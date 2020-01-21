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Энрико Баттальин подписал контракт с командой Bahrain McLaren

Подписанием контракта с Энрико Баттальиным команда Bahrain McLaren завершила формирование состава на 2020 год

 

 

  30-летний итальянский гонщик Энрико Баттальин (Enrico Battaglin), выступавший в прошлом году в команде Katusha-Alpecin, подписал контракт с командой Bahrain McLaren. Команда подтвердила, что он стал 29-м гонщиком состава на 2020 год, формирование которого теперь завершено.

 

Энрико Баттальин подписал контракт с командой Bahrain McLaren

 

Photo ©  Twitter / Bahrain McLaren

 

  Энрико Баттальин, начавший карьеру профессионального велогонщика в 2012 году в команде Colnago CSF Bardiani, за это время одержал 4 победы, три из которых – выигранные этапы на Джиро д’Италия в 2013, 2014 и 2018 годах.

 

  Энрико Баттальин: «Я рад присоединиться к команде Bahrain McLaren. Сезон 2019 года был у меня не лучшим, поэтому в предстоящем сезоне хочу вернуться к своему лучшему уровню. Команда Bahrain McLaren идеальна для меня. С нетерпением жду, когда стану частью этой семьи, принесу успехи моим товарищам по команде и персоналу».

 

  Род Эллингворт, генеральный менеджер команды Bahrain McLaren: «Подписанием Энрико Баттальина мы завершили формирование нашего состава, в котором теперь 29 гонщиков. Мы рады такому универсальному и настойчивому гонщику, который уже несколько проявлял свой талант. С нетерпением ждём полного раскрытия его потенциала».

 

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Теги к статье: Энрико Баттальин Enrico Battaglin Bahrain McLaren

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Комментарии

  • s75
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (7)
    s75-Фото

    с одной стороны, сезон лучше пропустить, с другой - завершающийся контракт

  • uran
    Винченцо Нибали о мотивации, в ... (6)
    uran-Фото
    Что за народ пошел: тянуть в гору не хотят, в команде мешаю, сервант за авторитет не считают. Срамота!
  • Roscomsport
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (7)
    Roscomsport-Фото

    Фрум боец каких мало. Если не сможет вернуться к прежним кондициям - значит это выше сил человека...

  • BaTman
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (7)
    BaTman-Фото
    Ну ему вроде последнюю операцию в конце ноября делали, а судя по инстаграмму там и речи не могло быть что он способен на полный тренировочный цикл. Пока остаётся просто ждать.
  • Mima
    Винченцо Нибали о мотивации, в ... (6)
    Mima-Фото
    Молодец, что перешёл в Сегафредо. Здесь ценят и понимают возможности. Вперёд, удачи, сил, здоровья!!
  • ZX330-5G
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (7)
    ZX330-5G-Фото

    Тревожно за Фрума. 

  • Sozircatel
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (7)
    Sozircatel-Фото
    Подождите , хотябы до весны , такую личность как Фрум списывать
  • Earl57
    Alpecin-Fenix – новое название ... (19)
    Earl57-Фото

    Цитата: jerzyk
    Почему невозможно? Видимо у тебя таких травм не было. Я не говорю о переломах или о трещинах - это бред. Я говорю об ушибах ребер,говорю потому что знаком (лично) с такими травмами.

    Позавчера на твиттере команды официально сообщили:

    "Due to his rib injury @ToAerts also has to cancel on Sunday's @DVVtrofee race in Brussels.

    This means that his awesome ride in World Cup Namur was his final race in the 2019 Belgian tricolore"

    Гонщик просто так пропускает престижную коммерческую гонку с солидными для велокросса призовыми, хотя для него основной источник дохода. Что эти бельгийские врачи понимают в спортивных травмах? И МРТ у них неправильная, раз показывает то, чего быть не может. То ли дело болельщики на постсоветском пространстве, они без МРТ, не глядя, по интернету диагноз ставят.

    Какое вам нахрен дело, что делает и чего не делает человек, которого вы знать не знаете и который вам абсолютно неинтересен? Просто чтобы сообщить чайникам что вы умный и знающий, а они тупые и невежественные?

  • jerzyk
    Alpecin-Fenix – новое название ... (19)
    jerzyk-Фото
    Почему невозможно? Видимо у тебя таких травм не было. Я не говорю о переломах или о трещинах - это бред. Я говорю об ушибах ребер,говорю потому что знаком (лично) с такими травмами.
  • Student
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (7)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    ВСЁ. ФИНИШ.
    Думаю нет, но в этом году Тур точно нет, надо ему на Вуэльту целится.

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