Энрико Баттальин подписал контракт с командой Bahrain McLaren

Подписанием контракта с Энрико Баттальиным команда Bahrain McLaren завершила формирование состава на 2020 год

30-летний итальянский гонщик Энрико Баттальин (Enrico Battaglin), выступавший в прошлом году в команде Katusha-Alpecin, подписал контракт с командой Bahrain McLaren. Команда подтвердила, что он стал 29-м гонщиком состава на 2020 год, формирование которого теперь завершено.

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Энрико Баттальин, начавший карьеру профессионального велогонщика в 2012 году в команде Colnago CSF Bardiani, за это время одержал 4 победы, три из которых – выигранные этапы на Джиро д’Италия в 2013, 2014 и 2018 годах.

Энрико Баттальин: «Я рад присоединиться к команде Bahrain McLaren. Сезон 2019 года был у меня не лучшим, поэтому в предстоящем сезоне хочу вернуться к своему лучшему уровню. Команда Bahrain McLaren идеальна для меня. С нетерпением жду, когда стану частью этой семьи, принесу успехи моим товарищам по команде и персоналу».

Род Эллингворт, генеральный менеджер команды Bahrain McLaren: «Подписанием Энрико Баттальина мы завершили формирование нашего состава, в котором теперь 29 гонщиков. Мы рады такому универсальному и настойчивому гонщику, который уже несколько проявлял свой талант. С нетерпением ждём полного раскрытия его потенциала».