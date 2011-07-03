Компания Merida в 2020 году уйдёт из титульных спонсоров команды Bahrain-Merida

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 19:05
Компания Merida уходит из титульных спонсоров команды Bahrain-Merida
Тайваньская компания Merida Bikes подтвердила, что больше не будет титульным спонсором команды Bahrain-Merida, в качестве которого работала с командой с 2017 года. Но это только сокращение спонсорской поддержки после прихода компании McLaren – компания Merida продолжит поставлять велосипеды для команды.
Андреас Роттлер, директор по спортивному маркетингу компании Merida Bikes: «Мы невероятно гордимся тем, чего мы достигли за последние три года. Мы были с командой с самого её основания и в первый же сезон добились двух подиумов на Гранд-турах, это великолепное достижение и мы с большим желанием остаёмся работать с командой Bahrain. Для нас это огромная честь, но также и ответственность, так как мы продолжим работать с одной из самых успешных велокоманд пелотона».
Самые крупные успехи команды связаны с выступлением Винченцо Нибали, который в первый год работы команды поднялся на подиумы Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, а также выиграл классику-Монумент Ломбардию в 2017 году, а в 2018 году одержал победу на ещё одной классике-Монументе велоспорта Милан-Сан-Ремо.
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