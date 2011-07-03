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Компания Merida в 2020 году уйдёт из титульных спонсоров команды Bahrain-Merida

Компания Merida уходит из титульных спонсоров команды Bahrain-Merida  

 

 

  Тайваньская компания Merida Bikes подтвердила, что больше не будет титульным спонсором команды Bahrain-Merida, в качестве которого работала с командой с 2017 года. Но это только сокращение спонсорской поддержки после прихода компании McLaren – компания Merida продолжит поставлять велосипеды для команды.

 

 

 

 

  Андреас Роттлер, директор по спортивному маркетингу компании Merida Bikes: «Мы невероятно гордимся тем, чего мы достигли за последние три года. Мы были с командой с самого её основания и в первый же сезон добились двух подиумов на Гранд-турах, это великолепное достижение и мы с большим желанием остаёмся работать с командой Bahrain. Для нас это огромная честь, но также и ответственность, так как мы продолжим работать с одной из самых успешных велокоманд пелотона».

 

  Самые крупные успехи команды связаны с выступлением Винченцо Нибали, который в первый год работы команды поднялся на подиумы Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, а также выиграл классику-Монумент Ломбардию в 2017 году, а в 2018 году одержал победу на ещё одной классике-Монументе велоспорта Милан-Сан-Ремо.

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Теги к статье: Merida Bahrain-Merida

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 19:45 | Регистрация: 3.07.2011

    Ай да Ланда, ай да... опять свезло.

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Комментарии

  • AvA
    Братья Оливер и Лауренс Насен ... (8)
    AvA-Фото

    Earl57,

    А Австрия не Австрия, а Остеррайх etc.

    Только что это меняет?..

  • Sezar
    Компания Merida в 2020 году уй ... (1)
    Sezar-Фото

    Ай да Ланда, ай да... опять свезло.

  • Shalam s Urala
    Тони Мартин пропустит Олимпийс ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    ТОни в тройку - вполне

    а Деннис в данный момент угорел на мильон с четвертью евро бахрейн-мериде - и там точно - всё. теперь контакты с Ineos, CCC и Movistar

    он, конечно, и без команды много чего умеет, но идти на второй подряд ЧМ сиротой с такой "бодрой" мотивацией

  • Shalam s Urala
    Братья Оливер и Лауренс Насен ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    транскрипцией всегда "приземляют" на местность.

    так и наш "Париж" французы не поймут, т.к. для них он - Пари.

    и Мирей не Матье, а Матьё (есть где разгуляться!). Жерар тоже ДепардьЁ. и ВиктОр вовсе не Гюго, а Юго (только наше Ю - как йу - а как сразу Ю - губки трубочкой). Ну и Пьер не Карден, а Кардан )

    можно долго продолжать

     

    а братья весёлые. два брата-акробата )

  • Earl57
    Братья Оливер и Лауренс Насен ... (8)
    Earl57-Фото
    Ну, традиционная транскрипция на русский - понятие весьма и весьма относительное... Так, например, Ирэн Форсайт из знаменитой "Саги о Форсайтах" у англичан зовется совсем не Ирэн.
    И славный город Пекин отнюдь не Пекин))
  • motte
    Тони Мартин пропустит Олимпийс ... (5)
    motte-Фото

    Сезон 2020...Тони за пятым, Шкипер за пятым...

  • Freejazz
    Братья Оливер и Лауренс Насен ... (8)
    Freejazz-Фото
    Или тут сложная ассоциация с произношением фамилии некоторыми комментаторами (в каждом диалекте свои особенности, но традиционная транскрипция на русский - Йейтс (даже поэт такой был)) и конструкцией шлемов, носимых вышеуказанными братьями? Тут открывается шировое поле для творчества.
  • Freejazz
    Братья Оливер и Лауренс Насен ... (8)
    Freejazz-Фото
    Yyaitsegolovye?? Я правильно расслышал?
  • Student
    Тони Мартин пропустит Олимпийс ... (5)
    Student-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Уффф) прочитала самый верхний заголок и успела попереживать за Тони, а по факту это всего лишь трудный, но правильный выбор. 
     
    На Олимпиаде шансов на высокое место нет, а на ЧМ - есть. Другое дело, что разброс сроков проведения большой и все раздельщики вполне "переподготовятся" к ЧМ. 

    Тут не больше перподготовится, сколько тот же Деннис предпочтет к примеру тот же ЧМ вместо Олимпиады, где у него против условных Дюмоллена и Фрума шансов меньше, чем на ЧМ. Желаю Тони удачи, но он уже не тот...

  • Earl57
    Братья Оливер и Лауренс Насен ... (8)
    Earl57-Фото
    А вы слышали, как англоязычные комментаторы произносят эту фамилию?))

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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