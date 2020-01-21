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Микель Ланда и Ваут Пулс о переходе в команду Bahrain McLaren

Микель Ланда и Ваут Пулс ставят целью Тур де Франс-2020

 

  Микель Ланда (Mikel Landa) и Ваут Пулс (Wout Poels), бывшие товарищами по команде Sky в 2016 и 2017 годах, вновь будут выступать вместе в команде Bahrain McLaren. Они оба собираются стартовать на Тур де Франс-2020, ставя при этом разные цели.

 

  Микель Ланда, который в этом году занял на Тур де Франс-2019 6-е место, будет бороться за генеральную классификацию, а Ваут Пулс, который шесть раз помогал капитанам команды Sky/Ineos одержать победу на Большой Петле, мечтает получить свободу в борьбе за этапы Гранд-туров. Об этом гонщики рассказали во время тренировочного сбора в интервью Cyclingnews.

 

 

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

 

  Микель Ланда: «Предложение команды Bahrain было привлекательным.  Считаю, что у команды совершенно чёткие цели. В гонках они хотят бороться за победу, они стараются выиграть Тур де Франс со мной в качестве лидера. Меня поддерживает вся команда, что очень важно.

 

  Считаю, что каждый сезон приносит больше опыта. Каждый раз думал о том, что в предыдущем сезоне знал недостаточно. Теперь же чувствую уверенность, я стал более зрелым и опытным. Думаю, сейчас у меня отличный момент карьеры. Маршрут Тур де Франс-2020 мне очень подходит. Будет много подъёмов и очень мало разделок. Это отличная возможность».

 

  Ваут Пулс: «Я немного застопорился в Гранд-турах. Ни разу не выиграл этап ни на Тур де Франс, ни на Джиро, ни на Вуэльте. А в этой команде у меня будет шанс. В команде Ineos я мог использовать свои шансы на других гонках, но в Bahrain McLaren у меня появится немного больше свободы. Иногда нельзя упускать такую возможность.

 

  Было бы потрясающе выиграть этап на Тур де Франс. В 2020 году гонка сразу же будет сложной, посмотрим, что получится сделать.

 

  Я думал о Джиро д’Италия и Вуэльте Испании, но команда очень хотела, чтобы я поехал Тур де Франс. Я подписал контракт на три года, так что, возможно, через год смогу проехать Джиро. Надеюсь, мои лучшие годы начинаются сейчас.

 

  В прошедшем сезоне я выступал на высоком уровне, не вижу причин, почему бы не продолжать на таком же уровне и в следующем году, и через год. Я полон уверенности».

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Теги к статье: Микель Ланда Ваут Пулс Mikel Landa Wout Poels Bahrain McLaren

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Astanaforever
    Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Классный гонщик. Еще покажет генеральщикам Жулианову мать.)))
  • sixpack
    Дэн Мартин о переходе в команд ... (4)
    sixpack-Фото

    тоже думаю. что в качестве борца за этапы Дэн еще могет

  • RVL
    Дэн Мартин о переходе в команд ... (4)
    RVL-Фото

    свои этапы он брать сможет еще долго. командным бойцом мне он никогда не казался, а солдатом удачи -всегда

  • RVL
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (15)
    RVL-Фото

    мощный кулак...

    главное,как выше сказали определиться на берегу и работать слаженно

    +помогать Ваут ван Арт, Тони Мартин, Лауренс Де Плюс, Сепп Кюсс и Роберт Гесинк.

    что не имя-кремни

    по крайней мере мувистаром здесь не пахнет, а то что собралась такая банда-Фруму будет не ах. Как вижу.. клещем на нем висит Роглич..и эти парни вынесут много здоровья всем

  • sixpack
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (46)
    sixpack-Фото

    Цитата: diveman
    В 10-ку не войдет.

     

    ничего нового, очередной форумный пророк, завистник лаврам студента. Можно почитать каменты на этом же форуме про Канчу во время спада в карьере. Дамочки и недамочки сожалели о том, что Канче пришлось завязать с допом и... Ну а атлеты с длительными спадами в карьере бывают во всех видах спорта, и даже не спорта.

  • Shalam s Urala
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (46)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Alya
    levonardo, во первых прекращайте диктовать. Не нравится вам читать мои комменты - не читайте.

    ну эт прям классика ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***ганской логики - я вам кучу навалю, не нравится - не смотрите/ не нюхайте )

  • VeloVelo
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (46)
    VeloVelo-Фото
    Так и я о том же.
  • diveman
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (46)
    diveman-Фото

    Мертвяк уже наш герой. В 10-ку не войдет. Раньше надо было думать и принимать решения. В Катюше нормальный кусок отвалили - вот и катался на раслабоне, в то время когда другие работали над собой.  

  • Александра
    Дэн Мартин о переходе в команд ... (4)
    Александра-Фото

    С очень большой симпатией отношусь к Дэну Мартину, но, даже не знаю... Думаю, ушло время.

  • sixpack
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (46)
    sixpack-Фото
    зачем же жаловацца. оставайтесь на линии, нам всем очень важно Ваше отношение к Заку и ко всем-всем-всем.

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