Команда Bahrain-McLaren не включила Дилана Тёнса и Марка Кэвендиша в состав на Тур де Франс-2020

Дилан Тёнс (Dylan Teuns) разочарован, что велокоманда Bahrain-McLaren не включила его в состав на Тур де Франс-2020. 28-летний бельгийский гонщик в прошлом году стал победителем 6-го этапа Тур де Франс на Ла-Планш-де-Бель-Фий, а также перед стартом Тура выиграл этап Критериума Дофине и занял 6-е место в общем зачёте.

Но в этом сезоне на Критериуме Дофине-2020 Тёнс, продливший перед стартом в гонке контракт с командой Bahrain-McLaren на два года, занял только 91-е место.

Photo (c) Bahrain-McLaren

В интервью Het Nieuwsblad Дилан Тёнс сказал: «Во вторник мне позвонил Род Эллингворт и сказал, что я не включён в состав на Тур. Я ценю, что он лично сообщил мне эту новость. Ему самому было неприятно это сообщать. Команда упомянула, что Критериум Дофине я проехал слабо. А факт, что у меня были проблемы со спиной, очевидно, сыграл свою роль, когда принимали решение. Конечно, я очень разочарован.

Нет ничего хорошего, что сейчас меня не взяли в состав, нет. Не очень приятный старт второй части сезона, но стенания в уголке ничем мне не помогут.

Надеюсь, гонки, которые должны пройти в последние месяцы сезона, состоятся. Классики – моя большая цель. В этом году я проехал очень мало гонок, так что почти не было шансов проявить себя. Групповую гонку чемпионата Бельгии, где я мог показать, что нахожусь в форме, не стали проводить после Критериума Дофине. Очень досадно, потому что я был бы ценным гонщиком для Ланды».

Марк Кэвендиш, контракт которого с командой Bahrain-McLaren заканчивается в конце этого года, также не был включён в состав на Тур де Франс-2020. Но 35-летний британский гонщик, выигравший на Тур де Франс 30 этапов, признаёт, что маршрут французского Гранд-тура этого года слишком труден для него, и что сейчас у него нет необходимой формы для гонки такого уровня.

В Твиттере Марк Кэвендиш сказал: «Возможно, вы видели, что команда Bahrain-McLaren объявила состав на Тур де Франс, и, понятно, что меня в списке нет. Некоторые этому порадуются, некоторые будут разочарованы. Это я говорю тем журналистам, которые создают свои собственные версии. Поэтому, лучше я выскажу свои собственные мысли и чувства по этому поводу.

Попросту говоря, я не готов в этом году к Тур де Франс. Там сложнейший маршрут из всех, что я видел за свою карьеру. А я гонщик, которому нужно много гонок, чтобы войти в форму. В этом году из-за Covid-19 я просто не смог их набрать.

У нашей команды Bahrain-McLaren есть невероятный претендент на генеральную классификацию – Микель Ланда. И у нас очень сильная команда, которая будет ему помогать. Я буду поддерживать команду, где бы ни находился.

Я смотрю вперёд, и очень рад тому, что ждёт в оставшуюся часть года. У нас будет несколько важных целей, несколько гонок, где я приму участие. С нетерпением жду, чтобы использовать их в подготовке и к следующему важному году».